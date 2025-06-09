«Стал одним из ключевых лидеров»: останется ли Радулов в ярославском «Локомотиве»? Ответ клуба

Останется ли Радулов в «Локомотиве» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Александр Радулов, отыгравший сезон 2024/2025 в качестве нападающего ярославского «Локомотива», остается в команде. Об этом сообщили в агентстве, представляющем интересы хоккеиста.

«Мы достигли договорённости с „Локомотивом“ еще по одному игроку — Александр Радулов продолжит карьеру в Ярославле и в ближайшее время подпишет новый контракт сроком на один сезон. Для Александра это будет второй год в составе „Локомотива“. В прошлом сезоне он стал одним из ключевых лидеров команды — как на льду, так и в раздевалке. Его опыт, энергия и мотивация остаются важной частью амбиций клуба на новый сезон», — рассказали в агентстве «Winners».

В клубе «Локомотив» информацию о том, что Александр остается в составе команды, подтвердили.

«Все документы в процессе подготовки», — рассказали 76.RU в пресс-службе «Локомотива».

Подписание предыдущего контракта Александром Радуловым летом 2024 года стало одним из самых громких. После окончания сезона в 2025 году и взятия «Локомотивом» Кубка Гагарина в финале плей-офф, Радулов вошел в символическую сборную лучших игроков сезона 2024/2025 в КХЛ. Об этом было объявлено 29 мая в Москве на церемонии закрытия сезона.

На церемонии главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин кратко рассказал историю возникновения связки Егора Сурина и Александра Радулова, которая блестяще показала себя в уходящем сезоне.