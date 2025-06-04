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Он и она Обзор Ксения Бородина вышла замуж за своего Колясика — первые фото со свадьбы

Ксения Бородина вышла замуж за своего Колясика — первые фото со свадьбы

Пока поклонники кричали телеведущей: «Беги от него!» — она послушала и сделала наоборот

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2 комментария
По лицу Николая сразу и не понять, счастлив он или устал и хочет домой | Источник: Ксения Бородина / T.meПо лицу Николая сразу и не понять, счастлив он или устал и хочет домой | Источник: Ксения Бородина / T.me

По лицу Николая сразу и не понять, счастлив он или устал и хочет домой

Источник:

Ксения Бородина / T.me

Летом прошлого года Ксения Бородина объявила, что встретила свою любовь — блогера Николая Сердюкова. Не прошло и года, как ведущая вернулась с новостью, что теперь они муж и жена. 3 июня пара расписалась во дворце бракосочетаний на Барвихе. Радостный день они разделили только с самыми близкими.

Источник: Ксения Бородина / T.meИсточник: Ксения Бородина / T.me
Источник:

Ксения Бородина / T.me

Для росписи Бородина отказалась от пышных нарядов и свадебного платья и ограничилась белым костюмом с миниатюрной вуалью.

Источник: Ксения Бородина / T.meИсточник: Ксения Бородина / T.me
Источник:

Ксения Бородина / T.me

Устроить пышный праздник молодожены планируют через несколько месяцев, после того как вернутся из свадебного путешествия.

Источник: Ксения Бородина / T.meИсточник: Ксения Бородина / T.me
Источник:

Ксения Бородина / T.me

Ксения и Николай познакомились на съемках шоу «Последний герой» (16+). Искру между ними сразу же почувствовали все. Ведущая забыла о том, что раньше жила по правилу «счастье любит тишину», и начала активно рассказывать о своей любви. Правда, поддержку она не получила, фанаты заподозрили, что Николай с ней только из-за популярности и денег. А дополнительных дров в костер недоверия подкладывают их совместные появления. После последнего из них, на шоу «Сокровища императора» (16+), разговоры в Сети не умолкают до сих пор.

Ксения на все упреки и крики о красных флагах старается не реагировать и верит в искренность их любви.

Как вам пара?

Какая красивая пара, верю в их любовь
Ксения счастлива, это самое главное
Жду новость о громком разводе
Не знаю этих людей и знать не хочу
ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Ксения Бородина Любовь Последний герой Сокровища императора Семья
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Комментарии
2
Гость
4 часа
Он чего такой косоротый....
Гость
3 часа
Зачем нам это?
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