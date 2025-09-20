НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Спорт Выступила без ошибок: российская фигуристка Петросян выиграла олимпийский квалификационный турнир

Выступила без ошибок: российская фигуристка Петросян выиграла олимпийский квалификационный турнир

Теперь она сможет выступить в Милане

109
Аделия Петросян завоевала первое место | Источник: пресс-служба G-Drive-ArenaАделия Петросян завоевала первое место | Источник: пресс-служба G-Drive-Arena

Аделия Петросян завоевала первое место

Источник:

пресс-служба G-Drive-Arena

Российская фигуристка Аделия Петросян выиграла Олимпийский квалификационный турнир, который проходил в Китае.

Петросян выступала в нейтральном статусе. За короткую и произвольную программы она получила 209,63 балла. Российская спортсменка завоевала право выступить на зимней Олимпиаде в Милане. Она пройдет с 6 по 22 февраля.

Также путевки в Италию завоевали Анастасия Губанова (Грузия, 206,23 балла), Луна Хендрикс (Бельгия, 204,96), Виктория Сафонова (Белоруссия), Жуйян Чжан (Китай).

Петросян, выступавшая в нейтральном статусе, завоевала лицензию, которая позволяет ей принять участие в Олимпиаде в Милане и Кортина‑д’Ампеццо.

Ранее мы подробно рассказывали о жизненном пути Аделии Петросян. А еще писали, как фигурист Петр Гуменник готовится к отбору на Олимпиаду.

21 сентября в 08:45 по московскому времени мужчины-одиночники выступят с произвольной программой. В короткой программе Гуменник установил личный рекорд, набрав 93,8 балла — он занимает первое место.

Гость
27 минут
Точнее, армянская фигуристка.
