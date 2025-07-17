Увидел в ТЦ и запал. Что известно о блогерше и ее «Мистере Х», устроившем перелет на военном самолете

Мария ведет блог и зарабатывает в соцсетях Источник: shalaevama / T.me

Блогер Мария Шалаева вернулась в соцсети после скандала с военным самолетом, на котором она прилетела с любовником в закрытый аэропорт Ростова-на-Дону. О нем рассказали журналисты 161.RU. 23-летняя блогерша продолжает делиться контентом в соцсетях: она выложила два рекламных видео, но при этом никак не комментирует свою личную жизнь с «Мистером Х» (он же «человек Кремля»).

Наши коллеги из E1.RU рассказывают всё, что известно о звездной паре, от знакомства до скандала с его последствиями.

Что произошло?

5 июля Мария Шалаева выложила в своих соцсетях посты о том, как вместе с трехлетним сыном полетела на Ил-76 ВТА в закрытый аэропорт Платов. Попала она туда благодаря своему любовнику.

Тот самый ролик, ставший скандальным Источник: shalaeva.mua / Instagram*

«Кто там говорит, что самолеты в Ростов не летают? Летают. Просто не все и не у всех. В общем, улетела я снова в Ростов», — рассказывает она в одном из видео, снятом на борту самолета.

Подписчики предполагали, что Шалаева врет и о полетах в Ростов, и о высокопоставленном поклоннике. В ответ блогер выложила видео, где показала, как сходит по трапу в Платове, а также фото любовника с замазанным лицом и в патриотичной кофте — с гербом и надписью «Российская Федерация».

Мария показала «Мистера Х» и ответила хейтерам (но позже видео удалила) Источник: shalaeva.mua / Instagram*

Спустя три дня Шалаева удалила видео и фото, но интернет помнит всё. 11 июля Z-блогеры раздули скандал из-за роликов. После этого Мария закрыла аккаунт и на несколько дней прекратила любые публикации.

Кто такая Мария Шалаева?

Блогерше 23 года, она живет в Екатеринбурге, и соцсети — ее основной способ заработка. В Instagram* у девушки 56 тысяч подписчиков, а в «Телеграме» — пять тысяч. В своих аккаунтах она рассказывает о жизни с сыном, тусовках в барах, показывает гардероб, бьюти-процедуры (например, год назад она увеличила грудь, регулярно делает губы). Еще одна из ключевых тем — развод. Мария после нескольких лет в браке ушла из дома с сыном в июле 2024-го. В декабре она официально развелась. Однако у нее регулярно случаются ссоры с бывшим мужем, которые она транслирует на своей странице.

На странице в VK у Марии указано, что она училась в Уральском государственном медицинском университете. Знакомые говорят, что она всегда была яркой личностью.

Так девушка выглядела в школе Источник: Маша Пальцева / Vk.com

«Мы с Машей дружили в школьные годы, она яркая, дерзкая, роковая девчонка, очень общительная и коммуникабельная», — отметила знакомая блогерши в беседе с E1.RU.

Также в VK, судя по всему, сохранилась старая страница Марии — с еще девичьей фамилией Пальцева. В 2019-м она была далека от блога, готовилась к ЕГЭ по биологии и мечтала стать медиком.

Родственники бывшего мужа Шалаевой — Сергея — после скандала заявили, что Мария часто хвасталась новым влиятельным ухажером. Якобы она даже угрожала экс-супругу, что может сделать с ним всё что угодно и даже отправить на СВО. Об этом сообщает телеграм-канал «База». Сам Сергей рассказал «Базе», что был против перелетов в Ростов с ребенком и предлагал забрать сына. Он считает, что мать подвергает мальчика опасности, когда берет его с собой в такие путешествия.

Мария на пути в Ростов-на-Дону Источник: shalaevama / T.me

«Я в шоке, что это допускают, что гражданские люди и тем более дети летают на военных самолетах. Мария мне сама прислала фотографии из самолета, чтобы похвастаться. А сегодня я должен был забрать ребенка, но Мария мне сказала, что он вдруг заболел», — рассказал Сергей «Базе». На звонки Е1.RU он уже не ответил.

