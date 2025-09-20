Выступила без ошибок: российская фигуристка Петросян выиграла олимпийский квалификационный турнир

Российская фигуристка Аделия Петросян выиграла Олимпийский квалификационный турнир, который проходил в Китае.
Петросян выступала в нейтральном статусе. За короткую и произвольную программы она получила 209,63 балла. Российская спортсменка завоевала право выступить на зимней Олимпиаде в Милане. Она пройдет с 6 по 22 февраля.
Также путевки в Италию завоевали Анастасия Губанова (Грузия, 206,23 балла), Луна Хендрикс (Бельгия, 204,96), Виктория Сафонова (Белоруссия), Жуйян Чжан (Китай).
Петросян, выступавшая в нейтральном статусе, завоевала лицензию, которая позволяет ей принять участие в Олимпиаде в Милане и Кортина‑д’Ампеццо.
Ранее мы подробно рассказывали о жизненном пути Аделии Петросян. А еще писали, как фигурист Петр Гуменник готовится к отбору на Олимпиаду.
21 сентября в 08:45 по московскому времени мужчины-одиночники выступят с произвольной программой. В короткой программе Гуменник установил личный рекорд, набрав 93,8 балла — он занимает первое место.