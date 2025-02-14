«Испытала приступ паники». 22-летняя и 35-летняя журналистки две недели просидели на сайтах знакомств: что из этого вышло

В сайтах знакомств привлекает анонимность Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











В День всех влюбленных решили поговорить о знакомствах. Две журналистки — 22-летняя Лера Городецкая и 35-летняя Елена Гуськова из NGS42.RU пробуют познакомиться с мужчинами на сайте знакомств. Они зарегистрировались на нескольких платформах и узнали, возникает ли химия в Сети.

И Елена, и Лера пробовали два дейтинговых приложения — бот «Дайвинчик / Leo» в «Телеграме» и сервис анонимных знакомств Pure. Обе указывали в целях общение, поиск людей со схожими взглядами и интересами и не пытались обмануть собеседников, что ищут любовь и отношения.

Елена: «Не боишься показаться навязчивой»

В «Дайвинчике» пользователь отправляет в бот несколько своих фотографий, краткое описание и цель поиска. Затем сервис пересылает эти данные другим людям и показывает взамен их анкеты. На каждое сообщение от бота следует отвечать смайликом — сердечко, большой палец вверх или вниз. Если симпатия совпала, бот присылает ссылку на телеграм понравившегося человека, и можно начать общение.

Где-то через час листания анкет мне захотелось удалиться и заблокировать бот навсегда. Во-первых, в приложении нет отбора по цели знакомства и тебе присылают всех мужчин в +/- твоей возрастной категории. Скажем честно, предложения попадаются весьма странные.

Вот только некоторые примеры. Кавалер на пятом десятке обманывает алгоритм поиска, занижая возраст, чтобы мелькать перед глазами значительно более юных дам. То, что они на такое согласия не давали, любителя помоложе не смущает. И конечно, юная особа должна быть в восторге от физических истязаний садистом со второй степенью ожирения (согласно индексу массы тела из соотношения роста и веса).

Другой представитель сильного пола предлагает беременность буквально вместо приветственной чашечки кофе. Он мечтает создать семью, но не сумел освоить грамматику родного языка.

Источник: Дайвинчик / Telegram Источник: Дайвинчик / Telegram

На скрине замазано ругательство, имеющее значение «ударю» Источник: Дайвинчик / Telegram











Еще один кандидат в женихи, который с первых строк предупреждает о применении физического насилия, пытается снискать благосклонность девушек с помощью тонкого музыкального вкуса и оригинальных увлечений.

Обилие подобных анкет утомляет, становится сложно заметить среди них адекватные анкеты. Через некоторое время кажется, что все они одинаковые, и ты уже не понимаешь, что нормально, а что нет. Если бы это не был рабочий эксперимент, я бы прекратила поиск уже на этой стадии.

Пьюр (Pure) мне понравился, как ни странно, больше. Он позиционирует себя как приложение для быстрых знакомств и встреч. Да, среди целей присутствует «всё серьезно», но это явно не ключевая функция сервиса. Также пользователи могут выбрать «без обязательств», «вирт», что предполагает обмен нюдсами и общение на откровенные темы, «всё везде и сразу», когда ты за любой поворот сюжета по взаимному согласию, и даже «этичная немоногамия».

Источник: Pure Источник: Pure

Кроме того, пользователи могут выбрать свои предпочтения, так называемые «соблазны». Наряду с невинными, такими как кино, выставки, астрология и прочее, соседствуют и более откровенные.

Источник: Pure Источник: Pure

В таком приложении кажется неочевидным искать друзей и вести дискуссии о литературе (спойлер: но мне удалось), однако анонимность греет душу. В программе невозможно сделать скрины или скопировать текст сообщений. Кроме того, от пользователей не требуется называть свое имя. После мэтча создается чат, и генератор случайных слов присваивает собеседнику прозвище. Это заставляет чувствовать себя в безопасности. Кроме того, если собеседник присылает обнаженные фото без запроса, предлагает секс-услуги, в ходе беседы выясняется, что это фейк, ему меньше 18-ти или он нарушает правила каким-либо еще способом, на него можно пожаловаться. Чат сразу же удалится, визави пропадет из твоей ленты, после чего поддержка разберется в ситуации и забанит нарушителя.

За пару часов в обоих приложениях я получила более сотни лайков. Из-за такой активности и огромного количества уведомлений, заставляющих постоянно заглядывать в телефон, я испытала приступ паники из-за того, что все эти мужчины оценивают меня. Захотелось отключить или выбросить гаджет.

Мне, в свою очередь, вскоре совсем расхотелось их рассматривать. Я поняла, что просто невозможно определить, кто тебе нравится по нескольким мелким снимкам и описанию в пару строк.

В реальной жизни мы воспринимаем человека комплексно: не только лицо и фигуру, но и то, как он двигается, считываем жесты, мимику, манеру говорить, острить и по совокупности делаем вывод — привлекательный он или нет. А здесь я просто не могла понять, с кем я хочу начать диалог. В конечном итоге лайки я раздавала почти наугад.

Беседа со множеством незнакомых людей — то еще удовольствие. Начать разговор нужно не банально, но и не слишком вычурно, с чего-то нейтрального. Хорошо, когда в описании перечислены какие-то интересы, за это можно хотя бы зацепиться. Если нет — прощупываем почву в болоте смол-тока вслепую.

Поверхностные разговоры о погоде, путешествиях, музыке и любимых фильмах выматывают: они похожи, и ты перестаешь помнить, кому и что уже рассказывала, становится скучно.

Но несколько диалогов получили свое развитие. Например, один из юношей на Pure рассказал, как сильно любит литературу, особенно творчество Пелевина. Но на вопрос, какие авторы еще в фаворитах, внезапно смог припомнить только Сергея Минаева. А заключил свой спич тем, что, оказывается, Умберто Эко писал исключительно для женщин, чтобы трогать их сердца.

