Дома встречали с салом и борщом. Как живущий в Сибири египтянин стал чемпионом мира по бодибилдингу

Рошди Ахмед Хусейн и его тренер Александр Барбашин Источник: Рошди Ахмед Хусейн

27-летний уроженец Египта Рошди Ахмед Хусейн стал чемпионом мира по бодибилдингу в Дубае. Спортсмен выступал за Россию, поскольку уже 7 лет живет и тренируется в Барнауле. При этом изначально молодой человек приехал в Алтайский край, чтобы учиться на врача, однако со временем судьба привела его в фитнес-зал и к работе тренером. За что герой полюбил сибирскую глубинку и планирует ли он здесь остаться — читайте в интервью NGS22.RU. «Захотелось вернуться домой на следующий день» В России Ахмед оказался еще в 2016 году, когда он закончил школу и отец предложил поехать учиться в другую страну. — Мой отец работает директором школы. Он всегда настаивал на том, чтобы я усердно учился и получил образование врача — у нас в Египте это престижная профессия. И тут от его знакомого поступило предложение поступить в российский университет, — рассказал он. Ахмед, недолго думая, согласился поехать и прилетел в Воронеж, где несколько месяцев учил русский язык. О том, что в дальнейшем ему предстоит учеба в Барнауле, парень еще не подозревал — он планировал поступить в другой вуз, однако не срослось. — Мне сказали, что я не сдал экзамен. После этого у меня остался последний вариант для поступления — медицинский университет в Барнауле, — отметил герой. В столице Алтайского края Ахмед оказался осенью 2017 года, и сначала молодому человеку тут вообще не понравилось.

Египтянин не задумывался о спортивной карьере, когда приехал в Барнаул, но судьба решила иначе Источник: Рошди Ахмед Хусейн

— На следующий день захотелось вернуться домой. Я даже звонил родителям, говорил, что не могу здесь оставаться, что мне не нравится. Но папа мне ответил, что так нельзя, раз ты уже принял такое решение, то не стоит бежать домой, — поделился спортсмен. В итоге парень остался в Алтайском крае и первые 2 года занимался только учебой и ходил лишь по одному маршруту: от общежития до университета и обратно. — Потом мне предложили играть в футбол за команду университета, потому что я еще в школе им занимался. Вот я раз в неделю ходил на тренировки и больше ничем не занимался, но в конце второго курса мой сосед предложил мне ходить в зал. Сказал, что у меня генетика хорошая, а я тогда вообще худой был, весил около 68 килограммов, — рассказал египтянин.

Сейчас на счету Ахмеда уже внушительный список побед Источник: Рошди Ахмед Хусейн

Сначала Ахмед отказался, а потом всё-таки начал тренироваться с другом. Уже через 2–3 месяца его фигура начала меняться, хотя парень тогда особо не следил за питанием. — Я просто ел всё подряд. Мы с друзьями кушали по 2 бургера перед тренировкой и по 2 после. И я думал, что это нормальное питание. Вообще не читал про калораж и всё такое и никакие препараты не принимал, просто повезло с генетикой, — поделился тренер.

Египтянин рассчитывал на третье место, однако в итоге стал первым Источник: NGS22.RU

Вскоре Ахмеду пришлось взять полугодовой перерыв из-за сломанной руки. Обратно в зал он вернулся уже во время пандемии коронавируса. — К этому времени я сильно похудел и потерял свою форму. Потом, уже на Новый год, мы сидели с друзьями, и девушка моего друга спросила, почему я не участвую соревнованиях. А я тогда о бодибилдинге знал только поверхностно, поэтому ответил, что это не мое дело, я же учусь на врача. Она же мне всё равно предложила попробовать, показала страницу основателя школы бодибилдинга и фитнеса Александра Барбашина, — вспоминает герой. «Думал, одно соревнование — и всё» После знакомства с Александром жизнь студента медицинского резко изменилась: он решил участвовать в соревнованиях. — Мы начали готовиться в ноябре, а в феврале у меня уже был первый выход — в Кузбассе я с первого раза выиграл дебют. Я тогда думал, что на этом и закончу. У нас уже началась учеба, и нужно было ходить на пары. Однако я продолжил посещать зал. Потом, уже на каникулах, мы с друзьями гуляли, и я случайно на Речном вокзале встретил Александра, и мы решили опять начать готовиться к соревнованиям, — рассказал спортсмен.

