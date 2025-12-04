«Доказала, что возраст — это привилегия»: 55-летняя ярославна забрала серебро на чемпионате мира по пилону

Анна Дементьева поехала на соревнования со своими воспитанницами. Команда ярославских юниоров заняла третье место на чемпионате

55-летняя Анна Дементьева из Ярославля заняла второе место на чемпионате мира по спорту на пилоне POSA 2025 в категории «профессионалы 50+». Соревнования проходили 29 и 30 ноября 2025 года в Кейптауне, ЮАР.

«Пока одни говорят „я уже не в том возрасте“, Анна крутит флаги на пилоне на другом конце планеты и собирает овации!» — сообщил начальник управления по физической культуре и спорту Александр Легус 4 декабря.

Ее выступление — это не просто спорт. Это манифест свободы, доказательство того, что мечты не имеют срока годности, а тело способно на невероятное, если в сердце горит огонь!

Ярославна не первый год занимается пилонным спортом

55-летняя Анна Дементьева уже много лет успешно выступает на международной арене пилонного спорта. В 2017 году она завоевала серебро на соревнованиях в Лихтенштейне в категории «40+ профессионалы». На Всемирных играх в Испании в 2019 году Анна поднялась на третью ступень пьедестала.

В 2021 году на чемпионате мира по спортивному пилону Posa Pole Sport World Championship в Италии она вновь стала серебряным призером.

В 2024-м Анна повторила свой успех: на чемпионате мира по артистическому пилону Posa Pole Art World Championship в Италии она снова завоевала серебряную медаль.