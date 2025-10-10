Радулов в огне, Березкину не везет, у Рафикова — проблемы: подводим итоги старта сезона для «Локомотива»

Смотрим на итоги «Локомотива» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Завершился первый месяц Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2025/2026. Мы решили подвести итоги старта сезона для «Локомотива» и проанализировать, кто из хоккеистов ярославского клуба начал сезон успешно, а у кого еще продолжается «чемпионское похмелье».

Первое место, игра в атаке не в ущерб обороне

В начале сравним командную статистику по завершении двенадцати матчей чемпионата. В сезоне-2024/2025 ярославцы одержали победу в десяти встречах, а уступили лишь в двух, одна из которых завершилась за пределами основного времени. Разница заброшенных и пропущенных шайб «Локомотива» составила «+18» (34 заброшенных и 16 пропущенных). В чемпионате-2025/2026 у «железнодорожников» на отметке в двенадцать игр — десять побед и два поражения, которые были за пределами основного времени. В текущем сезоне команда Боба Хартли забросила больше (40 шайб), но при этом чаще и пропускала (24 шайбы). Разница в результативных действиях составила «+16».

Положение у «Локомотива» по итогу первого месяца сезонов-2024/2025 и -2025/2026 одинаковое. Ярославская команда находится на первой строчке Западной конференции КХЛ, при этом продолжается положительная тенденция, что «Локомотив» не имеет серий из поражений в три и более матча уже с финала Кубка Гагарина — 2024. По сравнению с предыдущим сезоном Ярославль не только прибавил в атаке, но и продолжает надежно действовать и в обороне. Из негативных моментов следует выделить лидерство «Локомотива» по нарушениям. Игроки стали удаляться больше всех в лиге (52 попытки меньшинства).

Перейдем к тем хоккеистам клуба, кто наиболее ярко проявил себя по итогам первого месяца сезона.

Даниил Исаев

Даниил Исаев не сбавляет позиций Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

После ухода из «Локомотива» прежнего тренерского штаба возникали опасения, как Исаев сможет проявить себя без четко выстроенной Игорем Никитиным обороны. Все привыкли видеть, что голкипер отлично справлялся с первым броском, а затем защитники ярославской команды чаще всего подстраховывали своего вратаря и не давали шанса сопернику на добивании или в создании еще одного момента.

Ответ на этот вопрос Даниил дал быстро. Как итог — звание лучшего вратаря сентября по версии КХЛ. В моментах ярославский голкипер спасает и дает шанс своей команде. У Исаева 93,7% отраженных бросков и одна «сухая» игра в активе. По всем статистическим показателям ярославец является одним из лучших в лиге, поэтому после первого месяца чемпионата игра Даниила Исаева должна была убедить всех скептиков.

Егор Сурин

Егор Сурин — один из самых перспективных игроков клуба Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Нападающий продолжает показывать, что он один из самых ярких молодых прорывов в основе «Локомотива» за последние несколько лет. Свою уверенную и результативную игру в чемпионском сезоне Егор Сурин смог перенести и на старт чемпионата-2025/2026. Никакого синдрома «второго сезона» в сентябре у форварда не наблюдалось.

Их звено с Радуловым и Ивановым постепенно становится одной из самых ярких и эффективных троек в КХЛ. В активе самого 19-летнего форварда 13 (8 + 5) результативных баллов в 12 встречах. Нападающий входит в топ-5 бомбардиров всей лиги и является ее лучшим снайпером. При всем этом потенциал прибавить еще в результативности у Сурина есть, как только тренерский штаб начнет использовать молодого хоккеиста при розыгрыше большинства.

Александр Радулов

Александр Радулов успел отличиться Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Без всяких сомнений лучший игрок «Локомотива» на старте нового сезона — Александр Радулов. Лидер и главный системообразующий хоккеист ярославской команды продолжает идти на свой лучший сезон в КХЛ. Самый ценный игрок завершившегося плей-офф Кубка Гагарина — 2025 совсем не сбавил обороты, а, наоборот, добавил еще.

В сентябре Радулов отметился первым хет-триком за ярославский клуб. Это позволило Александру иметь такое достижение за каждую команду в КХЛ, где он выступал. У 39-летнего форварда 13 (7 + 6) очков в 12 проведенных встречах. Радулов идет на четвертом месте в списке лучших снайперов КХЛ. Пожалуй, что один из немногих моментов, который беспокоит в игре Александра, — невынужденные удаления, но сейчас эта проблема стоит перед всей командой.

Кому нужно прибавлять

Отдельно хочется сказать и про игроков «Локомотива», для которых старт нового сезона складывается пока не слишком удачно.

В первую очередь — это Максим Березкин. За 12 матчей у Максима лишь три результативные передачи. Два его партнера по тройке уже минимум по разу смогли отличиться в новом сезоне. Практически получилось это сделать и у Березкина, но его шайба в матче с «Ладой» так и не была засчитана. В межсезонье форвард продлевал контракт с целью провести этот сезон лучше, чем прошлый, и уже полностью готовым попробовать свои силы в Национальной хоккейной лиге.

Максим Березкин сделал три результативные передачи Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«У меня всегда есть цель быть лучше себя самого в прошлом. Хочу провести сезон сильнее в плане личных и командных результатов», — сказал перед сезоном-2025/2026 Березкин.

Нападающий Степан Никулин также летом находился без контракта с клубом, но в итоге подписал соглашение с «Локомотивом» еще на один сезон. В чемпионском плей-офф нападающий не сыграл, подвела травма. Степан восстановился, но на старте сезона-2025/2026 перестал попадать в состав команды. Хоккеист провел лишь четыре матча, где не сумел отметиться набранными очками.

Степан Никулин перестал попадать в состав команды Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«На данный момент Никулин и Николаев серьезно работают, готовим их дополнительно после тренировок. Им нужно своей работой зарабатывать место в составе», — сказал Хартли после игры с «Северсталью» (2:1).

У защитника «Локомотива» Рушана Рафикова тоже возникли проблемы на старте нового чемпионата. С набранными баллами у игрока обороны всё в порядке, а с игровым временем есть определенные трудности. Качественных игроков обороны в Ярославле было достаточно и в чемпионский сезон, а в межсезонье еще и добавился Даниил Мисюль.

Рушан Рафиков стал лучшим бомбардиром-защитником ярославского клуба в КХЛ Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Именно Рафиков стал тем, кому пришлось делить игровое время с новичком команды. В сезоне-2025/2026 в среднем Рушан проводит на льду чуть более тринадцати минут за матч. Если сравнивать с играми прошедшего плей-офф, то его время сократилось практически на четыре с половиной минуты. Естественно, для уже сформировавшегося и состоявшегося защитника такое сокращение игрового времени далеко не самый положительный момент.

За свои же 12 матчей Рушан Рафиков отметился пятью (3 + 2) набранными баллами. В матче против ЦСКА игрок обороны отметился своим 202-м очком за «Локомотив», что позволило стать Рафикову лучшим бомбардиром-защитником ярославского клуба в КХЛ.