Отношения с «Мистером Х»

О полетах в Ростов Мария Шалаева рассказывала еще в январе Источник: shalaeva.mua / Instagram*

В начале 2025-го Мария стала рассказывать подписчикам о своем новом романе. В январе она заявила, что прилетела в Ростов-на-Дону с тайным поклонником. Тогда же она поделилась историей знакомства с «Мистером Х». Они случайно встретились в торговом центре в Екатеринбурге: «Познакомились мы в игровой в „Веер молле“. Хотите прикол? Мы оба накануне были в „Огоньке“ и не пересеклись. Он прилетал по делам и на бои, а после боев пошел в „Огонек“ с друзьями, и я с подругами там была.

Короче, мы с сыном и мамой были в игровой в „ Веере “. А они собирались уже улетать, зашли в „ Веер “ за кофе и ждали самолет, случайно зарулили в игровую, к гардеробу пошли, и он увидел меня. Я видела, как он смотрит, мы еще с мамой поржали над ними, я только не помню, че мы обсуждали, но ппц смешно было. Я села возле игровой, и он подошел познакомиться. И увязался за нами, в ресторан звал, покупки в „ Детском мире “ мне оплатил, мы ушли, и на выходе из ТЦ он мне подарил цветы», — поделилась Мария в телеграм-канале (в июле после скандала посты были удалены).

Трогательная история знакомства Источник: Tgstat.ru

Кроме того, Шалаева заявила, что ее возлюбленный «не военный и не из ФСБ». Позже она отметила, что выяснила, из какого он ведомства, но рассказать об этом не может. В феврале Мария отмечала, что у них с «человеком Кремля» не совсем отношения. Раз в пару недель он прилетает в Екатеринбург, дарит ей цветы, подарки, они вместе путешествуют, но не связаны официальными статусами.

Где работает «Мистер Х», Мария скрывала Источник: Tgstat.ru

Ухажер заваливал блогершу подарками и букетами Источник: Tgstat.ru

«Я не в отношениях. Я пока этого не хочу. Во-первых, он живет в другом городе, не живет на одном месте. Второе: у меня нет пока на это ресурса, мне правда некогда. У меня фокус на блоге, а на это нет ресурса, нет энергии», — заявляла Шалаева в феврале.

В феврале Мария говорила, что она официально свободна Источник: shalaevama / T.me

Главной преградой, по словам блогерши, было то, что возлюбленный постоянно в разъездах. При этом, по ее словам, ухажер был настроен серьезно.

«Он говорит, что скоро что-то изменится в его жизни в этом плане (частых командировок. — Прим. ред.). Ему хочется семью и много детей, 4–5 детей он хочет. И мне навязывает, что мне надо четверых еще минимум. Сори, я план на жизнь по детям выполнила!» — писала Мария.

Весной Мария рассказывала, что они с любовником часто ссорятся и потом мирятся. Она то блокировала его в соцсетях, то писала, что сорвалась и они снова встретились. 2 апреля, в день рождения «Мистера Х», Шалаева показала торт, который заказала для него, но заявила, что будет есть его одна, ведь решила поставить точку.

Мария заявила о разрыве, но через несколько дней они опять сошлись Источник: shalaevama / T.me

«Я решила поставить точку. Потому что в начале у меня не было никаких чувств, и мне было просто прикольно. Сейчас у меня начали появляться чувства, и меня уже не устраивает такой формат отношений: видеться раз во сколько-то, мне это не интересненько. Я решила, что для того, чтобы мне не было больно, мне надо просто не видеться с человеком. Он должен был прилететь еще в начале недели, я его попросила, чтобы он этого не делал. Он хотел со мной день рождения отметить. Я сказала, нет, давай не будем», — поделилась с подписчиками блогер.

