«Сами выстрелили себе в ногу»: главный тренер «Локомотива» высказался о проигрыше в матче с «Торпедо»

«Локомотив» проиграл нижегородскому «Торпедо» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Главный тренер ярославского «Локомотива» Боб Хартли высказался о проигрыше в матче с нижегородским «Торпедо». Вечером 19 января железнодорожники уступили на домашнем льду со счетом 1:3 в пользу соперника.

«Очень хороший второй период получился у нас по игре в атаке. Много создали голевых моментов. И, если бы реализовали, хотя бы несколько из них, могли бы контролировать игру, но потом достаточно серийные ошибки получились в концовке периода. Грубые ошибки, которые привели к голам соперника. Недостаток концентрации, и это привело к такому результату», — рассказал Боб Хартли.

Журналисты поинтересовались, что приводит «Локомотив» к неудачам в игре с «Торпедо», вспомнив, что в сезоне это уже третий проигрыш нижегородцам из четырех матчей.

«Ни один из тех трех голов, которые мы пропустили, не должны были случаться. Мы сами себе выстрелили в ногу. „Торпедо“ очень организованная команда, хорошо играет в обороне. И, опять же создали достаточно голевых моментов, а вратарь Костин много выручал свою команду», — рассказал Боб Хартли.

Также главный тренер «Локомотива» рассказал, что нападающий Егор Сурин не вышел на лед, так как восстанавливается после травмы. Нападающий Артур Каюмов не участвовал в игре по «персональным обстоятельствам».

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков тоже высказался об игре.

«Очень важный для нас матч. Здорово, что выиграли на выезде. Потому что, все-таки, в декабре мы испытали определенные сложности с игрой. Сейчас, по большому счету, компания начинает набирать тот ход, который хотелось бы видеть. Но опять же, мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы продолжать играть на таком уровне, надо постоянно быть готовыми на 100%», — рассказал Алексей Исаков.

По его словам, игроки «Торпедо» готовились к тому, что после поражения на выезде, «Локомотив» будет играть агрессивно, особенно, в первом периоде.

«Для нас очень серьезной задачей было справиться в первом периоде. С натиском. А дальше ввязаться в игру и играть по ситуации», — рассказал Алексей Исаков.