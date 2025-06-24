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Он и она Обзор Ксения Бородина сыграла свадьбу со своим Колясиком — фото с роскошного торжества

Ксения Бородина сыграла свадьбу со своим Колясиком — фото с роскошного торжества

Впервые блогерша вдохновлялась не любимыми турецкими сериалами, а Италией

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11 комментариев
Если Бородина не постеснялась скрутить каллы в бараний рог, боимся представить, что ждет ее Колясика в браке | Источник: Ксения Бородина / t.meЕсли Бородина не постеснялась скрутить каллы в бараний рог, боимся представить, что ждет ее Колясика в браке | Источник: Ксения Бородина / t.me

Если Бородина не постеснялась скрутить каллы в бараний рог, боимся представить, что ждет ее Колясика в браке

Источник:

Ксения Бородина / t.me

В начале июня Ксения Бородина вышла замуж за своего Колясика, и тогда многих удивила скромность мероприятия — гостей минимум, костюмы брачующихся так себе — в общем, никакого праздника. Но Ксения Бородина, положив руку на грудь, пообещала: дождетесь у меня! И ведь дождались!

Спустя три недели после росписи в загсе Ксения Бородина таки отгуляла свадьбу. С кучей гостей, приглашенными артистами и в итальянском стиле. Кадрами с праздника она поделилась у себя в телеграм-канале.

Источник: Ксения Бородина / t.meИсточник: Ксения Бородина / t.me
Источник:

Ксения Бородина / t.me

Мероприятие прошло вдали от суеты на вилле в Подмосковье, за аренду которой звезда отдала порядка трех миллионов. Такое место Ксения выбрала за схожесть с одной из ее любимых стран — Италией.

Источник: Ксения Бородина / t.meИсточник: Ксения Бородина / t.me
Источник:

Ксения Бородина / t.me

Судя по всему, Бородина ввела на празднике строгий дресс-код: женщины в белом, мужчины в черном.

Источник:

«Алена, блин!» / t.me

Сама ведущая во время праздника сменила несколько нарядов: во время выездной регистрации она была в платье со шлейфом и кружевной фате, а во время банкета — уже в обтягивающем образе с открытыми плечами.

Источник: Ксения Бородина / t.meИсточник: Ксения Бородина / t.me
Источник:

Ксения Бородина / t.me

Свадьбу вел Илья Соболев, а в качестве приглашенных звезд выступила Seville, Владимир Пресняков, Zivert и Akmal’.

Источник: Ксения Бородина / t.meИсточник: Ксения Бородина / t.me
Источник:

Ксения Бородина / t.me

Брак с Сердюковым — третий в послужном списке Бородиной. До этого Ксения сначала некоторое время жила с бизнесменом Юрием Будаговым, которого позже сменила еще на одного предпринимателя — Курбана Омарова. В обоих браках у нее появились дети: Маруся и Теона. Николай в делах семейных тоже человек бывалый: ранее он был женат на блогере Алине Акиловой, которая родила ему дочь Николь. В отношениях с Бородиной Сердюков также стал предпринимателем — он занял пост гендиректора в компании тещи.

Горько?

Конечно, горько! Красивая пара, и свадьба как с обложки журнала
Безвкусица
Праздник красивый, жаль, не верю в то, что союз долго продержится
Где-то я идею с белым дресс-кодом видел, не подсмотрела ли Бородина ее у Преснякова?
Ничего необычного
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Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Ксения Бородина Свадьба Праздник Николай Сердюков
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Комментарии
11
Гость
5 часов
Тётка, береги этого мужика. Следующий может быть еще страшнее, чем трое предыдущих.
Гость
5 часов
Кто это..
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