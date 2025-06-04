Курбан-байрам в 2025 году: что можно и нельзя делать в этот день — традиции праздника

История праздника Курбан-байрам уходит корнями в древние времена. Согласно Корану пророк Ибрахим всю жизнь хотел, чтобы у него появился ребенок, но Аллах даровал его ему только в 86 лет. Ибрахим безумно любил своего сына Исмаила, но однажды ему во сне явился ангел Джабраил и передал волю Аллаха — принести в жертву свое единственное чадо.

Как бы тяжело Ибрахиму ни было, его любовь к Всевышнему была сильнее всего остального. Исмаил же узнал о своей участи и покорно смирился с ней. Отец и сын пришли в долину Мина и уже были готовы совершить жертвоприношение, но в последний момент Аллах спустился с небес и объявил, что Ибрахим прошел испытание и доказал, что вера и любовь к Всевышнему для него важнее всего остального. Он позволил заменить жертву на барана и сохранить жизнь Исмаилу.

Согласно легенде в 2000 году до н. э. Исмаил заложил на месте жертвоприношения город Мекку, куда и до сегодняшнего дня совершают паломничество мусульмане со всего мира, чтобы очиститься от грехов, попросить прощения и возблагодарить Всевышнего.