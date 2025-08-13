НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Увидела и поняла: я тоже так хочу!»: 11-летняя девочка из России висит на зубах и устанавливает рекорд — видео

О висе на зубах Ульяна Рыляева узнала в цирке

Ульяна Рыляева переходит в пятый класс

Ульяна Рыляева из Тулы занимается не просто воздушной гимнастикой, но еще и висит на зубах. Ей поставили несколько таких номеров, один из которых — «Белка-летяга», и он, как считает сама пятиклассница, отлично ей подходит. Персонаж шустрый, быстрый и веселый, описывает тренер «Воздушного проекта» Диана Лукьянова.

О необычном висе Ульяна узнала в 2024 году, когда увидела в цирке шоу «Галлея» — один парень держит жизни пяти гимнасток в своих зубах. Спортсменку из Тулы это невероятно восхитило и на следующую тренировку она пришла с горящими глазами, сказав: «Увидела и поняла: я тоже так хочу!».

«Ульяна пришла и говорит: „Я тоже хочу висеть на зубах!“, я была не против, потому что если ребенок хочет, значит все получится», — вспоминает Диана Лукьянова.

А еще прошлым летом тренер предложила Ульяне установить рекорд по вису на зубах — в России такой пока не зарегистрирован. Правда, сразу воплотить идею в жизнь не удалось, так как челюсть еще не окрепла, но теперь с ней все в порядке, и это подтверждают врачи. Вместе с Дианой Борисовной гимнастка готовится стать первой в стране, кто сможет провисеть на зубах — нужно не меньше минуты.

Сейчас маленькая гимнастка может провисеть на зубах 45 секунд.

Виктория ДенисоваВиктория Денисова
Виктория Денисова
Корреспондент
Воздушная гимнастика Спорт
