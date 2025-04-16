«Дела там совсем плохи»: невестка Кадышевой раскрыла неприятные тайны о сыне певицы

Сын Надежды Кадышевой ни в чём себе не отказывает, но по счетам платят его пассии Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Пока Надежда Кадышева укреплялась в статусе главкумира всея Руси, ее единственный сын прославился несколько другим способом. Его бывшая супруга Габриелла Мерман рассказала, как Григорий Костюк обещал ей счастливую семью и безграничную любовь, а на деле чуть не довел ее до гробовой доски. Теперь Костюк рискует стать «аферистом из Tinder» российского шоу-бизнеса. И вот как это получилось.

«Мне нужна банковская гарантия»

Сын знаменитой певицы Надежды Кадышевой и дочь состоятельного бизнесмена Александра Мермана познакомились летом 2021 года. На тот момент женщине было 25 лет, а Григорию — 38. Версии знакомства у молодых людей разные, Габриелла уверена, что сначала Костюк оказывал знаки внимания ее сестре, и только когда та дала от ворот поворот и сообщила, что ее сердце занято, уже не молодой повеса переключился на Габриеллу.

— Все аферисты работают быстро. Он моментально ко мне «присосался»: «Что завтра делаешь?» Я собиралась на спорт. Гриша тут же подхватывает, мол, какое совпадение, и он в тот же зал едет, — рассказала Габриелла нашим коллегам из издания «СтарХит». — Он умеет произвести яркое впечатление, пустить пыль в глаза. Рестораны, букеты, комплименты…

По рассказам Габриеллы, только позже она узнала, что Григорий больше всего любит не свою девушку, а гадалок, которые делают ему приворот на деньги Источник: gabriella_me / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Харизматичный мужчина, который умеет делать комплименты и красиво ухаживать, тут же покорил сердце Габриеллы. Она не стала слушать опасения друзей, не восприняла серьезно, что бывшая жена лишила Костюка родительских прав. Даже странные сообщения в телефоне любимого ее тогда не испугали.

— В самом начале отношений, помню, перевернула как-то его телефон, и как раз пришло сообщение в духе: «Да я тебя засужу!», — уже спустя годы говорит о «красных флагах» женщина.

Габриелла беспросветно влюбилась, а после того как увидела, какая крепкая семья у родителей Григория, точно решила, что хочет свою такую же.

— Конечно, Костюки были заинтересованы в том, чтобы решить свои проблемы с помощью женитьбы. А ребенок нужен был, чтобы войти в мою семью. В общении они такие же профессиональные актеры, как и Григорий. Они меня «обожали»: «ты наша дочка», «ты самая замечательная». Родители живут творчеством, сыном они особо не занимались… И вот вырос такой Гриша. Ну а то, что он запел, значит, дела там совсем плохи, — уверена Габриелла.

Каждый концерт Григорий не упускает возможности покупаться в славе матери и выходит вместе с ней на сцену Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Спустя несколько месяцев Габриелла поняла, что она беременна. Желание создать собственную семью стало практически осязаемым, но Костюк отреагировал на появление малыша неоднозначно.

— За завтраком сказала ему, что сделала тест. Он очень обрадовался, сообщил родителям. И сразу после этой новости начались странные разговоры из серии: «Мне нужна банковская гарантия на такую-то сумму денег, позвони папе, пусть сделает» или «Позвони своим друзьям, пусть дадут деньги в долг», — рассказала Габриелла о поведении Григория.

В октябре Костюк сделал предложение Габриелле. Тут начались приготовления к свадьбе. Гости, украшения, аренда зала — Григорий хотел всего и побольше, но в последний момент сообщил, что денег у него на праздник мечты нет.

— Я в шоке: только что он хотел свадьбу, а теперь выясняется, что денег на нее нет. В итоге я сама придумала концепцию, организовала камерный иммерсивный ужин, договорилась с рестораном. Вышло достаточно бюджетно, но круто и красиво. Моя мама и ее подруга полностью взяли на себя создание декорации с цветами, папа купил обручальные кольца и мое платье. Все мои хотелки по сути закрыл мой отец, — с горечью признает женщина.

