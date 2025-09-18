НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Сердце не справилось»: в Москве скончался известный ярославский бодибилдер Алексей Корнилов

У него остались двое детей

«Сердце не справилось»: в Москве скончался известный ярославский бодибилдер Алексей Корнилов

У него остались двое детей

1 005
В Москве скончался мастер спорта по бодибилдингу и пауэрлифтингу Алексей Корнилов | Источник: Ярославская областная федерация бодибилдинга / Vk.com

В Москве скончался мастер спорта по бодибилдингу и пауэрлифтингу Алексей Корнилов

Источник:

Ярославская областная федерация бодибилдинга / Vk.com

Вечером 17 сентября в столичной больнице скончался бывший президент федерации бодибилдинга Ярославской области Алексей Корнилов. Ему был 51 год. Об этом в беседе с 76.RU рассказал его нынешний президент Ярославской областной федерации бодибилдинга Алексей Борисов.

«Мне сообщили сегодня утром, как я понял, он скончался вчера в 11 вечера. Алексей лежал в больнице на плановой операции, ему делали операцию на позвоночнике. Скорее всего, она была какая-то не очень сложная, опасная. Но проблема в том, что сердце не справилось. Врачи реанимировали, он впал в кому, затем в 11 часов, не приходя в сознание, умер», — рассказал 76.RU Алексей Борисов.

У Алексея Корнилова остались жена и двое детей.

По информации федерации, Алексей Корнилов получил звание мастера спорта по бодибилдингу и пауэрлифтингу, он — заслуженный тренер России, тренер по триатлону и кроссфит-атлет, почетный президент «ЯОФББ».

Алексей Корнилов несколько лет возглавлял ярославскую федерацию бодибилдинга | Источник: Ярославская областная федерация бодибилдинга / Vk.com

Алексей Корнилов несколько лет возглавлял ярославскую федерацию бодибилдинга

Источник:

Ярославская областная федерация бодибилдинга / Vk.com

Как рассказал Алексей Борисов, Алексей Корнилов внес огромный вклад в развитие пауэрлифтинга в Ярославле.

«Я знал его до того момента, как он начал руководить федерацией. Мы знакомы больше 25 лет, вместе выступали на соревнованиях по силовому троеборью. Очень большой жизненный путь пройден у нас. Когда он уходил с поста президента федерации бодибилдинга, он предложил мою кандидатуру на пост вместо себя. Человек хороший, открытый, добрый, всегда готов был прийти на помощь. Всегда старался быть на позитиве, на него всегда можно было положиться. Такая утрата, которую очень сложно пока принять, осознать», — добавил Алексей Борисов.

Чемпионат Ярославской области по бодибилдингу (6+), который пройдет в столице Золотого кольца 26 сентября, проведут в память об Алексее.

«Принято решение провести соревнования в память об Алексее. Чтобы выразить ему дань уважения и в благодарность за его работу на благо федерации и спорта в целом, — сообщил Алексей Борисов. — Ярославская федерация открыла сбор средств на имя супруги Алексея. Стараемся помочь».

Дата и время прощания будут известны позднее.

«Выражаем глубочайшие соболезнования семье — Алексей до последнего не расставался с тренировками, был настоящим фанатом спорта и примером для всех окружающих», — прокомментировали в федерации.

Редакция портала 76.RU выражает соболезнования родным и близким Алексея Корнилова.

Комментарии
1
Гость
44 минуты
Сердце, проблемы с позвоночником. Смерть в 51 год. Привет молодым культуристам. Вечером надо еще подходик на становую прибавить и коктейль с протеином двойной.
