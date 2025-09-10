«Семья — это не только секс»: Пугачева сравнила свои браки и назвала лучший

Максим Галкин признан в РФ физлицом-иностранным агентом в 2022 году, но это отношениям не помеха Источник: alla_orfey / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Алла Пугачева в новом интервью за 3,5 часа успела откровенно поговорить о многом. В том числе о личной жизни. В частности, она призналась, что ее брак с Филиппом Киркоровым был фиктивным.

По словам певицы, все вокруг уговаривали ее помочь начинающему на тот момент исполнителю и она не могла выдумать ничего лучше, кроме как взять его в мужья.

— Меня забодали! Моя мама, пока была жива: «Помоги Филипчику», его бабушка, которая дружила с моей мамой. Его мама Виктория, прекрасная женщина, умирала, я приходила к ней, когда она была совсем плохая, она говорила: «Прошу тебя, не оставляй его, помоги ему, будь с ним», — вспомнила Пугачева. — И я дала ему всё. Если говорят «роман с Пугачевой», это знают все. И сразу привлекает внимание. Такой ход-то примитивный, конечно, но очень хорошо работал в то время, во всяком случае, и сейчас работает.

Пугачева призналась, что у нее было два настоящих брака: первый, с Миколасом Орбакасом, и последний, с Максимом Галкиным (признан в РФ физлицом-иностранным агентом в 2022 году).

— У него удивительный талант — любить меня, любить семью и беречь меня. Я влюбилась и поняла, что это то что нужно. У нас абсолютная гармония, даже странно было, как так получилось, — сказала певица.

Три замужества, что были между ними, певица назвала «помощью другу». Так, режиссер Александр Стефанович женился на певице ради прописки. С Евгением Болдиным, по словам Примадонны, были хорошие отношения, но без любви.

— Его перестали выпускать за границу. Нам сказали: «Вы показываете неправильный образ жизни, что вы не замужем». Мы тут же расписались, — рассказала Пугачева.

Примадонна уверена, что ее настоящее счастье — это нынешний брак.

— Семья — это не только секс. Это дружба, понимание, поддержка, — подчеркнула Пугачева.