Самым значительным турниром стал чемпионат мира в Дубае Источник: Рошди Ахмед Хусейн

После этого вновь были победы в Новокузнецке и Санкт-Петербурге. Ахмед участвовал в таких номинациях, как пляжный бодибилдинг и фит-пара. И снова парень думал, что на этом всё, однако через какое-то время его опять потянуло в спорт. — Я отучился на тренера и начал работать в зале. При этом думал, что буду этим заниматься только до конца учебы, потом стану врачом или уеду в Египет. Но тренер — это тоже хорошая работа, можно хорошо получать, если повышать квалификацию, — отметил египтянин. После окончания вуза Ахмед вернулся в Египет, где пробыл несколько месяцев, отдохнув на Красном и Средиземном морях, но неожиданно для себя его потянуло обратно в холодный Барнаул. — В Египте, конечно, очень хорошо, но там нужно было начинать всё с нуля. А в Барнауле я уже кое-что начал делать. Да и за 7 лет привык уже. Плюс работать тренером мне понравилось, график можно выстраивать под себя, брать отпуск когда хочешь. Врач, конечно, тоже классная работа, но там и ночные дежурства, и расписание твое зависит от других людей, — добавил он.

Ради соревнований в ОАЭ герой тренировался по 5 раз в день Источник: Рошди Ахмед Хусейн

В итоге герой вернулся в Барнаул и начал работать в тренажерном зале. Параллельно с этим Ахмед стал ездить по соревнованиям и собирать золотые награды. — Мне нравится эта соревновательная движуха. Вообще, за что я люблю зал, так за то, что у нас тут постоянно что-то новое. Школа для тренеров, много людей, которые готовятся к турнирам. Начинают они, например, с проектов на похудение, а потом переходят в спортивные категории. Есть постоянное развитие. Я расту и как спортсмен, и как тренер, — подчеркнул Ахмед. Самое крупное соревнование, которое есть за плечами Ахмеда, — это международный турнир по бодибилдингу в ОАЭ. У спортсмена в своей категории была цель попасть в тройку. — Мы готовились почти 3 месяца, и Александр мне спуску не давал. На самом деле я всем, если есть такая возможность, советую заниматься с тренером. Он не дает расслабиться и следит, чтобы ты всё обрабатывал на все 100%. В итоге форма, которую мы сделали, была у меня лучшей за всё время, — признался бодибилдер. В Дубай Ахмед с тренером улетели за неделю до соревнований, чтобы акклиматизироваться и отдохнуть перед турниром.

Первый чемпионат мира сразу закончился победой Источник: Рошди Ахмед Хусейн

— Всего в моей категории было 20–25 человек. Судьи вызывали по 5 человек. Потом отобрали уже 10 человек, потом 5. У меня были переживания — попаду, не попаду. В итоге прошел, а там один мой соперник ко мне подходит, говорит, что первое место между нами. А я даже не думал о том, для меня бы бронза была уже победой. В итоге я оказался первым. Вот так сразу, с первого раза выиграть международный турнир было неожиданно. У меня были такие сильные эмоции, я сразу вспомнил все тяжелые тренировки и понял, что это не зря, — подчеркнул герой. Однако на этом турнир для Ахмеда не закончился. Уже за обедом спортсмен узнал, что он выходит на сцену вместе с категорией профессионалов. — Я пришел к Александру, который сказал: «Классно, выходи». А я ответил, что уже покушал, на что он ответил, что ничего страшного. А там соперники у меня уже все титулованные: чемпионы России, чемпионы мира. Говорю тренеру: «Может, не надо?», а он мне: «Просто попробуй, даже если ты не попадешь в десятку, я на тебя посмотрю, как ты выглядишь среди профи», — рассказал он. В итоге и там Ахмед прошел в финал и занял пятое место, обойдя многих более титулованных спортсменов. — Я вообще так рад был. Это очень приятно. С первого раза — вот так встать на пятом месте среди профессионалов, это такой успех для нас и мотивация работать дальше, — добавил спортсмен. Вслед за мечтой За спортом и тренерством на задний план у Ахмеда постепенно ушла цель стать врачом. Родители героя были этим недовольны и постоянно возмущались, что столько лет он проучился зря. — Мне нравится быть врачом и помогать людям, это была моя детская мечта, и я от нее не отказываюсь. Сначала я хотел быть хирургом, но теперь мои планы изменились. Я хочу найти способ совмещать медицину и спорт. Сейчас рассматриваю специальности спортивного врача или эндокринолога, — поделился герой.

О своей мечте стать врачом герой не забывает, но планирует совместить ее со спортом Источник: Рошди Ахмед Хусейн