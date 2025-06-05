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Спорт Интервью «Я плакал и думал: я нашел место, где хочу быть»: Джефф Монсон — о России и россиянах, шоу на ринге и настоящих людях в жизни

«Я плакал и думал: я нашел место, где хочу быть»: Джефф Монсон — о России и россиянах, шоу на ринге и настоящих людях в жизни

Известный спортсмен дал эксклюзивное интервью

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2 комментария
Джефф Монсон живет в России с 2018 года | Источник: Андрей Бортко / NGS.RUДжефф Монсон живет в России с 2018 года | Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

Джефф Монсон живет в России с 2018 года

Источник:

Андрей Бортко / NGS.RU

Джефф Монсон — один из самых узнаваемых и необычных иностранных спортсменов, чья судьба тесно переплелась с Россией. Он не просто бывший американский боец смешанных единоборств, чемпион мира по грэпплингу и джиу-джитсу, но и человек, который сознательно выбрал Россию своим домом. Он женился на россиянке и живет в Уфе, открывая по всей стране спортивные школы, в которых дети могут заниматься бесплатно. Недавно спортсмен снялся в кино, сыграл одну из ролей вместе с Дмитрием Дюжевым и Иваном Охлобыстиным в фильме Дмитрия Кольцова «Алдан». В интервью нашим коллегам из NGS.RU Джефф Монсон рассказал о том, почему его прозвали Снеговиком, откуда у него любовь к России и когда он в последний раз дрался на улице.

Миннесота — Сибирь

Джефф Монсон&nbsp;— один из самых известных бойцов ММА | Источник: OFS / YoutubeДжефф Монсон&nbsp;— один из самых известных бойцов ММА | Источник: OFS / Youtube

Джефф Монсон — один из самых известных бойцов ММА

Источник:

OFS / Youtube

Джефф Монсон родился в США в 1971 году. Его карьера в спорте началась с борьбы, в которой он достиг блестящих результатов: был чемпионом мира по грэпплингу и не раз побеждал на турнирах по бразильскому джиу-джитсу. В ММА он провел более 80 боев, встречаясь с такими легендами, как Федор Емельяненко, Тим Сильвия, Мирко Филипович. Монсон выделялся не только мощной техникой и выносливостью, но и несгибаемым характером.

Джефф Монсон — о своем пути в спорте и жизни в России

Источник:

Сергей Уланов, Антон Дигаев / NGS.RU

В России спортсмен живет постоянно. В Сибири бывал уже несколько раз: он проводит здесь мастер-классы и участвует в качестве гостя на бойцовских турнирах.

«Я проводил здесь много мастер-классов. Один раз был в отпуске, но в основном работа — несколько мастер-классов и один турнир. Мне нравится природа. Очень красиво. Чисто. Люди добрые. Очень комфортно. Мне очень нравится, — не поскупился на комплименты Джефф Монсон. — Я родом из Миннесоты, США, там почти такая же температура, как в Сибири: очень холодно зимой, минус 30–35 градусов, а летом тепло, но перепады температур экстремальные — так же, как и у вас. Поэтому в России климат мне понятен».

«Этот парень как снежный ком»

В Новосибирске Монсон участвовал в Народной премии NGS.RU | Источник: Андрей Бортко / NGS.RUВ Новосибирске Монсон участвовал в Народной премии NGS.RU | Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

В Новосибирске Монсон участвовал в Народной премии NGS.RU

Источник:

Андрей Бортко / NGS.RU

И устроил поединок со снеговиками ХК «Сибирь» | Источник: Андрей Бортко / NGS.RUИ устроил поединок со снеговиками ХК «Сибирь» | Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

И устроил поединок со снеговиками ХК «Сибирь»

Источник:

Андрей Бортко / NGS.RU

На ринге у Джеффа Монсона вполне сибирское прозвище — Снеговик. Логично, что его партнерами на сцене Большого зала филармонии во время церемонии Народной премии NGS.RU стали маскоты новосибирского хоккейного клуба «Сибирь». Их выступление стало одним из самых фееричных: Джефф и Злые Снеговики устроили потасовку и борцовский спарринг в формате «один против двоих». Прозвище бойцу дали бразильские коллеги.