С другим молодым человеком мы общались в «Телеграме» при содействии «Дайвинчика». Общение шло ни шатко ни валко: я рассказывала, что болею за «Флориду» в НХЛ, а он радовался сезону в Шерегеше. Писал мне примерно один-два раза на дню, спрашивал, как у меня дела. Подозрительное началось через три дня, когда он предложил скрестить за него пальцы, потому что у него намечается важная сделка. Я пожала плечами и пожелала удачи. Еще через час он написал, что сделка закрылась успешно, он в крупном плюсе, а я его талисман удачи, и поэтому с него свидание с сыром и вином. Я ожидала обсуждение времени и места встречи, но вместо этого парень предложил поговорить по телефону с его другом и наставником по поводу инвестиций и торгов на бирже. Объяснил горе-кавалер это тем, что в группе освободилось место, а я могла бы послушать, чтобы лучше разобраться в его хобби и стать ближе к нему.

Ну и куда же без «классики» приложений для знакомств — дикпиков. Мне четыре раза присылали без предупреждения снимки интимного характера. А еще многие мужчины занижали свой возраст лет на 20, думая, что выглядят сильно моложе своих ровесниц.

Или неожиданно, едва успев поздороваться, собеседники выливали на меня обиду на всех женщин на свете, которые, разумеется, распутны, меркантильны и глупы. Вопрос, зачем же тогда пытаться познакомиться с такими порочными существами, остался без ответа. Наверное, я должна была кинуться доказывать, что я-то не такая.

Часть бесед начинались вполне мило и перспективно, но ни к чему не привели и постепенно диалоги умирали сами собой. Из более 50-ти переписок я согласилась на две встречи в реальности.

Из плюсов дейтинговых приложений отмечу простоту использования и отсутствие страха показаться навязчивой во время знакомства.

Лера: «С психом всё удалила»

Может показаться, что найти парня в 22 намного легче, чем когда к тебе мчится четвертый или пятый десяток. Отчасти так и есть. Круг общения в твои лучшие годы довольно широк: университетские друзья, первые коллеги и знакомые по хобби. Но, наоборот, при таком огромном выборе найти «того самого и единственного» становится сложновато. Меня удача не настигла, поэтому я с энтузиазмом вступила в эксперимент NGS42.RU.

Опыт поиска партнера в дейтинг-сервисах у меня скудный. Впервые в приложениях я зарегистрировалась по работе — в рамках другого эксперимента. Наполучала дикпиков, предложений отшлепать, поучаствовать в тройничке и со спокойной душой удалила, надеясь, что забуду об этом как страшный сон. Но порой стоит дать второй шанс, думала я.

Создание анкеты в telegram-боте «Дайвинчик» я откладывала несколько дней. Не пересчитать, сколько историй от знакомых я слышала о знакомствах в приложении: сталкеры, взрослые дядьки под ником молодых парней и насильники. Не отрицаю, что это скорее исключение, чем закономерность. Тем не менее страшновато, девушки меня поймут.

Деваться некуда, поэтому я подробно расписала графу «о себе» и окунулась в мир виртуального общения. Через пару дней рассказала об эксперименте младшей сестре, показала аккаунт, и она ужаснулась.

— Лера, нельзя делать большие описания — это, по-твоему, кринж. И не лайкай тех, у кого много текста, они чаще всего не очень, — просветил меня основам подросток.

В «био», по заверениям тинейджера, нужно ставить загадочную цитату или строчку из песни. Меня накрыла волна воспоминаний с легендарными статусами в ВК.

— Меня сложно найти, легко потерять и невозможно найти.

— Рай был переполнен… Я вернулся!

— Порхаю как бабочка, жалю как пчела.

— Я солнышко, но тебе не светит.

Совет: подобные фразы не ставьте, иначе личка переполнится странными чуваками. Да, именно чуваками. Так случилось у меня, поэтому вскоре свое длинное описание я вернула. Но, честно говоря, это не помогло.

Через неделю после регистрации я прекратила эксперимент. Меня просто стало бомбить от предложений «расскажи о себе», «как дела?», «чем занимаешься?», «еще учишься?». Каждый раз переписка начиналась с одного и того же, что жутко выводило меня из себя.

Не могу я общаться с несколькими людьми сразу, меня это выматывает, особенно когда диалоги однообразны. Мне было до покраснения щек стыдно, когда я не могла вспомнить, кому ту или иную историю я рассказывала. Вскоре я и вовсе стала путать потенциальных «вторых половинок»: кто из них программист, а кто общественник.

Через какое-то время в анкету я добавила: «Ненавижу переписываться. За личные встречи». Об этих свиданиях будет рассказано во втором материале.

С Pure я была знакома, повторюсь, с прошлого эксперимента. Указания «ищу серьезных отношений» тогда не спасло меня от многочисленных приглашений на БДСМ-встречи, групповуху и всего подобного. Не удивительно, ведь приложение и позиционирует себя как «самый секс-позитивный дейтинг».

Заявок в «друзья» вновь было много. Почему, дошло до меня лишь позже. Выгляжу я миловидно и явно младше своего возраста, что привлекает несостоявшихся по жизни мужчин. За фотографиями 22-летних парней скрывались далеко не мэны в расцвете сил. Это добило меня окончательно, и с психом я удалила все приложения знакомств.

Как по мне, поиск партнера на сайтах знакомств — пустая (еще и морально тяжелая) трата времени. Как сказал мне друг, искать вторую половинку стоит в местах с твоими интересами. К примеру, любишь фильмы — заходи в киноклуб, настолки — игровые площадки города. Совета я послушала, но это уже совсем другая история.