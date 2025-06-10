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Спорт Нападающий ярославского «Локомотива» сыграет против Александра Овечкина и звезд НХЛ

Нападающий ярославского «Локомотива» сыграет против Александра Овечкина и звезд НХЛ

Хоккеист примет участие в игре с лучшими спортсменами двух лиг

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Александр Радулов сыграет против Александра Овечкина | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАлександр Радулов сыграет против Александра Овечкина | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Александр Радулов сыграет против Александра Овечкина

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU

13 июля нападающий ярославского «Локомотива» Александр Радулов примет участие в матче между игроками КХЛ и НХЛ (6+). Встреча пройдет в Москве на льду «ЦСКА-Арены» в 18:00.

«Снова на ледовой арене встречаются две команды: лучшие хоккеисты, выступающие в России, и сборная наших легионеров из-за океана. Друг против друга сыграют суперзвезды хоккея, лучшие игроки — все, кого вы мечтали увидеть на льду», — указали на сайте мероприятия.

Встреча «Матч года. Все звезды хоккея» (6+) пройдет уже второй год подряд. Есть две команды: Запад и Восток. Западную сборную могут представить именитые игроки Александр Овечкин, Артемий Панарин, Сергей Бобровский, Андрей Василевский и другие звезды хоккея Национальной лиги.

Александр Овечкин — российский хоккеист, трехкратный чемпион мира, чемпион России и обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо», обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталз». Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки (894 шайбы) по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. 6 апреля 2025 года Александр забросил 895 шайб.

Артемий Панарин — российский хоккеист, крайний нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс». Обладатель Кубка Гагарина 2015 года в составе СКА.

Сергей Бобровский — российский хоккеист, вратарь клуба НХЛ «Флорида Пантерз». Обладатель Кубка Стэнли — 2024. Двукратный обладатель приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи» (2013, 2017 гг.).

Андрей Василевский — российский хоккеист, вратарь клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг». Обладатель Кубка Стэнли 2020 и 2021 годов, обладатель «Везина Трофи» 2019 года.

За Восток, кроме Александра Радулова, могут сыграть капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов, Вадим Шипачев из «Динамо-Минск», Николай Голдобин из «Спартака» и многие другие. Состав на сайте предварительный.

Матч благотворительный. Как указано на сайте, чек с игры будет состоять из пожертвований благотворительных партнеров и прибыли от продажи билетов.

«Средства будут направлены на реабилитацию и поддержку детей и взрослых с ДЦП и другими двигательными нарушениями, а также на другие благотворительные инициативы», — написали на сайте.

Александр Радулов — 38-летний хоккеист ярославского «Локомотива». Сезон-24/25 провел за железнодорожников и набрал 34 очка в регулярном чемпионате и 16 в плей-офф. До ярославской команды играл в уфимском «Салавате Юлаеве», московском ЦСКА и казанском «Ак Барсе». За океаном выступал за «Нэшвилл Предаторз», «Монреаль Канадиенс» и «Даллас Старз». Обладателем Кубка Гагарина становился дважды. Впервые в 2011 году — за «Салават Юлаев», в 2025-м — за «Локомотив».

Ранее стало известно, что Александр Радулов остается в ярославской команде. Об этом сообщили в агентстве, представляющем интересы хоккеиста.

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Варвара Киселёва
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Локомотив Хоккей НХЛ Александр Радулов Александр Овечкин КХЛ Матч
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