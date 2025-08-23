«Я чувствую, что убили Дину»: крах и новый взлет сестер Авериных — где сейчас гимнастки

Несколько лет подряд сестры Аверины превращали любое соревнование в первенство между друг другом, но потом так же одновременно ушли из спорта Источник: Наталия Федосенко / ТАСС

Карьера спортсменов обычно хоть и яркая, но слишком уж стремительная. Вот и сестры Аверины, чья звезда вспыхнула на гимнастическом олимпе в 2017 году, в 2024-м ушли из российского спорта. На этом жизнь, конечно, не заканчивается, и мы решили посмотреть, чем сейчас занимаются знаменитые близняшки.

«Я чувствую, что убили Дину»

Страсть к художественной гимнастике Дине и Арине передалась по наследству. Этим спортом занимались их мама и старшая сестра Полина. Поэтому их путь был в общем-то предопределен.

Арине и Дине Авериным было на кого ровняться, выбирая дальнейший путь Источник: Ariana and Dina Averina / T.me

Тренировкам близняшки отдавались без остатка, и перспективных молодых спортсменок быстро заметили. Чтобы они могли больше времени посвящать спорту, их перевели на индивидуальный график обучения.

Не исполнилось девочкам и 16 лет, как они начали завоевывать призовые места. На чемпионате Москвы Дина стала первой, Арина — второй. На турнире в Корбей-Эсоне Арина взяла пять золотых медалей, Дина завоевала серебро в упражнениях с мячом и обручем. Также сестры разделили лидерство в упражнениях с лентой.

Иногда соревнования превращались в противостояние двух сестер Источник: Сергей Бобылев / ТАСС

Вместе с победами пришла и известность. К 19 годам Авериных стали называть надеждой российской сборной. Они одну за другой смещали с пьедестала действующих чемпионок, пополняли свою коллекцию золотых наград, и постепенно соревнования, где они принимали участие, превращались в борьбу друг с другом.

Летом 2021 года сестры Аверины приняли участие в Олимпиаде в Токио, которая обернулась скандалом. Все видели, как идеально Дина и Арина представляли свои номера, однако Дина удостоилась лишь серебра, Арина стала четвертой, а золото судьи отдали израильтянке Линой Ашрам, которая в финале выступления уронила ленту.

— Я чувствую, что убили Дину. Потому что Ашрам с потерей ленты получила всего на семь десятых меньше, чем Дина, а у нее была ошибка больше чем на балл. Вот и всё. Надоели русские, понимаете? Надоели, — разразилась тогда праведным гневом Ирина Винер, занимавшая в то время пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики.

Относительно своего дальнейшего участия в Олимпиадах сестры Аверины были настроены решительно Источник: Сергей Булкин / ТАСС

Линой Ашрам, после того как на нее посыпались все палки, завязала с художественной гимнастикой, а сестры Аверины, утерев слезы, продолжили покорять спортивный мир. В том же 2021 году на чемпионате мира в японском Китакюсю Арина взяла золотую, две серебряные и две бронзовые медали, а Дина завоевала пять золотых медалей, став 18-кратной чемпионкой мира.

Не за горами была следующая Олимпиада — в Париже. Но уже в 2022 году сестры заявили, что завершат карьеру, если Россию на нее не допустят. Примерно так оно и случилось. Российских спортсменов хоть и допустили к ОИ, но в нейтральном статусе.

Сестры не только разделили спортивную арену. Кажется, их судьбы во многом схожи Источник: Сергей Фадеичев / ТАСС

— В таком нейтральном статусе не стала участвовать, потому что в том же Токио было всё еще более-менее: у нас хотя бы форма была в цветах российского флага, а сейчас — нейтральные цвета, — объясняла Арина Аверина свой отказ от участия в парижской Олимпиаде.

«Мечта мечтой, но при таких условиях, конечно же, на Олимпиаду ехать не надо». Арина Аверина заслуженный мастер спорта России, пятикратная чемпионка мира, двукратная абсолютная чемпионка Европы и трехкратная абсолютная чемпионка России

Арина и Дина Аверины завершили спортивную карьеру в феврале 2024 года. Девушки сообщили, что долго обдумывали решение и обсуждали тему с Ириной Винер, а также подчеркнули, как благодарны поклонникам за многолетнюю поддержку.

