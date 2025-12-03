«Спуску и поблажек не дает»: 78-летняя спортсменка рассказала, как тренировки стали важной частью ее жизни

Если раньше в спортивный зал за красивой фигурой ходила в основном молодежь, то теперь ситуация изменилась. В последнее время в тренажерках всё чаще можно встретить людей в солидном возрасте. Внимание журналистки из 86.RU привлекла 78-летняя Наталья Александровна Ананьина из Сургута. Старушкой ее назвать просто не поворачивается язык. Энергия и позитив — это то, что излучает героиня публикации.
Ее семья переехала в Югру из Томской области, когда Наталья еще училась в школе. Тогда она, как и многие подростки, занималась в местных любительских спортивных секциях. В то время в суровом крае были популярны лыжи и настольный теннис. А любовь к танцам ей привила артистичная мама. Но заниматься спортом серьезно в юности она не стала. Окончила школу, вуз и стала товароведом.
«Баржи с продуктами приходили в разное время дня и ночи, нужно было их разгружать, руководить процессом. Работа была очень нелегкая. Потом я вышла замуж, сначала ушла в один декрет, потом во второй и в торговлю уже не вернулась. Мужу не нравился такой мой график работы. Я уволилась и устроилась диспетчером, — рассказывает Наталья Александровна. — Когда родился третий ребенок — сын, я пыталась вернуться к физическим упражнениям, но не пошло. Спорт пришел в мою жизнь снова только спустя многие годы».
Когда наша героиня вышла на пенсию, она активно занялась воспитанием маленькой внучки. Дочери и зятю, как и многим сегодня, нужно было оплачивать ипотеку и кредиты, а значит, много работать. Наталья возила малышку на разные развивашки и в целом находилась с ней большую часть дня. Когда девочка подросла и пошла в детский сад, Наталья решила пойти в секцию йоги, которая находилась рядом с домом. А спустя время купила абонемент в спортивный клуб и стала заниматься с тренером.
«У первого тренера мама моего возраста была на тот момент. Она мне помогала, подсказывала, — вспоминает Наталья Александровна. — Потом я поменяла несколько клубов и вот, наконец, попала сюда. Хожу уже три года. Сначала сама занималась, кое-какие навыки у меня к тому времени уже были. В упражнениях важен счет, нужно понимать, сколько ты сделал. Так вот у меня дошло до такого автоматизма, что я даже дома, нарезая овощи, отсчитывала каждое движение».
В спортклубе на активную спортсменку нельзя не обратить внимание: повязка на голове, модная одежда, перчаточки на руках, бутылочка для воды — всё при ней. Поначалу все тренеры клуба предлагали Наталье свою помощь, а она и не отказывалась. Но со временем присмотрела тренера, который понравился ей и по характеру, и по подходу к клиентам.
«Я к Денису сама подошла, познакомилась и сказала, что хочу заниматься с ним. Но спуску и поблажек он мне не дает. Каждый понедельник у нас, например, круговая тренировка. Тот, кто ходит в зал, знает, что это непросто. Нужно выполнять по четыре–пять упражнений без перерыва. Потом небольшой отдых — и по новой. И так три–четыре раза. Есть у нас тренировки и на удержание баланса. До этого у меня, бывало, кружилась голова, но, как начали заниматься, через какое-то время я от этой проблемы практически избавилась».
Наталья Александровна рассказала, что ходит на тренировки стабильно три раза в неделю по утрам. У нее нет какой-то определенной цели, например скорректировать свой вес, но есть огромное желание как можно больше двигаться и общаться. Взрослые дети и внуки ее в этом желании только поддерживают.
«Я уже не могу без тренировок. В первую очередь это возможность лишний раз выйти на улицу и куда-то пойти. У меня дома есть и фитбол, и резинки всякие, и мячики. Я и дома, бывает, занимаюсь. Но в возможности выйти прогуляться никогда себе не отказываю», — делится Наталья.
Также Наталья никогда не увиливает от выполнения даже самых сложных упражнений, которые ей предлагает тренер, — это и берпи, и прыжки на скакалке, и упражнения с гирями.
«Всё делаю! В целом просто сама для себя занимаюсь. Я и дома тоже без дела стараюсь не сидеть, ищу любую работу для себя — убираюсь, готовлю, стираю. И в филармонию на концерт схожу, и на другие мероприятия, — делится спортсменка. — Хоть, может, и банально прозвучит, но движение — это жизнь. В прошлом году я попала в больницу в ожоговое отделение после пожара. Спасибо врачам, что поставили на ноги. Но восстанавливаться пришлось долго, в этом мне тоже помогли спортзал и мой тренер».
