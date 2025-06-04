Курбан-байрам в 2025 году: что можно и нельзя делать в этот день — традиции праздника

Курбан-байрам — один из самых значимых праздников в исламе. Хотя на арабском он называется Ид аль-Адха и переводится как «праздник жертвы», он также символизирует милосердие, сострадание и помощь другим. Расскажем, почему этот день важен для мусульман, как его отмечают в России и когда Курбан-байрам в 2025 году.
- История Курбан-байрама
- Традиции Курбан-байрама
- Правила жертвоприношения на Курбан-байрам
- Что можно и нельзя делать на Курбан-байрам
- Когда празднуется Курбан-байрам в 2025 году
История Курбан-байрама
История праздника Курбан-байрам уходит корнями в древние времена. Согласно Корану пророк Ибрахим всю жизнь хотел, чтобы у него появился ребенок, но Аллах даровал его ему только в 86 лет. Ибрахим безумно любил своего сына Исмаила, но однажды ему во сне явился ангел Джабраил и передал волю Аллаха — принести в жертву свое единственное чадо.
Как бы тяжело Ибрахиму ни было, его любовь к Всевышнему была сильнее всего остального. Исмаил же узнал о своей участи и покорно смирился с ней. Отец и сын пришли в долину Мина и уже были готовы совершить жертвоприношение, но в последний момент Аллах спустился с небес и объявил, что Ибрахим прошел испытание и доказал, что вера и любовь к Всевышнему для него важнее всего остального. Он позволил заменить жертву на барана и сохранить жизнь Исмаилу.
Согласно легенде в 2000 году до н. э. Исмаил заложил на месте жертвоприношения город Мекку, куда и до сегодняшнего дня совершают паломничество мусульмане со всего мира, чтобы очиститься от грехов, попросить прощения и возблагодарить Всевышнего.
Традиции Курбан-байрама
Согласно традициям начинать готовиться к Курбан-байраму нужно заранее. За полтора месяца до праздника мусульмане отправляются в паломничество в Мекку. Считается, что пройти по святым местам должен каждый мусульманин хотя бы раз в жизни. Свой путь они заканчивают намазом (молитвой) около Каабы — самой первой мечети на земле.
Те, кто не может отправиться в паломничество, также начинают подготовку к празднику за полтора месяца. Мусульмане перестают устраивать шумные праздники и застолье. Не бреются и не стригутся, прибираются в доме и делают заготовки для праздничного стола. В список дел также входит покупка подарков родным и новой одежды из натуральных тканей для себя. При этом до самого праздника надевать наряды нельзя.
В день праздника каждый мусульманин просыпается с первыми лучами солнца, совершает полное омовение, надевает чистую новую одежду и наносит на себя аромамасла. После этого проходит утренний намаз в мечети, завтрак и проповедь, которую проводит духовный руководитель — имам.
Правила жертвоприношения на Курбан-байрам
Главная традиция праздника — это жертвоприношение. Оно начинается после намаза и длится до самого вечера. Обычно в жертву приносят барашка, козу, верблюда или корову. Животное выбирают за месяц до праздника, содержат в отдельном помещении, хорошо кормят и заботятся о нем.
Жертвоприношение запрещено проводить с животными моложе года, беременными или больными. Даже если у барашка есть небольшой дефект, например сломанный рог, он не подходит для этой цели. Нельзя также мучить животное перед жертвой и забирать его рога, глаза, шерсть или другие части тела для продажи. Перед жертвоприношением на животное можно надеть амулеты или нанести рисунки. Считается, что это поможет найти его во время Судного дня.
После праздника мясо можно есть еще три дня. Владелец должен разделить пищу на три части: одну оставить себе, вторую отдать бедным и нуждающимся, а третью обменять на другие мясные блюда у семьи, друзей и соседей или угостить ей родственников.
Мусульманин, живущий в достатке, может раздать всё мясо бедным как милостыню. Однако он не имеет права продавать или выбрасывать его, будь то в сыром или готовом виде.
Что можно и нельзя делать на Курбан-байрам
Во время празднования Курбан-байрама мусульмане могут:
ходить в гости;
устраивать застолья дома и приглашать гостей. При этом на стол ставится не только мясо, но и сладости;
посещать кладбища, чтобы почтить память умерших родственников.
Во время праздника Курбан-байрам есть ряд ограничений, которые считаются харамом, то есть большим грехом:
отказывать в помощи;
пить алкоголь и переедать;
оскорблять и обижать любое живое существо — как людей, так и животных;
заниматься тяжелым трудом;
ходить немытым и в грязной одежде;
не молиться, игнорировать праздник и поститься.
Когда празднуется Курбан-байрам в 2025 году
День Курбан-байрама высчитывается по лунному календарю, и, так как тот отличается от григорианского, день каждый год сдвигается. Этот праздник тесно связан с другим важным событием для мусульман — Ураза-байрамом, когда заканчивается пост в месяце Рамадан.
Курбан-байрам празднуется через 70 дней после Ураза-байрама и длится три дня.
В 2025 году Курбан-байрам отмечается в пятницу, 6 июня. В некоторых регионах России этот день официально признан нерабочим. К ним относятся Республика Адыгея, Башкортостан, Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Татарстан, Чеченская Республика и Крым.