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Он и она тест Выберите советского киногероя, а мы расскажем, что не так в ваших отношениях: психологический тест

Выберите советского киногероя, а мы расскажем, что не так в ваших отношениях: психологический тест

Мы составили его вместе с психологом

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Если бы Надя прошла наш тест, то выбора между Ипполитом и Лукашиным не стояло бы | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаЕсли бы Надя прошла наш тест, то выбора между Ипполитом и Лукашиным не стояло бы | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

Если бы Надя прошла наш тест, то выбора между Ипполитом и Лукашиным не стояло бы

Источник:

Вы обращали внимание, что к одним и тем же киногероям люди относятся по-разному? Вот тот же Ипполит. Он многим кажется невероятно скучным, занудным, токсичным. Кто-то видит в нем человека с надломом, способным на самые высокие чувства. Третьи говорят, что он самый адекватный персонаж. Но откуда столько разночтений? Оказывается, многое зависит от нас самих. Чтобы понять, что именно, мы обратились к психологу Елизавете Корабельниковой и вместе с ней составили этот тест. В нем вам нужно всего лишь выбрать персонажа, который импонирует вам больше остальных, а мы расскажем, каких мужчин вы склонны выбирать.

Елизавета Корабельникова — психолог со стажем 8 лет. Создатель блога с киноразборами и советами по психологии, а также закрытого книжного клуба, где через произведения помогает людям понять себя.

ТЕСТПройден 109 раз
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Кто ваш любимчик из советских фильмов?

  • Георгий Иванович из «Москва слезам не верит» (18+)

  • Володя Смирнов из «Самой обаятельной и привлекательной» (18+)

  • Анатолий Новосельцев из «Служебного романа» (6+)

  • Ипполит из «Иронии судьбы, или С легким паром!» (6+)

  • Павел Голиков из «Где находится нофелет?» (0+)

  • Сергей Паратов из «Жестокого романса» (12+)

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Тесты Кино Советское кино Психология Отношения Любовь Абьюзер Манипулятор Служебный роман Жестокий романс Ирония судьбы, или С легким паром!
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Комментарии
1
Инженер1
2 минуты
Все герои экранные - прибабахнутые.
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