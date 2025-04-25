НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -3

3 м/c,

сев.

 758мм 44%
Подробнее
2 Пробки
USD 82,65
EUR 94,36
Где собирать грибы
Разбор противника «Локо»
Гуляем по необычной окраине
Стройка на набережной Волги
Оценки за поведение
Погода на майские
Ярославль на старых снимках
В Ярославле вернут отопление
Дайджест ко Дню Победы
Спорт «Будет углубленное собрание»: тренер «Локомотива» сделал заявление перед матчем с «Салаватом Юлаевым»

«Будет углубленное собрание»: тренер «Локомотива» сделал заявление перед матчем с «Салаватом Юлаевым»

Ярославская команда провела открытую тренировку

3 835
4 комментария
Ярославский «Локомотив» готовится к полуфиналу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Ярославский «Локомотив» готовится к полуфиналу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославский «Локомотив» готовится к полуфиналу

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

25 апреля на открытой тренировке «Локомотива» в «Арене-2000» главный тренер команды из Ярославля Игорь Никитин признался, следующего соперника по плей-офф, а именно «Салавата Юлаева» из Уфы, тренерский штаб уже разобрал, подготовка идет полным ходом.

«У меня правило, другие серии я не смотрю, хватает работы в своей. Мы понимаем, что за команда будет играть против нас. Завтра будет углубленное собрание», — сообщил журналистам Игорь Никитин.

«Локомотив» вышел в 1/2 плей-офф после серии с «Авангардом». Команда одолела (6+) омичей во время второго дополнительного времени. Игорь Никитин рассказал в беседе с 76.RU, удалось ли команде отпраздновать выход в полуфинал.

«Приятно побеждать в седьмом матче, в овертайме, но это не та победа, которую нужно праздновать», — сказал Игорь Никитин.

На матче с омичами (6+) получил травму нападающий «Локомотива» Рихард Паник. Как сообщал Игорь Никитин на пресс-конференции, ему даже требовалась операция. Однако накануне первого матча с «Салаватом Юлаевым» словацкий хоккеист не попал в список травмированных.

«Рихарда прооперировали, он вчера уже рвался в бой, но здесь нужно время, он готовится. Не вижу смысла в следующей игре его выводить», — рассказал Игорь Никитин.

<p>Игорь Никитин </p><p>Игорь Никитин </p>

Каждый игрок является не просто частью команды, а паззлом, который эту команду объединяет.

Игорь Никитин

главный тренер «Локомотива»

Перед началом серии с «Салаватом Юлаевым» у команды гораздо меньше времени, чем перед раундом с «Авангардом». Первый матч (6+) пройдет уже 27 апреля, спустя три дня после последней игры. Игорь Никитин считает, что в этом ничего плохого нет, ведь команда давно работает в жестком графике.

«Два-три дня [подготовиться] достаточно. Мы весь сезон готовились к этому графику, „Салават Юлаев“ работает в таком же графике», — объяснил Игорь Никитин.

Основным неудобством в игре с командой из Уфы главный тренер «Локомотива» назвал разницу в часовых поясах. Никитин также выделил преимущества противника:

«Быстрая, мобильная, с наличием мастеров команда заслуженно играет в полуфинале. Нам она (команда „Салават Юлаев“. — Прим. Ред.) доставила в регулярном чемпионате много проблем, мы готовимся к серьезному сопернику».

В «Салавате Юлаеве» в последних матчах ярко показывает себя защитник Алексей Василевский, его называют «джокером» команды.

«Плей-офф — это командное соревнование, и побеждает команда. Какого бы „джокера“ кто-то не вытаскивал, ты не можешь играть пять периодов, надеясь, что „джокер“ сыграет сильнее», — высказался Игорь Никитин.

Ранее нападающий «Локомотива» Егор Сурин в беседе с 76.RU рассказывал, как провоцировал соперника в четвертьфинале и перечислял собственные фишки в игре.

ПО ТЕМЕ
Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
Локомотив КХЛ Плей-офф Хоккей ХК Салават Юлаев Кубок Гагарина
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
25 апреля, 17:52
Я не понял, основное неудобство в матчах с Салаватом - разница в часовых поясах...А с Омском она не влияла что-ли, или это стёб такой, что типа Авангард ещё и в хоккей умеет играть?))
Гость
25 апреля, 16:25
Обязательно надо провести Собрание как положено в Президиумом, трибуной, графином, регламентом, Постановлением и принятием Обязательств.. А как же !
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Заклеил кариес и пошел дальше? Стоматолог рассказала правду о пломбах: 4 мифа, в которые пора перестать верить
Виктория Мордвинцева
Мнение
«80 тысяч уходит только на еду»: домохозяйка с тремя детьми рассказала о своих тратах
Александра
Мнение
«Выход на больничный считается чем-то постыдным»: сотрудник угрозыска — о работе и зарплате
Анонимный автор
Мнение
Все снимали — никто не помог. Пропавший пожилой человек погиб, хотя спасти его могли многие. История от волонтера «ЛизаАлерт»
Никита Кифорук
Журналист 72.RU
Мнение
«На диване лежали лубриканты и всякие штуки»: холостяк поделился опытом общения на сайтах знакомств
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление