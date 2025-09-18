Крепкие, как орех: эффективная тренировка для упругих ягодиц — топ-5 упражнений для дома и зала

При выполнении упражнения важно не отталкиваться коленом от пола

Выпады

Упражнение можно выполнять с места или отшагивания назад. Спортсменка рекомендует начинать с последнего варианта, если нет болей в коленях.

Исходное положение — стоя, ноги на ширине плеч, руки с гантелями вдоль корпуса. На вдохе отшагиваем любой ногой назад и касаемся коленом отведенной конечности пола, на выдохе возвращаемся в исходное положение.

При выполнении упражнения важно не отталкиваться коленом отведенной ноги от пола, а совершить подъем за счет ягодичных мышц.