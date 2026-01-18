Народные приметы на Крещение: что сделать 19 января, чтобы жить счастливо

Скоро православные христиане отметят один из главных зимних праздников — Крещение Господне. Праздничные дни приходятся на 18 января — Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник) — и 19 января, когда вспоминается крещение Иисуса Христа в водах Иордана.
С праздником связано множество традиций, запретов и народных примет. Большая их часть касается воды: наши предки верили, что в эти дни она обладает особой, целительной силой. Именно поэтому возник обычай запасаться святой водой и окунаться в прорубь даже в сильные морозы.
Что можно и чего нельзя делать на Крещение
Как и в другие церковные праздники, 18 и 19 января принято избегать ссор, ругани, злых мыслей и конфликтов. Считается, что в эти дни особенно важно сохранять спокойствие и доброжелательность.
В Крещенский сочельник, 18 января, не принято давать деньги в долг, устраивать шумные застолья, употреблять алкоголь, подавать мясные и молочные блюда, бросать что-либо в водоемы. При этом в этот день приветствуется помощь нуждающимся, милостыня и добрые дела.
19 января, после праздничного богослужения, традиционно устраивали праздничный обед. В этот день многие православные окунаются в иордани — специально оборудованные проруби. Считается, что купание символизирует духовное очищение, однако церковь подчеркивает: это необязательный обряд и подходить к нему нужно с учетом состояния здоровья.
Существовали и бытовые запреты. На Крещение не принято заниматься уборкой, нельзя выносить мусор или выбрасывать еду, не стирают одежду, так как вода считается «особенной». Остатки пищи, по поверьям, следовало отдать птицам или животным. Также считалось хорошей приметой проветрить дом — открыть окна и впустить в жилище свежий воздух.
Крещенские приметы о погоде
Особое внимание в народе уделяли погоде в день Крещения. Считалось, что она может предсказать, каким будет наступающий год.
Так, если крещенские морозы не ударили, ждали серьезных перемен. В народе говорили, что необычно теплый день может предвещать крупные события. Если в крещенскую ночь было полнолуние, ожидали сильное половодье весной. Морозная и ясная ночь сулила сухое и жаркое лето. Если днем выглядывало солнце, считалось, что лето будет знойным.