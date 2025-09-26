Накачанные красавцы и подтянутые красавицы: как выглядят ярославские бодибилдеры в полном гриме

26 сентября во Дворце молодежи состоялся чемпионат Ярославской области по бодибилдингу «Наследие чемпионов». Спортивное мероприятие посвятили памяти Алексея Корнилова, который скончался 17 сентября.
Алексей Корнилов — мастер спорта по бодибилдингу и пауэрлифтингу, заслуженный тренер России, бывший президент Ярославской областной федерации бодибилдинга.
Десятки спортсменов собрались во Дворце молодежи. Каждый атлет участвовал в своей номинации. При выходе на сцену участники демонстрировали семь поз, которые задействуют нужные мышцы. Второй этап — индивидуальный номер, где атлет под музыку встает в заготовленные им позы.
На мероприятие съехались участники из Вологды, Нижнего Новгорода и других городов-соседей. Как всё было — в нашем фоторепортаже.
Абсолютной чемпионкой Ярославской области по бодибилдингу и фитнесу стала Ольга Кренделева.