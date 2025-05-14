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Спорт Карьеру начинал в Ярославле: 19-летний хоккеист попал в лонг-лист рейтинга Forbes «30 до 30»

Карьеру начинал в Ярославле: 19-летний хоккеист попал в лонг-лист рейтинга Forbes «30 до 30»

Что известно об Иване Демидове

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1 комментарий
Хоккеист Иван Демидов попал в лонг-лист рейтинга Forbes «30 до 30» | Источник: хоккейный клуб СКАХоккеист Иван Демидов попал в лонг-лист рейтинга Forbes «30 до 30» | Источник: хоккейный клуб СКА

Хоккеист Иван Демидов попал в лонг-лист рейтинга Forbes «30 до 30»

Источник:

хоккейный клуб СКА

Хоккеист питерского клуба СКА Иван Демидов попал в лонг-лист рейтинга Forbes «30 до 30». Туда отбирают самых перспективных представителей молодежи по версии журнала.

Спортсмен Иван Демидов родился в Сергиеве Посаде Московской области. Карьеру в хоккее начинал в детских командах в Дмитрове, после переехал в Ярославль, а оттуда — в Подольск.

Героями рейтинга «30 до 30» Forbes становятся те, кто к 30 годам получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или мировом уровне. Сейчас на сайте опубликован лонг-лист из 100 номинантов. Из них путем голосования выберут 30 самых перспективных представителей молодежи.

«В 15 лет он уже считался одним из самых перспективных спортсменов в стране. За такими игроками обычно приезжают скауты питерского клуба СКА, и Иван вместе со старшим братом тоже отправился в Санкт-Петербург», — пишут в Forbes.

В Петербурге Иван Демидов стал лучшим в молодежной команде. В 16 лет он начал играть во взрослом хоккее. В сезоне 2024/2025 Демидов стал лучшим в СКА, а весной 2025 года его пригласили играть в Национальную хоккейную лигу.

Будете голосовать за лучших представителей молодежи?

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Комментарии
1
Гость
57 минут
А кому это интересно? Нынче умение шайбу гонять лучше толкового рабочего стало? Ох,этот безумный мир,похоже,дальше катиться уже некуда
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