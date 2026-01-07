«Мне без занятий плохо»: как 75-летняя инженер всю жизнь ходит в спортзал и не собирается бросать

Спорт — это жизнь! Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

В последние годы культура спорта заметно меняется: на улицах всё чаще встречаются подтянутые люди, а в городе открываются новые тренажерные залы, фитнес-клубы и студии растяжки. Кто-то приходит туда ради здоровья, кто-то — ради формы и внешнего вида. Культ «идеального тела» давно стал частью повседневности и мотивирует вставать с дивана даже тех, кто раньше не думал о тренировках.

В основном этот разговор касается молодежи. О людях старшего поколения по-прежнему думают иначе: будто им остается только выйти на пенсию, сидеть на лавочке у дома и заниматься огородом.

Однако эти стереотипы давно перестали быть правдой. Героиня этого материала в 75 лет начинает каждый день с тренировки, следит за питанием и не собирается сбавлять темп. О том, что дает ей такую мотивацию и почему спорт стал частью жизни, рассказывают наши коллеги из NGS55.RU.

Галина обожает красиво одеваться и краситься Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

Галина Васильева из Омска, несмотря на возраст, не уходит с работы — до сих пор трудится начальником группы в проектном институте и находит время на спорт. А в тренажерный зал медицинского центра попала четыре года назад после домашней растяжки, которая обернулась серьезной травмой. При неудачном махе правой ногой сильно повредила колено. Диагноз — разрыв связки.

Когда обратилась к спортивному травматологу в медцентре, получила неожиданный совет: не останавливать тренировки, а пройти реабилитацию в спортзале.

«Я пришла сюда заниматься в протезе. Позанималась два раза, а на третий день тренер сказал: "Снимай, он тебе уже не нужен" . Я сняла — и правда: восстановление пошло очень быстро».

С тех пор регулярно занимается в зале под наблюдением специалистов: тренировки вернули подвижность и уверенность.

История Галины в одном видео Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU / Городские медиа

Как формировалась страсть к спорту?

Без растяжки не представляет жизнь Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

Любовь к спорту, оказалось, с детства. Маленькая Галя родилась в Называевске и с малых лет проявляла разносторонность и любопытство — качества, которые ценит в себе и по сей день.

«Не могу долго засиживаться на одном месте. Мое первое увлечение появилось во втором классе — игра на пианино. Но со временем мне это надоело: учитель стал слишком много требовать и спрашивать».

Увлечение музыкой со временем угасло, но энергия и интерес к новому никуда не делись — всё чаще пробовала себя в спорте, легко переходя от одного занятия к другому.

«После музыки я увлекалась танцами, гимнастикой, волейболом, баскетболом, плаванием. Мне кажется, в молодости я перепробовала все виды активности. Тогда (в СССР) с этим было проще: работали кружки и секции — не понравилось одно, шел в другое. И никто не мешал искать свое».

Ближе всего школьнице оказались танцы, особенно балет. Коллектив выезжал на выступления, показывал номера на сценах, и тогда она почувствовала, что движение — ее жизнь. В хореографии будущую начальницу привлекали пластика и аэробика — занятия, в которых важны ритм, свобода и ощущение собственного тела.

Несмотря на физическую активность, никогда не хотела связывать жизнь с профессиональным спортом — просто нравилось двигаться и пробовать новое. Перед выбором специальности после школы сомнений было не много, но и тяги к одному направлению не возникало.

«Я была очень любопытной, всё хотелось увидеть и познать»

Сначала спортсменка думала пойти в медицину, потом в геологию, но судьба свела ее с проектной работой. Окончив химико-механическое отделение в Омске, устроилась в проектный институт и позже продолжила образование на строительном факультете. Так сформировалась карьера инженера-проектировщика: работает над проектами нефтегазовых комплексов, компрессорных станций и других крупных объектов — иногда ездила и в командировки на Север.

«Меня временно посадили в строительный отдел, а потом пришел другой начальник и, когда настало время уходить на мое профильное место, сказал: " А зачем тебе эта технология? Заканчивай строительный факультет и оставайся у нас " . Я была очень любопытной, всё хотелось увидеть и познать».

Она обожает работать в науке Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

Сегодня она продолжает работать в омском проектном институте. Возглавляет одну из групп и уходить с должности не собирается. Работа для нее — не обязанность, а способ оставаться в тонусе и чувствовать себя нужной. Ее по-прежнему тянет к науке и сложным задачам.

«Если перестаешь нагружать мозг, кажется, что жизнь закончилась», — резюмирует руководитель.