Правда, спустя несколько дней Мария сообщила, что «сорвалась» и они снова встретились.

Источник: Tgstat.ru

Позже все посты о возлюбленном были удалены Источник: Tgstat.ru

Мария показывала любовника, но без лица Источник: shalaevama / T.me

Последний пост в телеграм-канале Шалаевой также был посвящен любовнику и их выходным в Ростове. Во время прогулки по городу мужчина выиграл для сына Марии игрушку в тире.

Последний пост на канале после прогулки по Ростову Источник: Tgstat.ru

«Не зря стрелять учился, игрушки нам выигрывает», — написала девушка (также удалив позже пост).

Кто такой «человек Кремля»

Патриотический блогер Поздняков в своем канале разоблачил предполагаемого героя-любовника. Им оказался 35-летний Владислав Г. В прошлом боксер, а ныне сотрудник силового ведомства. Родился в Белгородской области в семье предпринимателей (у отца компания по производству продуктов питания, у матери — магазин по продаже морепродуктов). Владислав учился в краснодарском военном училище летчиков, а после служил в нескольких воинских частях.

По данным блогера, так выглядит тот самый «Мистер Х» Источник: Поздняков 3.0 / T.me

Военный уже попадал в скандалы: в 2017-м был задержан в Москве за грабеж группой лиц в крупном размере (п. «а, д» ч. 2 ст. 161 УК РФ). По данным следователей, он пытался похитить 300 кг икры. Суд сначала арестовал Владислава, но адвокат заявил, что обвиняемый — действующий военный с медалями и наградами, и его дело не может рассматривать гражданский суд. Кроме того, на апелляции по мере пресечения потерпевший заявил о наличии гражданско-правовых отношений (постановление со всеми подробностями опубликовано в картотеке Московского городского суда). В итоге Владислава освободили из-под стражи. Видимо, дело не получило хода, и впоследствии его прекратили.

В каком ведомстве на данный момент занимает должность Владислав, неизвестно.

Законно ли возить любовниц на военных самолетах?

Военный летчик и генерал-майор в отставке Владимир Попов в беседе с нашими коллегами из 161.RU объяснял, что для таких воздушных перевозок есть определенный порядок. Членов семей военнослужащих могут перевозить вместе с ними на военных самолетах по особому разрешению. Но кичиться подобным в соцсетях, по словам летчика, недопустимо.

«Есть и приказы, есть и указания, как мы осуществляем такие полеты. Кто-то в командировку летит, кто-то — на лечение, кто-то возвращается из госпиталей в места постоянной дислокации. В том числе и члены семьи летают, — объяснил Попов. — Одно дело — рассказать друзьям или родственникам. И другое дело, когда это на общественно доступной платформе. Конечно, кто-то за это поплатится. Будут неприятности. Она подвела многих людей, которые пошли на исключительные меры».

О ситуации также высказался другой бывший военный летчик — автор анонимного телеграм-канала Fighterbomber. Он объяснил, что на бортах военно-транспортной авиации часто летают не только военные и их семьи, но и знакомые при наличии мест, возможностей и желания командира экипажа.

«Поэтому лично мне сложно дать какую-то оценку законности данного полета гражданки Шалаевой, на каком основании она летела и вообще была ли записана в полетном листе или списке пассажиров, но я какого-то залета, глядя на видео, не вижу. Тут явный залет — только нахождение посторонних в кабине экипажа, да и то здесь без признаков вмешательства в управление или работу экипажа. Всё остальное при определенных обстоятельствах вполне законно и допустимо», — заявил бывший военный штурман‑бомбардировщик.

Были ли начаты официальные проверки после скандала — пока неизвестно. Однако в Госдуме уже призвали допросить екатеринбурженку. Первый зампред комитета по обороне Алексей Журавлев считает, что во время полета блогерши «без нарушений не обошлось». А сама она может обладать информацией, которую «может по глупости или простоте душевной разболтать в публичном пространстве». Этими данными впоследствии может воспользоваться противник.