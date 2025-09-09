«Принял не как достижение, а как проигрыш»: ярославец рассказал о трудностях заплыва через Босфор

Ярославец переплыл Босфор в Турции Источник: Игорь Кузнецов

Предприниматель из Ярославля, переплывший через Босфор в Турции, рассказал, как он готовился к соревнованиям. 37-летний Игорь Кузнецов занимается плаванием не так давно — четыре года. После прохождения обучающих курсов начал участвовать в соревнованиях региональных, а после и всероссийских.

«В определенный момент, в силу своей азартности, мне было интересно попробовать себя в стартах на открытой воде, — рассказал в беседе с 76.RU Игорь Кузнецов. — Два года назад я купил себе гидрокостюм и зарегистрировался на первый свой заплыв „Ярославская миля“, который проходил на Прусовских карьерах. Дальше уже пошло-поехало. Начал участвовать в стартах посерьезнее».

Во время прыжка в воду Игорь потерял очки Источник: Игорь Кузнецов

За прошлый сезон Игорь успел поучаствовать примерно в 25 стартах. Попробовав себя в большинстве соревнований, доступных в стране, он на время бросил тренировки, поскольку казалось, что все вершины покорены. Но тут возникла мечта участия в заплыве через Босфор.

«В марте 2025 года на горнолыжке я получил травму ног: на одной ноге у меня было растяжение, на другой — внутренний перелом и разрыв мениска и связок. Я долго находится в лежачем положении. В этот период мне пришла идея, что хорошим стимулом к выздоровлению станет участие в каком-нибудь заплыве. Так как местные соревнования мне были неинтересны, я их уже прошел, решил записаться на заплыв через Босфор», — поделился с 76.RU Игорь Кузнецов.

Как готовился к заплыву

За 2024 год Игорь участвовал в 25 стартах Источник: Игорь Кузнецов

Заплыв через Босфор прошел в Стамбуле 24 августа. Ярославец начал готовиться к соревнованиям за пять месяцев. Врачи как раз порекомендовали заниматься плаванием для восстановления связок и мениска. Помимо тренировок в бассейне, Игорь выезжал на заплывы на открытой воде.

«Изначально я пробовал себя на московских стартах, проплывая меньшие дистанции: километр, два, пять. Потом попробовал переплыть Плещеево озеро в Переславле-Залесском — это около семи километров», — отметил ярославец.

Расстояние заплыва через Босфор составляет около шесть с половиной километров. Проплывая большие дистанции, Игорь убедился, что сможет преодолеть поставленную планку. В момент старта в Турции случился форс-мажор: в момент прыжка в воду со спортсмена слетели очки. Без них плавать неудобно. Из-за этого результат заплыва был хуже, чем изначально планировалось.

«Когда возвращался с заплыва в Турции, было время на размышления до посадки в самолет. Я вроде был рад, что преодолел дистанцию через Босфор, но результат меня не устраивал. Я для себя заплыв принял не как достижение, а как проигрыш года», — признался Игорь.

В планах — участие в десятикилометровом заплыве Источник: Игорь Кузнецов

Тогда ярославец решил, что попробует свои силы на заплыве в Десногорске Смоленской области. Старт пройдет 20 сентября.

«Решил реабилитироваться в первую очередь перед самим собой, для этого нужен новый вызов. Решил поучаствовать в заплыве через Десногорское водохранилище. Дистанция — 10 километров», — рассказал спортсмен.

К подготовке отнесся серьезно, выработав целую систему тренировок:

«Тренировочный цикл начал 1 сентября, и он у меня рассчитан на три недели. На первой неделе я плавал дистанции по два с половиной километра в бассейне, на второй неделе планирую проплывать в среднем по четыре-пять километров, к концу недели — цель проплывать десять километров, а на третьей недели буду сбавлять обороты и проплывать по три километра, ставя акцент на технике и восстановлении организма».