Ксения Бородина вышла замуж за своего Колясика — первые фото со свадьбы

По лицу Николая сразу и не понять, счастлив он или устал и хочет домой Источник: Ксения Бородина / T.me











Летом прошлого года Ксения Бородина объявила, что встретила свою любовь — блогера Николая Сердюкова. Не прошло и года, как ведущая вернулась с новостью, что теперь они муж и жена. 3 июня пара расписалась во дворце бракосочетаний на Барвихе. Радостный день они разделили только с самыми близкими.

Источник: Ксения Бородина / T.me











Для росписи Бородина отказалась от пышных нарядов и свадебного платья и ограничилась белым костюмом с миниатюрной вуалью.

Источник: Ксения Бородина / T.me











Устроить пышный праздник молодожены планируют через несколько месяцев, после того как вернутся из свадебного путешествия.

Источник: Ксения Бородина / T.me











Ксения и Николай познакомились на съемках шоу «Последний герой» (16+). Искру между ними сразу же почувствовали все. Ведущая забыла о том, что раньше жила по правилу «счастье любит тишину», и начала активно рассказывать о своей любви. Правда, поддержку она не получила, фанаты заподозрили, что Николай с ней только из-за популярности и денег. А дополнительных дров в костер недоверия подкладывают их совместные появления. После последнего из них, на шоу «Сокровища императора» (16+), разговоры в Сети не умолкают до сих пор.

Ксения на все упреки и крики о красных флагах старается не реагировать и верит в искренность их любви.