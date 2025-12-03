«Спуску и поблажек не дает»: 78-летняя спортсменка рассказала, как тренировки стали важной частью ее жизни

Если раньше в спортивный зал за красивой фигурой ходила в основном молодежь, то теперь ситуация изменилась. В последнее время в тренажерках всё чаще можно встретить людей в солидном возрасте. Внимание журналистки из 86.RU привлекла 78-летняя Наталья Александровна Ананьина из Сургута. Старушкой ее назвать просто не поворачивается язык. Энергия и позитив — это то, что излучает героиня публикации.

Ее семья переехала в Югру из Томской области, когда Наталья еще училась в школе. Тогда она, как и многие подростки, занималась в местных любительских спортивных секциях. В то время в суровом крае были популярны лыжи и настольный теннис. А любовь к танцам ей привила артистичная мама. Но заниматься спортом серьезно в юности она не стала. Окончила школу, вуз и стала товароведом.

«Баржи с продуктами приходили в разное время дня и ночи, нужно было их разгружать, руководить процессом. Работа была очень нелегкая. Потом я вышла замуж, сначала ушла в один декрет, потом во второй и в торговлю уже не вернулась. Мужу не нравился такой мой график работы. Я уволилась и устроилась диспетчером, — рассказывает Наталья Александровна. — Когда родился третий ребенок — сын, я пыталась вернуться к физическим упражнениям, но не пошло. Спорт пришел в мою жизнь снова только спустя многие годы».

Когда наша героиня вышла на пенсию, она активно занялась воспитанием маленькой внучки. Дочери и зятю, как и многим сегодня, нужно было оплачивать ипотеку и кредиты, а значит, много работать. Наталья возила малышку на разные развивашки и в целом находилась с ней большую часть дня. Когда девочка подросла и пошла в детский сад, Наталья решила пойти в секцию йоги, которая находилась рядом с домом. А спустя время купила абонемент в спортивный клуб и стала заниматься с тренером.

«У первого тренера мама моего возраста была на тот момент. Она мне помогала, подсказывала, — вспоминает Наталья Александровна. — Потом я поменяла несколько клубов и вот, наконец, попала сюда. Хожу уже три года. Сначала сама занималась, кое-какие навыки у меня к тому времени уже были. В упражнениях важен счет, нужно понимать, сколько ты сделал. Так вот у меня дошло до такого автоматизма, что я даже дома, нарезая овощи, отсчитывала каждое движение».