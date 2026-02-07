«Очень весело». Премьер-министра Италии поймали спящей на открытии Олимпиады

На Мелони невовремя навели камеру Источник: прямая трансляция / nbcolympics.com

По соцсетям разошлись кадры «спящей» Джорджии Мелони, премьер-министра Италии. Ее поймали в объектив во время церемонии открытия Олимпийских игр — их в этом году принимает как раз Италия.

«Ей было очень весело», — с сарказмом написал один из обитателей соцсетей. На ситуацию обратило внимание РИА Новости.

Напомним, Олимпиада стартовала 6 февраля и продлится почти до конца месяца. Наши спортсмены выступят под нейтральным флагом, а организаторы уже запаслись искусственным снегом.

Мы рассказывали, чем запомнилось открытие Олимпиады-2026. В списке — освистанный вице-президент США, парад гейзерных кофеварок и Мэрайя Кэри. Но вместо тысячи слов посмотрите на один яркий репортаж.

Начались и первые скандалы. Так, российскому фигуристу Петру Гуменнику запретили использовать музыку, которую он заранее выбрал для своей короткой программы на Олимпиаде. Проблема возникла с треком из фильма «Парфюмер».

Вероятно, теперь Гуменнику придется срочно менять программу.