Источник: Городские медиа

«Он оставил меня одну в Дубае на седьмом месяце беременности»

Семейная жизнь у пары оказалась не из легких. Габриелла была под полным контролем Григория. Женщина должна была рассказывать о всех потраченных деньгах Костюка и параллельно с этим бесплатно работать в театре его родителей.

— Когда он выдавал мне деньги, заставлял отчитываться за каждую копейку. Я реально присылала ему чеки: из аптеки, продуктового, за доставку, такси, чаевые, подписка на кинотеатр. Еще потом удивлялся, мол, какой кошмар, как ты так много тратишь! —поделилась в интервью Габриелла.

На медовый месяц пара поехала в Дубай на деньги, которые им подарили на свадьбу. Артист ни в чём себе не отказывал: забронировал номер в «Бурдж-эль-Арабе» и катался по городу на Rolls-Royce. Безмятежный отдых омрачил срочный вылет Григория по делам в Москву.

— Он пообещал, что через три дня ко мне прилетит. 28 февраля 2022 года — последний раз, когда мы виделись. Он оставил меня одну в Дубае на седьмом месяце беременности с двумя карточками, на которых вообще не было средств, — рассказала о непростом периоде невестка Кадышевой.

Габриелла смотрит на отель, из которого ей пришлось выселиться и снять маленькую квартиру за небольшую плату Источник: gabriella_me / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Габриелла верила, что всё это лишь временные трудности и ее любимый муж скоро найдет деньги, вернется к ней. Григорий не только не вернулся, но и отказался помогать с родами, посоветовав пойти в обычную московскую больницу. Все обязательства снова на себя взял отец Габриеллы, который перевез беременную дочь в Германию.

— Роды были тяжелые, длились 48 часов. Не знаю, как бы всё прошло в государственной клинике, куда меня отправлял Гриша. Он мне еще и запрещал делать эпидуральную анестезию, просто издевался, мол, так надо. И я до сих пор к нему прислушивалась! Потому что в моей модели семьи мужчина — почти Бог. В итоге у малыша резко поднялось сердцебиение, был риск для жизни, да и я сама чуть не умерла… — объяснила в интервью Мерман.

«Я не знаю, кто ты. Нас больше нет»

Пока Габриелла начинала свои первые шаги в роли матери и продолжала надеяться, что ее муж приедет, купит всё необходимое маленькому Леонарду и они снова будут вместе, Григорий уже вовсю разъезжал по концертам вместе со своей мамой и отдыхал в компании других девушек.

— Мне скинули его фоточку, уже без кольца, с девушкой в ночном клубе. Выяснилось, Гриша говорит друзьям, что мы уже развелись. Мне и так было тяжело, я одна всю беременность, а тут… — поделилась Мерман.

Летом Габриелла вернулась с сыном в Москву и подала на Григория в суд, чтобы лишить его родительских прав. Но дело молодая мать проиграла, суд обязал Костюка выплачивать алименты 15 тыс. рублей и разрешил ему видеться с сыном каждую субботу. Насчет последнего Габриелла оказалась совсем не против.

Габриелла назвала сына Леонардом в честь своего брата Источник: gabriella_me / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Мне хотелось, чтобы он познакомился с ребенком, я готова была с ним встретиться в любой стране. Костюк в итоге выдал, что «поговорит со всеми своими адвокатами» — воображаемыми, судя по всему, — «и сообщит». Я тогда всё еще не воспринимала действительность, всё еще говорила, что хочу семью, просила его очнуться. Муж в ответ: «Я не знаю, кто ты. Нас больше нет». И всё, это был последний разговор, — рассказала Габриелла.

По рассказам невестки, Надежда Кадышева прекрасно знает о том, что происходит, но из-за состояния здоровья практически не участвует ни в бизнесе, ни в семейных делах.

— Надежда давно очень сильно болеет, живет на таблетках. У нее даже нет телефона, она существует в некой изоляции, — пояснила бывшая жена Костюка.

Несмотря на пережитые трудности, Габриелла счастлива, что у нее есть сын, и благодарит за его появление бывшего мужа. Она предупреждает, что на ее месте может оказаться кто угодно.