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Религия В Ярославле перекроют улицы из-за крестного хода: когда и где

В Ярославле перекроют улицы из-за крестного хода: когда и где

Событие продлится несколько дней

2 981
12 комментариев
В Ярославской области пройдет многодневный крестный ход | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославской области пройдет многодневный крестный ход | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области пройдет многодневный крестный ход

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

18 июня в Ярославской области пройдет крестный ход с чудотворной Казанской иконой Божией Матери. Верующие отправятся в путь из Казанского женского монастыря Ярославля в 10 часов. Старту крестного хода будет предшествовать божественная литургия и молебен.

Маршрут пройдет в Ярославле по улицам Трефолева, Советской, Кедрова до Волжской набережной. Далее участники крестного хода от Ярославского речного вокзала на теплоходе отправятся в Свято-Введенский Толгский женский монастырь.

В мэрии Ярославля предупредили, что на время события будет ограничено движение в центре города. С 5:00 до 11:30 18 июня нельзя будет проехать по верхнему и нижнему ярусам Волжской набережной, улицам Кедрова, Советской, Трефолева, Первомайскому переулку.

Схема перекрытия улиц утром 18 июня | Источник: мэрия ЯрославляСхема перекрытия улиц утром 18 июня | Источник: мэрия Ярославля

Схема перекрытия улиц утром 18 июня

Источник:

мэрия Ярославля

Крестный ход продлится несколько дней. После Толгского монастыря его маршрут пройдет через Тутаевский, Рыбинский и Пошехонский округа.

В Казанском женском монастыре рассказали, что данный крестный ход был учрежден в 1761 году в память о Смутном времени. Чудотворный образ каждый год переносили в город Романов, где икона была обретена. Шествие проходило по левому берегу Волги. В Романове икону помещали в Преображенской-Казанской церкви, после чего переправлялись на правый берег, в Воскресенский собор и по правому берегу Волги возвращались в Ярославль.

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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Крестный ход Казанская икона Божией Матери
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Комментарии
12
Инженер1
16 июня, 10:29
Могли бы и пешком по Шевелюхе.
Гость
16 июня, 11:37
область от Евраева только крестный ход и может спасти!!!!
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