«Я впервые участвовал в чемпионате мира в Дубае. Приехал из Америки, и никто меня не знал. В моей весовой категории были в основном бразильцы, а я, конечно, белый. Я начал побеждать, и все такие: „Кто этот парень?“ Я стал увереннее, продолжал выигрывать, и по мере того, как я побеждал, говорили: „Он как снежный ком, становится всё больше“. А из снежного кома делают снеговика, вот так и появилось прозвище», — вспоминает Джефф.

Больше, чем любовь

В России американец открывает спортивные школы джиу-джитсу | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUВ России американец открывает спортивные школы джиу-джитсу | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

В России американец открывает спортивные школы джиу-джитсу

Источник:
Алексей Волхонский / V1.RU

В Россию Джефф Монсон впервые приехал в начале 2010-х и сразу оказался в центре внимания не только как боец, но и как личность с необычной позицией: он открыто критиковал внешнюю политику США и выражал симпатию к России как к «альтернативе Западу».

В 2018 году Джефф Монсон официально получил российское гражданство, а в 2023-м — отказался от гражданства США. Этот шаг вызвал горячие споры в мире, но в России многие увидели в нем искренность и принципиальность. Сейчас он живет в Уфе, где женился на местной девушке Екатерине.

Интерес к России у американца появился еще в детстве. Сначала молодой борец вдохновился успехами советских спортсменов на Олимпийских играх, а потом заинтересовался историей страны в целом. Еще до того, как приехал в Россию впервые, Джефф сделал себе татуировку на русском языке: «Свобода и солидарность».

Русских американец считал суровым и закрытым народом. Но постепенное знакомство с культурой, историей и народом изменило его впечатление. А решение жить в России к нему пришло в Пензе.

Джефф Монсон: «В России я впервые почувствовал душу, частью которой хочу быть» | Источник: Андрей Бортко / NGS.RUДжефф Монсон: «В России я впервые почувствовал душу, частью которой хочу быть» | Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

Джефф Монсон: «В России я впервые почувствовал душу, частью которой хочу быть»

Источник:

Андрей Бортко / NGS.RU

«В Пензе я был две недели. Давал мастер-классы, [проводил] тренировки, интервью перед боем. Журналист спросил меня, нравится ли мне Пенза, Россия. Я ответил, что нравятся, но я хочу быть в Америке, с мамой: она сильно болела, у нее был рак, — вспомнил Джефф Монсон. — Я выиграл бой, у меня был один свободный день. Я гулял с переводчиком, и вдруг старик на улице крикнул: „Джефф, подожди!“ Он сказал: „Я видел твое интервью про твою маму. Я ремесленник, на пенсии. Ты не понимаешь, что я говорю, но я всё равно скажу: я люблю твою маму, я люблю тебя, Россия любит тебя, Россия любит твою маму“. Он вручил мне икону с Девой Марией и младенцем Иисусом, которую сделал своими руками, и сказал: „Передай это своей маме от России с любовью“. Я заплакал. Вернулся в гостиницу, плакал и думал: „Я нашел место, где хочу быть“. Я был в 40 странах, видел много красивых мест, людей, но в России я впервые почувствовал душу, частью которой хочу быть. Тогда я решил, что хочу здесь жить».

«Первое — это веселье»

Монсон считает, что для детей спорт не должен превращаться в рутину | Источник: Fighting Spirit / YoutubeМонсон считает, что для детей спорт не должен превращаться в рутину | Источник: Fighting Spirit / Youtube

Монсон считает, что для детей спорт не должен превращаться в рутину

Источник:

Fighting Spirit / Youtube

Сейчас Джефф Монсон открывает спортивные школы, где преподает джиу-джитсу и борьбу, их уже 27: в Уфе, Московской области, Астрахани, Донецке, Луганске и Казани. Дети в них занимаются бесплатно. А сам Джефф пропагандирует собственный подход в подготовке начинающих спортсменов.

