Выберите советского киногероя, а мы расскажем, что не так в ваших отношениях: психологический тест

Вы обращали внимание, что к одним и тем же киногероям люди относятся по-разному? Вот тот же Ипполит. Он многим кажется невероятно скучным, занудным, токсичным. Кто-то видит в нем человека с надломом, способным на самые высокие чувства. Третьи говорят, что он самый адекватный персонаж. Но откуда столько разночтений? Оказывается, многое зависит от нас самих. Чтобы понять, что именно, мы обратились к психологу Елизавете Корабельниковой и вместе с ней составили этот тест. В нем вам нужно всего лишь выбрать персонажа, который импонирует вам больше остальных, а мы расскажем, каких мужчин вы склонны выбирать.
Елизавета Корабельникова — психолог со стажем 8 лет. Создатель блога с киноразборами и советами по психологии, а также закрытого книжного клуба, где через произведения помогает людям понять себя.
Кто ваш любимчик из советских фильмов?
Георгий Иванович из «Москва слезам не верит» (18+)
Володя Смирнов из «Самой обаятельной и привлекательной» (18+)
Анатолий Новосельцев из «Служебного романа» (6+)
Ипполит из «Иронии судьбы, или С легким паром!» (6+)
Павел Голиков из «Где находится нофелет?» (0+)
Сергей Паратов из «Жестокого романса» (12+)