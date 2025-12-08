В спальном районе Ярославля хотят построить новый храм: что известно о проекте

Новый храм могут построить на пересечении проспекта Фрунзе и улицы Индустриальной в Ярославле Источник: предоставлено Антонием Лыжиным, Яндекс-карты

В Ярославле хотят построить новый храм. Такое предложение было вынесено на публичные слушания, которые прошли 4 декабря в администрации Кировского и Ленинского районов в рамках внесения изменений в Правила землепользования и застройки города.

Храм может появиться в районе Липовой горы. А именно на пересечении проспекта Фрунзе и улицы Индустриальной. По словам священника Антония Лыжина, которому от лица Ярославской епархии поручено курировать этот проект, о возведении церкви на Липовой горе давно просят жители района, в поддержку инициативы собрано более 400 подписей.

«Из этого района до ближайших храмов на проспекте Фрунзе и в центре города довольно долго добираться. Особенно, это трудно делать пожилым людям или мамочкам с колясками. Кроме того, храм на Фрунзе просто не вмещает всех желающих посетить службу по воскресеньям или в дни церковных праздников», — пояснил отец Антоний.

Он добавил, что храм — это не только то место, куда можно прийти помолиться. У него есть и другие важные функции.

«Храм, как правило, становится центром социальной помощи, духовно-нравственного воспитания молодежи», — отметил Антоний Лыжин.

Пока параметры будущего культового учреждения окончательно не определены. По предварительным оценкам, новый храм сможет вмещать около 500 прихожан. Назван он будет в честь мучеников и исповедников ярославской земли.

Один из вариантов того, как может выглядеть будущий храм Источник: предоставлено Антонием Лыжиным

Между тем, часть местных жителей переживает, что из-за строительства церкви будет вырублена липовая роща на пересечении проспекта Фрунзе и Индустриальной улицы.

«Такого не произойдет. Храм планируется интегрировать в эту рощу. Понятно, что деревья на площадке в рамках пятна застройки будут убраны, но это количество деревьев будет восстановлено — их посадят в других местах зеленой зоны. Кроме того, сейчас роща представляет печальное зрелище — там всё завалено мусором, пакетами, бутылками. Мы планируем эту зеленую зону привести в порядок», — рассказал священник.

Он подчеркнул, что территорию храма не будут обносить забором, она останется открытой для жителей. Более того, рядом с церковью хотят обустроить детскую площадку.

«Планируется поэтапное строительство. На первом этапе — в течение года или двух — строительство временного каркасного храма. Далее в пределах пяти-семи лет — возведение основного здания», — добавил отец Антоний.

Еще один эскизный проект, как храм хотят вписать в существующее пространство Источник: предоставлено Антонием Лыжиным