«Увидела и поняла: я тоже так хочу!»: 11-летняя девочка из России висит на зубах и устанавливает рекорд — видео

Ульяна Рыляева переходит в пятый класс Источник: Городские медиа

Ульяна Рыляева из Тулы занимается не просто воздушной гимнастикой, но еще и висит на зубах. Ей поставили несколько таких номеров, один из которых — «Белка-летяга», и он, как считает сама пятиклассница, отлично ей подходит. Персонаж шустрый, быстрый и веселый, описывает тренер «Воздушного проекта» Диана Лукьянова.

О необычном висе Ульяна узнала в 2024 году, когда увидела в цирке шоу «Галлея» — один парень держит жизни пяти гимнасток в своих зубах. Спортсменку из Тулы это невероятно восхитило и на следующую тренировку она пришла с горящими глазами, сказав: «Увидела и поняла: я тоже так хочу!».

«Ульяна пришла и говорит: „Я тоже хочу висеть на зубах!“, я была не против, потому что если ребенок хочет, значит все получится», — вспоминает Диана Лукьянова.

А еще прошлым летом тренер предложила Ульяне установить рекорд по вису на зубах — в России такой пока не зарегистрирован. Правда, сразу воплотить идею в жизнь не удалось, так как челюсть еще не окрепла, но теперь с ней все в порядке, и это подтверждают врачи. Вместе с Дианой Борисовной гимнастка готовится стать первой в стране, кто сможет провисеть на зубах — нужно не меньше минуты.