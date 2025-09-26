НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Накачанные красавцы и подтянутые красавицы: как выглядят ярославские бодибилдеры в полном гриме

Публикуем эффектные кадры

Накачанные красавцы и подтянутые красавицы: как выглядят ярославские бодибилдеры в полном гриме

Публикуем эффектные кадры

345
В Ярославле прошел областной чемпионат по бодибилдингу «Наследие чемпионов» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле прошел областной чемпионат по бодибилдингу «Наследие чемпионов» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле прошел областной чемпионат по бодибилдингу «Наследие чемпионов»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

26 сентября во Дворце молодежи состоялся чемпионат Ярославской области по бодибилдингу «Наследие чемпионов». Спортивное мероприятие посвятили памяти Алексея Корнилова, который скончался 17 сентября.

Алексей Корнилов — мастер спорта по бодибилдингу и пауэрлифтингу, заслуженный тренер России, бывший президент Ярославской областной федерации бодибилдинга.

Десятки спортсменов собрались во Дворце молодежи. Каждый атлет участвовал в своей номинации. При выходе на сцену участники демонстрировали семь поз, которые задействуют нужные мышцы. Второй этап — индивидуальный номер, где атлет под музыку встает в заготовленные им позы.

На мероприятие съехались участники из Вологды, Нижнего Новгорода и других городов-соседей. Как всё было — в нашем фоторепортаже.

Было несколько категорий | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБыло несколько категорий | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Было несколько категорий

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В категории «фитнес-стиль» участвовали пять спортсменок | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ категории «фитнес-стиль» участвовали пять спортсменок | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В категории «фитнес-стиль» участвовали пять спортсменок

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Показываем участников чемпионата по бодибилдингу в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПоказываем участников чемпионата по бодибилдингу в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Показываем участников чемпионата по бодибилдингу в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Фигуры прокачаны сильно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUФигуры прокачаны сильно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Фигуры прокачаны сильно

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В категории «боди-фитнес» спортсменки выглядели более рельефными | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ категории «боди-фитнес» спортсменки выглядели более рельефными | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В категории «боди-фитнес» спортсменки выглядели более рельефными

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Видно почти каждую мышцу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВидно почти каждую мышцу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Видно почти каждую мышцу

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Все девушки были в ярких купальниках | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВсе девушки были в ярких купальниках | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Все девушки были в ярких купальниках

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Перед турнирами спортсмены проходят сушку, чтобы рельеф тела был более заметным | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПеред турнирами спортсмены проходят сушку, чтобы рельеф тела был более заметным | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Перед турнирами спортсмены проходят сушку, чтобы рельеф тела был более заметным

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Следом на сцену вышли мужчины | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСледом на сцену вышли мужчины | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Следом на сцену вышли мужчины

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Настоящие атлеты! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНастоящие атлеты! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Настоящие атлеты!

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В определенных позах нужные мышцы заметны ярче | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ определенных позах нужные мышцы заметны ярче | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В определенных позах нужные мышцы заметны ярче

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Для нужного результата напрягается всё тело | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДля нужного результата напрягается всё тело | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Для нужного результата напрягается всё тело

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Мощь! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМощь! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Мощь!

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

И сколько времени было проведено в спортзале | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИ сколько времени было проведено в спортзале | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

И сколько времени было проведено в спортзале

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Победители получили свои медали и призы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПобедители получили свои медали и призы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Победители получили свои медали и призы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Абсолютной чемпионкой Ярославской области по бодибилдингу и фитнесу стала Ольга Кренделева.