«Я хочу, чтобы дети, во-первых, получали удовольствие: спорт, особенно для детей, должен быть веселым. Это не работа. Если тебе кажется, что это работа, и ты не хочешь идти, ты бросишь, как только родители перестанут тебя заставлять. Так что первое — это веселье, — рассуждает спортсмен. — Второе: ты находишь друзей, учишься спортивному поведению. Третье: ты выкладываешься по полной. У тебя есть возможность, которой нет у многих в мире, где идут войны или нет денег, — заниматься спортом. И мы делаем это бесплатно».

Недавно американец снялся в российском кино. Вместе с Иваном Охлобыстиным и Дмитрием Дюжевым он играет в фильме «Алдан» якутского режиссера Дмитрия Кольцова. Джефф исполняет роль наемника, а картина рассказывает о добровольце, который отправился в зону СВО, чтобы найти убийц своей дочери. Фильм снимали в Якутии и Запорожской области.

«Всё это шоу — не настоящее»

Джефф Монсон — спортсмен старой школы, и современные «инструменты» популяризации ММА ему не нравятся. Он, как и Федор Емельяненко, разделяет спорт и хайп. Трэш-ток, которым сегодня не брезгуют единицы в разных лигах — от топовых до любительских, ему чужд. Его принцип — уважение к сопернику и принципиально спортивное поведение. И это то, что сблизило их с российским бойцом.

Федор Емельяненко и Джефф Монсон стали друзьями после боя | Источник: M-1 Global / YoutubeФедор Емельяненко и Джефф Монсон стали друзьями после боя | Источник: M-1 Global / Youtube

Федор Емельяненко и Джефф Монсон стали друзьями после боя

Источник:

M-1 Global / Youtube

«Федор был моим кумиром, когда я рос. Я смотрел, как он был чемпионом 11 лет, не проиграв ни одного боя, побеждая лучших. Но он никогда не говорил ни слова. Он тебя побеждал, а потом помогал встать, обнимал, говорил хорошие слова. Он пытался тебя „уничтожить“ в бою, а потом становился твоим другом, — объяснил Джефф Монсон. — Когда я дрался с ним, он пытался меня „убить“, а после боя мы фотографировались. Он победил, познакомился с моей семьей. Теперь мы друзья, иногда общаемся по телефону. Он настоящий человек, а всё это шоу — не настоящее».

По словам спортсмена, в последний раз он участвовал в уличной драке, когда ему было семь лет. Сегодня он не видит в них смысла, уверяя, что дерется ради спорта и не ненавидит соперников.

«Если я выигрываю, я счастлив. Если проигрываю, мне грустно. Но это не вина соперника. Победа или поражение — это моя заслуга или моя вина», — отметил Снеговик.

Теперь у Джеффа есть именной джерси ХК «Сибирь» | Источник: Евгений Ступак Теперь у Джеффа есть именной джерси ХК «Сибирь» | Источник: Евгений Ступак

Теперь у Джеффа есть именной джерси ХК «Сибирь»

Источник:

Евгений Ступак

Джефф Монсон — человек, который не говорит «удобные вещи». Он всегда был вне шаблонов: левый анархист, борец за социальную справедливость, критик глобализма, активист и спортсмен с академическим образованием (у него есть ученая степень доктора психологических наук). Но главное — он искренне принял Россию, учит язык, участвует в местных инициативах и, по его словам, хочет быть нужным здесь, а не просто жить.

Ранее NGS.RU рассказывал о бойце ММА с необычной судьбой. Бывший пожарный Александр Педусон закладывал автомобиль, чтобы участвовать в турнирах, а сейчас обучает единоборствам детей.

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Сергей УлановСергей Уланов
Сергей Уланов
Видеопродюсер NGS.RU
Джефф Монсон ММА США
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Комментарии
2
Гость
59 минут
ЗА ДЕНЬГИ - ДА?
Гость
42 минуты
Департье тоже плакал когда ему квартиру бесплатно дали за счет очередников. И чем закончилось?
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