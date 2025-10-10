Радулов в огне, Березкину не везет, у Рафикова — проблемы: подводим итоги старта сезона для «Локомотива»

Завершился первый месяц Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2025/2026. Мы решили подвести итоги старта сезона для «Локомотива» и проанализировать, кто из хоккеистов ярославского клуба начал сезон успешно, а у кого еще продолжается «чемпионское похмелье».
Первое место, игра в атаке не в ущерб обороне
В начале сравним командную статистику по завершении двенадцати матчей чемпионата. В сезоне-2024/2025 ярославцы одержали победу в десяти встречах, а уступили лишь в двух, одна из которых завершилась за пределами основного времени. Разница заброшенных и пропущенных шайб «Локомотива» составила «+18» (34 заброшенных и 16 пропущенных). В чемпионате-2025/2026 у «железнодорожников» на отметке в двенадцать игр — десять побед и два поражения, которые были за пределами основного времени. В текущем сезоне команда Боба Хартли забросила больше (40 шайб), но при этом чаще и пропускала (24 шайбы). Разница в результативных действиях составила «+16».
Положение у «Локомотива» по итогу первого месяца сезонов-2024/2025 и -2025/2026 одинаковое. Ярославская команда находится на первой строчке Западной конференции КХЛ, при этом продолжается положительная тенденция, что «Локомотив» не имеет серий из поражений в три и более матча уже с финала Кубка Гагарина — 2024. По сравнению с предыдущим сезоном Ярославль не только прибавил в атаке, но и продолжает надежно действовать и в обороне. Из негативных моментов следует выделить лидерство «Локомотива» по нарушениям. Игроки стали удаляться больше всех в лиге (52 попытки меньшинства).
Перейдем к тем хоккеистам клуба, кто наиболее ярко проявил себя по итогам первого месяца сезона.
Даниил Исаев
После ухода из «Локомотива» прежнего тренерского штаба возникали опасения, как Исаев сможет проявить себя без четко выстроенной Игорем Никитиным обороны. Все привыкли видеть, что голкипер отлично справлялся с первым броском, а затем защитники ярославской команды чаще всего подстраховывали своего вратаря и не давали шанса сопернику на добивании или в создании еще одного момента.
Ответ на этот вопрос Даниил дал быстро. Как итог — звание лучшего вратаря сентября по версии КХЛ. В моментах ярославский голкипер спасает и дает шанс своей команде. У Исаева 93,7% отраженных бросков и одна «сухая» игра в активе. По всем статистическим показателям ярославец является одним из лучших в лиге, поэтому после первого месяца чемпионата игра Даниила Исаева должна была убедить всех скептиков.
Егор Сурин
Нападающий продолжает показывать, что он один из самых ярких молодых прорывов в основе «Локомотива» за последние несколько лет. Свою уверенную и результативную игру в чемпионском сезоне Егор Сурин смог перенести и на старт чемпионата-2025/2026. Никакого синдрома «второго сезона» в сентябре у форварда не наблюдалось.
Их звено с Радуловым и Ивановым постепенно становится одной из самых ярких и эффективных троек в КХЛ. В активе самого 19-летнего форварда 13 (8 + 5) результативных баллов в 12 встречах. Нападающий входит в топ-5 бомбардиров всей лиги и является ее лучшим снайпером. При всем этом потенциал прибавить еще в результативности у Сурина есть, как только тренерский штаб начнет использовать молодого хоккеиста при розыгрыше большинства.
Александр Радулов
Без всяких сомнений лучший игрок «Локомотива» на старте нового сезона — Александр Радулов. Лидер и главный системообразующий хоккеист ярославской команды продолжает идти на свой лучший сезон в КХЛ. Самый ценный игрок завершившегося плей-офф Кубка Гагарина — 2025 совсем не сбавил обороты, а, наоборот, добавил еще.
В сентябре Радулов отметился первым хет-триком за ярославский клуб. Это позволило Александру иметь такое достижение за каждую команду в КХЛ, где он выступал. У 39-летнего форварда 13 (7 + 6) очков в 12 проведенных встречах. Радулов идет на четвертом месте в списке лучших снайперов КХЛ. Пожалуй, что один из немногих моментов, который беспокоит в игре Александра, — невынужденные удаления, но сейчас эта проблема стоит перед всей командой.
Кому нужно прибавлять
Отдельно хочется сказать и про игроков «Локомотива», для которых старт нового сезона складывается пока не слишком удачно.
В первую очередь — это Максим Березкин. За 12 матчей у Максима лишь три результативные передачи. Два его партнера по тройке уже минимум по разу смогли отличиться в новом сезоне. Практически получилось это сделать и у Березкина, но его шайба в матче с «Ладой» так и не была засчитана. В межсезонье форвард продлевал контракт с целью провести этот сезон лучше, чем прошлый, и уже полностью готовым попробовать свои силы в Национальной хоккейной лиге.
«У меня всегда есть цель быть лучше себя самого в прошлом. Хочу провести сезон сильнее в плане личных и командных результатов», — сказал перед сезоном-2025/2026 Березкин.
Нападающий Степан Никулин также летом находился без контракта с клубом, но в итоге подписал соглашение с «Локомотивом» еще на один сезон. В чемпионском плей-офф нападающий не сыграл, подвела травма. Степан восстановился, но на старте сезона-2025/2026 перестал попадать в состав команды. Хоккеист провел лишь четыре матча, где не сумел отметиться набранными очками.
«На данный момент Никулин и Николаев серьезно работают, готовим их дополнительно после тренировок. Им нужно своей работой зарабатывать место в составе», — сказал Хартли после игры с «Северсталью» (2:1).
У защитника «Локомотива» Рушана Рафикова тоже возникли проблемы на старте нового чемпионата. С набранными баллами у игрока обороны всё в порядке, а с игровым временем есть определенные трудности. Качественных игроков обороны в Ярославле было достаточно и в чемпионский сезон, а в межсезонье еще и добавился Даниил Мисюль.
Именно Рафиков стал тем, кому пришлось делить игровое время с новичком команды. В сезоне-2025/2026 в среднем Рушан проводит на льду чуть более тринадцати минут за матч. Если сравнивать с играми прошедшего плей-офф, то его время сократилось практически на четыре с половиной минуты. Естественно, для уже сформировавшегося и состоявшегося защитника такое сокращение игрового времени далеко не самый положительный момент.
За свои же 12 матчей Рушан Рафиков отметился пятью (3 + 2) набранными баллами. В матче против ЦСКА игрок обороны отметился своим 202-м очком за «Локомотив», что позволило стать Рафикову лучшим бомбардиром-защитником ярославского клуба в КХЛ.