Несмотря на занятость, спорт никогда не исчезал из ее жизни: во время работы в институте появилась новая страсть — настольный теннис. Сидячий график быстро дал о себе знать, и физнагрузка стала необходимостью. В институте к этому относились серьезно: в обеденные перерывы сотрудники шли в спортзал: размяться, сменить ритм, «разогнать» организм.

Галина вспоминает, что именно тогда впервые взяла в руки ракетку — и игра быстро увлекла. Настольный теннис стал способом восстановить силы после долгих часов за чертежами и расчетами, а заодно — привычкой заботиться о здоровье. По ее словам, постоянное сидение неизбежно приводит к проблемам со спиной и самочувствием, а спорт помогает этого избежать.

Последний кубок за победу в пинг-понге получила четыре года назад на соревнованиях в институте. Для спортсменки это история не про медали и рекорды, а про радость движения и внутреннюю потребность оставаться активной — даже после долгого рабочего дня.

«Сейчас нагрузка на работе очень большая: проекты, командировки, строительство газопроводов, транспортировка газоконденсата — всё одновременно. На теннис почти не остается сил. Последний раз я взяла ракетку год назад: два парня играли между собой, и я решила присоединиться на минут пятнадцать, чтобы отвлечься от рабочих мыслей».

«Я делаю это для себя»

Руководитель всегда тянется к активностям — бегу, аэробике и растяжке. На вопрос, считает ли себя спортсменкой, отвечает честно: «Спорт — это про соревнования и победы. Я просто люблю заниматься и делаю это для себя». Аэробика надолго стала привычкой: то уходила, то возвращалась, но полностью она не бросала занятий.

Когда начался локдаун и многие сидели по домам, не смогла смириться с пассивностью. Она выходила рано утром на школьный стадион рядом с домом и тренировалась там.

Омичка никогда не болела коронавирусом Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

«Когда у меня повысилась температура, я всё бросила и побежала на тренажеры в школе — рядом с домом. Там большие площадки, и я занималась рано, когда воздуха больше. И я ни разу не болела ковидом, были только небольшие простуды», — вспоминает она.

Утро начальник группы неизменно начинает с зарядки. В тренажерный зал ездит через день — чаще всего на обеденном перерыве. Если получается реже, недостающую нагрузку компенсирует самостоятельными тренировками.

Движение не ограничивается стенами зала. При хорошей погоде выходит заниматься на улицу — даже зимой, в минусовую температуру.

«Я начинаю каждое утро с зарядки и регулярно занимаюсь аэробикой дома. В зал хожу через день, иногда три раза в неделю, иногда два — в остальные дни тренируюсь дома. Если на улице нет слякоти и грязи, выхожу даже при −10…−15 градусах. Это закаливание. Сидеть дома в тепле — только хуже: организму полезно немного прохлады. Летом я еще и бегаю и занимаюсь растяжкой на свежем воздухе».

Специальных диет она не придерживается и никогда не считала питание предметом строгого контроля. Мясо не любит и не ест вовсе — в рационе чаще всего молочные продукты и рыба. Иногда позволяет себе сладкое.

«Мне без занятий плохо»

Бывали моменты, когда появлялась мысль бросить занятия, но надолго она не задерживалась. Даже в отпуске Галина успевала отдохнуть только пару дней, а затем ее снова тянуло к привычной нагрузке. Сильная боль в мышцах после первых тренировок тоже пугает, но дисциплина и привычка берут верх: через несколько занятий усталость проходит, и снова хочется заниматься.

«Навсегда бросить? Нет, такого не было. Больше недели без занятий я не выдерживаю: кажется, я совсем не я, сил не хватает. Мне без них плохо. А когда мышцы болят после первой тренировки, думаешь: " Всё, не пойду больше " . Но через два–три раза всё проходит, и я снова в деле».

Спорт как жизненная необходимость

Физнагрузка помогает успокоиться Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

Настоящая красота начинается не с косметики и салонов, а со здорового тела и внутреннего состояния. По ее мнению, внешний лоск работает недолго, если за ним нет движения и заботы о себе.

«Беготня по парикмахерским и вся эта внешняя история — явление временное. А спорт дает внутреннее удовлетворение. Во-первых, ты понимаешь, что можешь это делать. Во-вторых, снимаются стресс и напряжение. Представьте: был тяжелый день — пришел, позанимался, и ты уже спокоен, получаешь удовольствие от жизни».

Особенно советует не пренебрегать движением молодежи.

«Обязательно нужно заниматься. Тогда и самочувствие будет лучше, и оптимизм появится, и цели начнете ставить — и достигать их. Это жизненная необходимость. Нельзя всё время сидеть — техника и компьютеры хороши, но движение всё равно должно быть в жизни. Даже если человек приходит в секцию просто из интереса, в какой-то момент он может понять: " Да, это мое " ».