Выберите советского киногероя, а мы расскажем, что не так в ваших отношениях: психологический тест

Вы обращали внимание, что к одним и тем же киногероям люди относятся по-разному? Вот тот же Ипполит. Он многим кажется невероятно скучным, занудным, токсичным. Кто-то видит в нем человека с надломом, способным на самые высокие чувства. Третьи говорят, что он самый адекватный персонаж. Но откуда столько разночтений? Оказывается, многое зависит от нас самих. Чтобы понять, что именно, мы обратились к психологу Елизавете Корабельниковой и вместе с ней составили этот тест. В нем вам нужно всего лишь выбрать персонажа, который импонирует вам больше остальных, а мы расскажем, каких мужчин вы склонны выбирать.