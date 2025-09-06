«Женатые сливались». Как вычислить обман на сайте знакомств: 5 показательных историй из личного опыта

Ника Фирсова

С мужем Ника Фирсова познакомилась на сайте знакомств, они уже семь лет вместе Источник: Дмитрий Колпаков

Фитнес-тренер Ника Фирсова нашла возлюбленного, а сегодня уже мужа, на сайте «NGS. Знакомства». Правда, для этого ей пришлось сформировать ряд правил, которые стоит знать, если ты ищешь в интернете мужчину. А еще понять, как вычислить на сайтах знакомств тех, кто женат и скрывает свой статус. Полезным навыком Ника поделилась с читательницами NGS.RU. Далее — от первого лица.

Во время моего пребывания на сайте знакомств мне периодически попадались женатые мужчины. Некоторые не скрывали этого, но с ними я сразу не планировала общаться, особенно когда задалась желанием выйти замуж: не хотелось тратить время впустую.

У меня сформировались схемы быстрого исключения женатых из своего списка контактов. Например, пишет мне женатый мужчина без фотографии. Спрашивает у меня, мол, замужем ли я? Я понимала, к чему он клонит, и говорила — да. Он мне: «Можешь днем встречаться?» «Могу, но только покажи свои соцсети: ты же понимаешь, я тоже несвободна, поэтому ничего страшного».

Когда я получала соцсети, то просто гасилась. А в случае продолжения активного внимания с их стороны писала, что они меня надолго запомнят, если что. То есть показывала, что бывают неадекватные женщины, которые напишут их супругам. Конечно, я никому не писала, но давала намек, чтобы человек понервничал и осознал, что такое может произойти.

Бывало, человек обманывал, говорил, что не женат, но я чувствовала обман и просила паспорт показать. Как понимала, что обманывают? Есть же сигналы. Например, человек звонит тебе в основном только днем, а по вечерам и в выходные не звонит. В таких ситуациях я делала несколько проверочных звонков. Мы договаривались созвониться, допустим, завтра и наметить встречу. Обычно я не звоню мужчинам, но в таких ситуациях звонила сегодня же вечером: якобы сообщить, что завтра не смогу.

Один раз был прикол: звоню в восемь вечера, мужчина берет трубку и шепотом: «Здравствуйте». А я ему: «Почему ты со мной на „вы“ и шепотом?» А он: «Я вам завтра, как буду на работе, перезвоню». Думаю: «Вот ты гаденыш! Нетушки!» А мы как раз с девочками в ночной клуб собирались. И я пишу ему: «Дорогой, я с девочками в клуб, не теряй. Как приду домой, напишу или позвоню». Ну и потом, как вернулась из клуба часа в три-четыре ночи, специально позвонила. Естественно, этот человек меня больше не тревожил.

Фитнес-тренер Ника Фирсова сформировала собственную схему выявления женатых на сайтах знакомств Источник: Екатерина Морозова

Социальные сети обычно у таких не сильно активны, либо есть другая страница, направленная только на знакомства. Допустим, у мужчины в соцсети сто друзей, и все — женщины. Не хочется быть сто первой. Понимаешь, что это отдельная соцсеть, и человек, скорее всего, женат. А иначе зачем отдельная? Значит, в основной соцсети у него есть девушка или супруга.

Статусы в соцсети еще показательны. Вот у меня всегда возникал вопрос к статусу «не женат», когда есть при этом статус «в активном поиске». Зачастую «не женат» ставят те, кто в серьезных отношениях, но не в официальном браке. По сути, этот мужчина прав: он не женат. Но я в таких случаях всегда просила поставить статус «в активном поиске». На вопрос «Зачем?» отвечала: «Просто по приколу. Ты же в активном поиске, — говорю, — вот со мной ты ходишь на свидания».

Если человек не ставил, я объясняла, что не хочу общаться с женатыми и хотела бы убедиться, что он не из таких. И если человек был в отношениях, но не в официальном браке, то он, как правило, статус на «в активном поиске» не менял. Таким образом отсеивались ненужные.

Еще по телефонам могла понять. Например, начинали обмениваться телефонами, но я не давала сразу свой, а просила его номер и уже тогда на него отправляла. Таким образом я исключала женатых мужчин, которые просто собирали телефоны и потом всем звонили. Женатые часто говорили мне, мол, это ненормально, когда женщина берет у мужчины телефон. А почему ненормально? Ведь инициативу обменяться телефонами ты предложил, а не я. Не вижу ничего плохого, если ты мне напишешь телефон, а я свой пришлю эсэмэской. Некоторые сливались на этом этапе. Подозреваю, что они женатые, так как испугались хаотичных звонков. Ведь мне-то они могли звонить с антиопределителем номера, например.

Паспорт всегда просила показать, когда начинала вкладывать в мужчину чуть больше времени, чем в остальных, и когда возникали хоть небольшие сомнения в том, что он свободен. Как-то раз был смешной случай: я ходила на свидания с одним молодым человеком и просила паспорт. А он постоянно говорил, что забыл его. Мы поехали погулять, и он опять оказался без паспорта. И вот он говорит: «Когда мы поедем к тебе?» А я смеюсь: «Почему ко мне, а не к тебе? И где паспорт?»

В итоге в какой-то момент я сказала ему, что мы можем зайти ко мне, попить чай, но вход будет по паспорту. Он согласился, приехал ко мне в гости, зашел и сразу снял майку, словно у себя дома. Я думаю: «Нет, ты нормальный?» Спрашиваю, где паспорт, а он снова: «Ой, забыл». Закончилось всё тем, что я специально поцарапала ему спину: подошла и когтями по спине ему провела. И он сразу убежал. Подружки потом смеялись: наверное, он себя потом к машине привязал и спиной по асфальту проехался, чтобы всё это скрыть. А остальные ребята были адекватные: либо сразу показывали паспорт, либо отказывались и пропадали с горизонта.

Считаю, что женатым не место на сайте знакомств, но каждый имеет право на ошибку. И если уж женатые присутствуют там, то стоит прямо об этом говорить и не играть в отношения. А тем, кто ищет вторую половинку, надо быть внимательными не только к словам, но и к поведению.

