«Горжусь командой»: главного тренера ХК «Торпедо» уволили после поражения ярославскому «Локомотиву»

Уволили главного тренера нижегородского «Торпедо» Игоря Ларионова Источник: ХК «Торпедо» / Vk.com











Нижегородский ХК «Торпедо» попрощался с главным тренером Игорем Ларионовым. Вероятно, основной причиной стал проигрыш ярославскому «Локомотиву» в четырех играх и как результат — вылет из плей-офф.



«Решение о прекращении сотрудничества было взвешенным и непростым, оно было обоюдным. Мы с глубоким уважением относимся к тому пути, который команда прошла вместе с Игорем Ларионовым, и высоко ценим всё, что было сделано за эти годы. „Торпедо“ готовится к переезду на новую арену и продолжит движение вперед, сохраняя свою приверженность атакующему стилю и высоким результатам», — сообщили представители ХК «Торпедо» в ночь на 5 апреля.

Сам Игорь Ларионов 2 апреля на пресс-конференции так прокомментировал итоги неудачной серии:

«Горжусь командой, горжусь серией. Да, мы проиграли 0:4, проиграли команде, которая стала чемпионом регулярки. Горжусь игрой команды, желанием, терпением, характером, честностью, порядочностью. Естественно, печально проиграть».

Он добавил, что по его мнению, из четырёх игр нижегородцы могли выиграть три.

«Мы не уступили им за явным преимуществом, как многие предполагали. Нам не хватило креатива. Наши мальчишки пока не готовы обыгрывать такие команды. Они — хорошие ребята, но они только начинают. Я горжусь, что мы делаем в этой команде, как мы работаем с мальчишками», — сообщил главный тренер «Торпедо».

Кто заменит Ларионова, пока не известно.

Стоит отметить, что многие болельщики «Торпедо» в поражениях команды винили именно Игоря Ларионова. Расстроился даже губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«А что касается „Торпедо“, то спасибо команде за игру! Ребята старались и радовали болельщиков яркими играми! Одни только 7:1 против „Сочи“ (6+) или 10:1 против „Барыса“ (6+) чего стоят. Но сезон в целом считаю неудачным. Мы должны и будем ставить для себя гораздо более высокую планку», — написал он в своем телеграм-канале.