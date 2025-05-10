Советская космическая станция упала на Землю через полвека после запуска

Космический аппарат не смог покинуть орбиту из-за неисправности Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Советская автоматическая станция «Космос-482» сошла с орбиты и упала в Индийском океане. Об этом сообщили в «Роскосмосе».

«В соответствии с расчетами специалистов АО „ЦНИИмаш“ (входит в „Роскосмос“), аппарат вошел в плотные слои атмосферы в 9:24 мск в 560 км западнее острова Средний Андаман и упал в Индийском океане западнее Джакарты», — говорится в сообщении в Telegram-канале корпорации.

Аппарат запустили весной 1972 года для исследования Венеры. Однако из-за неисправности разгонного блока он остался на высокой эллиптической орбите Земли и постепенно приближался к планете.

Как уточнили в «Роскосмосе», схождение аппарата контролировалось средствами автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.