«Будет углубленное собрание»: тренер «Локомотива» сделал заявление перед матчем с «Салаватом Юлаевым»

Ярославский «Локомотив» готовится к полуфиналу Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











25 апреля на открытой тренировке «Локомотива» в «Арене-2000» главный тренер команды из Ярославля Игорь Никитин признался, следующего соперника по плей-офф, а именно «Салавата Юлаева» из Уфы, тренерский штаб уже разобрал, подготовка идет полным ходом.

«У меня правило, другие серии я не смотрю, хватает работы в своей. Мы понимаем, что за команда будет играть против нас. Завтра будет углубленное собрание», — сообщил журналистам Игорь Никитин.

«Локомотив» вышел в 1/2 плей-офф после серии с «Авангардом». Команда одолела (6+) омичей во время второго дополнительного времени. Игорь Никитин рассказал в беседе с 76.RU, удалось ли команде отпраздновать выход в полуфинал.

«Приятно побеждать в седьмом матче, в овертайме, но это не та победа, которую нужно праздновать», — сказал Игорь Никитин.

На матче с омичами (6+) получил травму нападающий «Локомотива» Рихард Паник. Как сообщал Игорь Никитин на пресс-конференции, ему даже требовалась операция. Однако накануне первого матча с «Салаватом Юлаевым» словацкий хоккеист не попал в список травмированных.

«Рихарда прооперировали, он вчера уже рвался в бой, но здесь нужно время, он готовится. Не вижу смысла в следующей игре его выводить», — рассказал Игорь Никитин.

Каждый игрок является не просто частью команды, а паззлом, который эту команду объединяет. Игорь Никитин главный тренер «Локомотива»

Перед началом серии с «Салаватом Юлаевым» у команды гораздо меньше времени, чем перед раундом с «Авангардом». Первый матч (6+) пройдет уже 27 апреля, спустя три дня после последней игры. Игорь Никитин считает, что в этом ничего плохого нет, ведь команда давно работает в жестком графике.

«Два-три дня [подготовиться] достаточно. Мы весь сезон готовились к этому графику, „Салават Юлаев“ работает в таком же графике», — объяснил Игорь Никитин.

Основным неудобством в игре с командой из Уфы главный тренер «Локомотива» назвал разницу в часовых поясах. Никитин также выделил преимущества противника:

«Быстрая, мобильная, с наличием мастеров команда заслуженно играет в полуфинале. Нам она (команда „Салават Юлаев“. — Прим. Ред.) доставила в регулярном чемпионате много проблем, мы готовимся к серьезному сопернику».

В «Салавате Юлаеве» в последних матчах ярко показывает себя защитник Алексей Василевский, его называют «джокером» команды.

«Плей-офф — это командное соревнование, и побеждает команда. Какого бы „джокера“ кто-то не вытаскивал, ты не можешь играть пять периодов, надеясь, что „джокер“ сыграет сильнее», — высказался Игорь Никитин.