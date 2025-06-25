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Он и она Обзор «Совсем берега попутал»: Сердюков шокировал всех на свадьбе с Бородиной — что он натворил

«Совсем берега попутал»: Сердюков шокировал всех на свадьбе с Бородиной — что он натворил

Ксения поспешила заступиться за избранника

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3 комментария
Невыдуманная история, как фата на свадьбе может стать преградой между лаской и нежностью | Источник: borodylia / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Невыдуманная история, как фата на свадьбе может стать преградой между лаской и нежностью | Источник: borodylia / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Невыдуманная история, как фата на свадьбе может стать преградой между лаской и нежностью

Источник:

borodylia / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Если Николай Сердюков оказывается под камерами вместе с Ксенией Бородиной, он делает всё что угодно, кроме того, что вызвало умиление со стороны фанатов телеведущей. Вот и на своей свадьбе, которая прошла на вилле в Подмосковье, Николай дал маху (притом не один раз). Первое, чем поразил Николай, — свадебной клятвой, которая для некоторых прозвучала как угроза, а не слова о любви.

— Благодаря тебе я узнал, что такое любовь. Клянусь любить тебя в каждом моменте нашей семейной жизни, всегда быть самым верным другом и партнером. Клянусь трепетно и с заботой относиться к твоим девочкам, оберегать тебя и нашу семью. Сразу тебя предупреждаю: это последняя свадьба в твоей жизни. И я не отстану от тебя до тех пор, пока у нас не появятся дети, — произнес Николай перед алтарем.

Источник: Ксения Бородина / Т.meИсточник: Ксения Бородина / Т.me
Источник:

Ксения Бородина / Т.me

Как оказалось, неправильно истолкованные слова — еще цветочки, а ягодки впереди. После регистрации началась фотосессия. Когда для памятного снимка к молодоженам подошла Виктория Лопырева, новоиспеченный жених, вместо того чтобы приобнять невесту, почему-то припарковал свою руку на талии «Мисс Россия».

Источник:

lopyrevavika / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Поклонники Ксении Бородиной, увидев подобное, не смогли сдержать эмоции, кто-то ограничился сочувствием по отношению к любимой звезде, а кто-то и придумал подходящие шутки, которые рискуют разойтись на мемы.

Источник: Виктория Лопырева / Т.meИсточник: Виктория Лопырева / Т.me
Источник:

Виктория Лопырева / Т.me

— Сама купила кольцо, сама заставила сделать предложение, сама оплатила свадьбу, сама, сама, сама, самостоятельная девочка, — написали в комментариях под постом у Виктории Лопыревой.

— Он забыл, кто невеста, — написал пользователь под ником jenya_lee.

— Опоссум совсем берега попутал, забыл, кто его кормилица, — негодуют подписчики.

— В принципе, Бородина могла и отойти и не портить кадр, — шутят фанаты.

— Я считаю, любящий свою жену никогда вот так не обнимает других девушек, он мог бы завести руку ей за спину, но не прикасаться. Кошмар, какой позор просто. Стыдно за него и жаль Ксюху, — пишут под фотографиями со свадьбы.

— Офигеть! Я бы не простила, он вообще поплыл? — в гневе поклонники Ксении.

Источник: Виктория Лопырева / Т.meИсточник: Виктория Лопырева / Т.me
Источник:

Виктория Лопырева / Т.me

Бородина не стала терпеть насмешек над своим любимым мужчиной и встала на его защиту в комментариях.

— Мне кажется, на вас никогда не была надета фата, потому что вы бы поняли, что там, обнимая, ты делаешь больно, начинает тянуть вниз. Я не ревную своего мужа к подругам. Это вы заметили объятия только Вики, видно, для вас красивая женщина — это триггер, а он обнимал всех, как и меня пытались обнять все мужчины, которые становились рядом для фото, но всех просили этого не делать из-за фаты! — оправдывает ведущая Николая.

Как вы считаете, правильно поступил Николай?

Если жена сказала не трогать ее, лучше послушаться и обнимать всех, кроме нее
Фи, как некультурно
Помянем Николая, этот парень был из тех, кто просто любит жизнь
Если бы такое сделал мой партнер, в этот же момент у меня не было бы больше партнера
После его предыдущих слов и интервью уже ничему не удивляюсь
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Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Ксения Бородина Свадьба Жених Фото Николай Сердюков Конфуз
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Комментарии
3
Гость
3 часа
Когда коротоха подешевле будет ?
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