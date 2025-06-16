В Ярославле перекроют улицы из-за крестного хода: когда и где

18 июня в Ярославской области пройдет крестный ход с чудотворной Казанской иконой Божией Матери. Верующие отправятся в путь из Казанского женского монастыря Ярославля в 10 часов. Старту крестного хода будет предшествовать божественная литургия и молебен.
Маршрут пройдет в Ярославле по улицам Трефолева, Советской, Кедрова до Волжской набережной. Далее участники крестного хода от Ярославского речного вокзала на теплоходе отправятся в Свято-Введенский Толгский женский монастырь.
В мэрии Ярославля предупредили, что на время события будет ограничено движение в центре города. С 5:00 до 11:30 18 июня нельзя будет проехать по верхнему и нижнему ярусам Волжской набережной, улицам Кедрова, Советской, Трефолева, Первомайскому переулку.
Крестный ход продлится несколько дней. После Толгского монастыря его маршрут пройдет через Тутаевский, Рыбинский и Пошехонский округа.
В Казанском женском монастыре рассказали, что данный крестный ход был учрежден в 1761 году в память о Смутном времени. Чудотворный образ каждый год переносили в город Романов, где икона была обретена. Шествие проходило по левому берегу Волги. В Романове икону помещали в Преображенской-Казанской церкви, после чего переправлялись на правый берег, в Воскресенский собор и по правому берегу Волги возвращались в Ярославль.