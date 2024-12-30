Звездные разводы 2024 года: кто из знаменитостей стал холостяками и холостячками

Хотя 2024 год и был объявлен Годом семьи, в нем случилось просто неприличное количество разводов звездных пар.
Блогеры Чекалины заявили весной о своем расставании. Валерия со слезами на глазах говорила, что благодарна бывшему мужу за трех детей и время, что они провели вместе. Но плакала блогерша недолго и уже летом на шоу «Звезды в Африке» (16+) зажгла с женатым рэпером Натаном.
К концу лета сразу две известные певицы уличили своих мужей в неверности. Алсу и Нюша, не сговариваясь, в один день подали заявления о разводе.
Самым громким в этом году, пожалуй, стал развод основательницы Wildberries Татьяны теперь уже Ким с Владиславом Бакальчуком — здесь были и взаимные обвинения в попытках рейдерского захвата компании, и перестрелка в центре Москвы.
Холостяком в четвертый раз стал Сергей Шнуров, а SHAMAN заставил затрепетать сердца поклонниц, расставшись со второй женой.
Самым трагичным оказался развод бывшей участница группы «ВИА Гра» Анны Седоковой и баскетболиста Яниса Тиммы. Спортсмен пытался вернуть певицу, мог шантажировать ее самоубийством. Спустя неделю после развода, сразу после дня рождения Анны Яниса нашли мертвым.