Ксения Бородина сыграла свадьбу со своим Колясиком — фото с роскошного торжества

Если Бородина не постеснялась скрутить каллы в бараний рог, боимся представить, что ждет ее Колясика в браке Источник: Ксения Бородина / t.me











В начале июня Ксения Бородина вышла замуж за своего Колясика, и тогда многих удивила скромность мероприятия — гостей минимум, костюмы брачующихся так себе — в общем, никакого праздника. Но Ксения Бородина, положив руку на грудь, пообещала: дождетесь у меня! И ведь дождались!

Спустя три недели после росписи в загсе Ксения Бородина таки отгуляла свадьбу. С кучей гостей, приглашенными артистами и в итальянском стиле. Кадрами с праздника она поделилась у себя в телеграм-канале.

Источник: Ксения Бородина / t.me











Мероприятие прошло вдали от суеты на вилле в Подмосковье, за аренду которой звезда отдала порядка трех миллионов. Такое место Ксения выбрала за схожесть с одной из ее любимых стран — Италией.

Источник: Ксения Бородина / t.me











Судя по всему, Бородина ввела на празднике строгий дресс-код: женщины в белом, мужчины в черном.

Источник: «Алена, блин!» / t.me

Сама ведущая во время праздника сменила несколько нарядов: во время выездной регистрации она была в платье со шлейфом и кружевной фате, а во время банкета — уже в обтягивающем образе с открытыми плечами.

Источник: Ксения Бородина / t.me











Свадьбу вел Илья Соболев, а в качестве приглашенных звезд выступила Seville, Владимир Пресняков, Zivert и Akmal’.

Источник: Ксения Бородина / t.me











Брак с Сердюковым — третий в послужном списке Бородиной. До этого Ксения сначала некоторое время жила с бизнесменом Юрием Будаговым, которого позже сменила еще на одного предпринимателя — Курбана Омарова. В обоих браках у нее появились дети: Маруся и Теона. Николай в делах семейных тоже человек бывалый: ранее он был женат на блогере Алине Акиловой, которая родила ему дочь Николь. В отношениях с Бородиной Сердюков также стал предпринимателем — он занял пост гендиректора в компании тещи.