— Планов на будущее много. Для нас это новый этап в жизни, но он будет интересный и насыщенный, хоть и сложный, — говорили спортсменки.

Сестры и сейчас постоянно появляются вместе, только уже не на арене Источник: Сергей Фадеичев / ТАСС

«Это было очень сильное чувство»

Завершив карьеру, сестры совсем в тень уходить не стали. В 2024 году Илья Авербух пригласил их в шоу «Ледниковый период» (12+), и для Дины участие в проекте оказалось судьбоносным. Ее партнером стал олимпийский чемпион по танцам на льду 2014 года Дмитрий Соловьев. Поначалу Дина чувствовала себя неловко, но с каждой новой тренировкой отношения спортсменов становились теплее, вскоре они поняли, что созданы друг для друга, а в декабре 2024 года Соловьев написал Авериной трогательное сообщение и признался ей в любви.

За спиной Соловьева к тому моменту уже был один ранний и неудачный брак, и он признавался, что всё, что было до Дины, оказалось лишь репетицией отношений и только с ней он готов создать настоящую семью. В начале 2025 года спортсмен сделал Авериной предложение.

— У меня были мысли сделать что-то очень громкое, красивое, но, так как мы люди очень скромные и не любим ажиотажа вокруг себя, поэтому всё произошло дома, за ужином, 14 февраля, в День всех влюбленных, — рассказывал фигурист. — Я, наверное, готовился к этому два часа. Мне казалось, сейчас мое сердце остановится… Это было очень сильное чувство, не сравнимое с волнением где-нибудь на Олимпиаде, чемпионате мира. Особенный для меня момент во всех смыслах. И я спросил: «Ты готова?»

Свои отношения с Дмитрием Арина называет историей любви, которую хочется переживать снова и снова Источник: Ariana and Dina Averina / T.me

Дина, безусловно, оказалась готова и не раздумывая согласилась. А в начале июля возлюбленные сыграли пышную свадьбу, на которой были все близкие, в том числе Арина Аверина, которая пришла на торжество не одна.

«Каждый раз, когда вижу солнце… Я думаю о тебе»

Весной этого года поклонники Авериных стали подозревать, что Арина закрутила роман с актером Артуром Сопельником: она часто появлялась в его компании на светских вечеринках и премьерах. Потом прознали, что Артур развелся с женой, тут-то у сплетников все карты и сложились. Но между актером и гимнасткой были исключительно дружеские отношения.

Летом 2025 года Арина опубликовала у себя в соцсетях фото, на котором показала, что стоит на льду в компании еще одного человека. На этом снимке она отметила фигуриста Дмитрия Алиева, сопроводила пост смайликом в виде сердца и добавила песню под названием «Настоящая любовь». Арина и Дмитрий познакомились также благодаря Илье Авербуху. После окончания «Ледникового периода» самые яркие участники отправились в тур по городам, а Дмитрия позвали с ними как профессионала.

И хотя совместных фотографий спортсменов долгое время не было, поклонники обратили внимание, что практически под каждым постом они оставляют друг другу восхищенные реакции, а под одним из снимков Арины Дмитрий написал: «Каждый раз, когда вижу солнце… Я думаю о тебе».

В конце концов спортсмены перестали скрываться и открыто рассказали о своем романе. И именно с ним она и появилась на свадьбе своей сестры. Там Арина поймала букет невесты, а ее возлюбленный — подвязку.

Похоже, скоро еще одна из сестер Авериных сыграет свадьбу Источник: arinaverina98 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сами Аверины однажды признавались, что похожи настолько, что боятся из-за этого влюбиться в одного парня. Что ж, по крайней мере, их вкус оказался очень схож — обе выбрали себе фигуристов, и их избранники — тезки. Еще и «свахой» и в том и в другом случае стал Илья Авербух.

Источник: Городские медиа