«Доказала, что возраст — это привилегия»: 55-летняя ярославна забрала серебро на чемпионате мира по пилону

«Доказала, что возраст — это привилегия»: 55-летняя ярославна забрала серебро на чемпионате мира по пилону

Соревнования проходили в Южно-Африканской Республике

242
Анна Дементьева поехала на соревнования со своими воспитанницами. Команда ярославских юниоров заняла третье место на чемпионате

Анна Дементьева поехала на соревнования со своими воспитанницами. Команда ярославских юниоров заняла третье место на чемпионате

Источник:

Анна Дементьева / Vk.com

55-летняя Анна Дементьева из Ярославля заняла второе место на чемпионате мира по спорту на пилоне POSA 2025 в категории «профессионалы 50+». Соревнования проходили 29 и 30 ноября 2025 года в Кейптауне, ЮАР.

«Пока одни говорят „я уже не в том возрасте“, Анна крутит флаги на пилоне на другом конце планеты и собирает овации!» — сообщил начальник управления по физической культуре и спорту Александр Легус 4 декабря.

<p>Александр Легус</p><p>Александр Легус</p>

Ее выступление — это не просто спорт. Это манифест свободы, доказательство того, что мечты не имеют срока годности, а тело способно на невероятное, если в сердце горит огонь!

Александр Легус

начальник управления по физической культуре и спорту
Ярославна не первый год занимается пилонным спортом

Ярославна не первый год занимается пилонным спортом

Источник:

Анна Дементьева / Vk.com

55-летняя Анна Дементьева уже много лет успешно выступает на международной арене пилонного спорта. В 2017 году она завоевала серебро на соревнованиях в Лихтенштейне в категории «40+ профессионалы». На Всемирных играх в Испании в 2019 году Анна поднялась на третью ступень пьедестала.

В 2021 году на чемпионате мира по спортивному пилону Posa Pole Sport World Championship в Италии она вновь стала серебряным призером.

В 2024-м Анна повторила свой успех: на чемпионате мира по артистическому пилону Posa Pole Art World Championship в Италии она снова завоевала серебряную медаль.

Анна показала отрывок из тренировок на пилоне

Источник:

Анна Дементьева / Vk.com

Ранее мы рассказывали про ярославского предпринимателя, который переплыл Босфор в Турции. Он потратил несколько месяцев регулярных тренировок и миллион рублей на подготовку к соревнованиям.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Чемпионка Пилон
Комментарии
1
Гость
6 минут
Молодец .
Читать все комментарии
Гость
