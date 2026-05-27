Мечта миллениала. Супруги купили аварийный дом в центре, а теперь с волонтерами возвращают ему исторический облик

«Один из продавцов сказал: " Это была моя худшая недвижимость "» , — вспоминают Виктория и Сергей. Преподаватель и его супруга купили в центре Краснодара жилой дом на улице Кирова, 89, со столетней историей, который к тому времени уже был признан аварийным. И это не первое их серьезное вложение в старый фонд. В конце прошлого года 93.RU писали об их покупке квартиры в памятнике архитектуры по соседству — « доме с кокошником » .

Теперь у ребят сразу два ремонта, но главное — есть помощники. Волонтеры известного в Краснодаре «Том Сойер Феста» взялись за реставрацию фасада дома № 89, который чудом удалось исключить из реестра аварийных объектов.

С чем столкнулись любители старого фонда, что известно об истории дома и какое преображение его ждет — рассказывают 93.RU.

Этот дом — набор красных флагов в мире недвижимости

Виктория вспоминает, что когда семья решила приобрести жилье в старом фонде, то в голове была идеальная картинка — первый этаж, фасад на улицу, старинная дверь, козырек, внутри — изразцовая печь… и чтобы стоило это подъемных денег. Но похожих объявлений на тот момент не было, и краснодарцы приобрели «дом с кокошником» на Кирова, 70, — квартира на втором этаже площадью 33 квадратных метра с высокими потолками, старинной дверью и просящимся капитальным ремонтом.

Но вдруг уже после покупки Виктория в ночи нашла объявление о продаже дома, который она себе и представляла, причем буквально в квартале — на Кирова, 89, стоимостью 3,5 миллиона рублей. Так, деньги, которые были отложены на ремонт одного жилья, пошли, как шутит Виктория, на осуществление «мечты миллениала».

«Этот дом — набор красных флагов в мире недвижимости, о которых говорят блогеры-риелторы. Когда мы посмотрели жилье лично, то узнали, что, оказывается, это долевая квартира с двумя собственниками. Тут же соседка на ухо шепнула, что это вообще аварийное жилье с 2023 года. Тогда мы сразу подумали, что это перебор. Но в голове была мысль, что вот, судьба подкинула нам то, что я просила. Так мы и решились на эту покупку».

Риелторы к вопросу аварийности подошли более чем оптимистично, заверив, что «да, когда в центре что-то сносили». Говоря о коммуникациях, уверенно заявили, что тут они «центральные». На самом деле нет. Практика с уличными туалетами до сих пор жива. Периодически бабушки-соседки скидываются на заказ ассенизаторской машины, которая опустошает туалет.

Площадь дома — 50 квадратных метров: это зал, где красуется изразцовая печь, и две небольшие комнаты, в одной из которых сделано что-то наподобие санузла. Там стояла ванная. Дом подключен к газу, есть электричество и вода, но в последнем случае трубы надо снова завести в дом и оформить новое подключение в «Водоканале» стоимостью 200 тысяч рублей.

«Раньше здесь жили люди, но последние собственники — нет, дом пустовал. Причем оказалось, что у одного из собственников долги перед приставами на 900 тысяч рублей — в итоге мы их погасили, а то, что осталось, уже ему отдали», — рассказывает Виктория.

К дому, который приобрели Виктория и Сергей, была много лет назад пристроена часть. Как говорит семья, именно она и является аварийной, и если ее демонтировать, то вопросов к дому быть не должно.

В конце прошлого года краснодарцы собрали необходимые документы, подготовили иск и собрались идти в суд, чтобы снять аварийность. Но прямо под Новый год администрация выпустила постановление, отменяющее аварийность десятка домов в центре Краснодара, в их числе был и дом на Кирова, 89.

Ранее администрация признала аварийными сотни домов в частном секторе центра Краснодара. Об этой проблеме мы писали в 2024 году в большом материале. Жилье признали аварийным на основании осмотра. Местные жители при этом заявили, что к ним никто не приходил. Помочь людям решил депутат Гордумы от КПРФ Александр Сафронов. Вместе с ним краснодарцы пошли в суд и смогли доказать, что были допущены нарушения в проведенной по заказу администрации экспертизы по аварийности зданий. Кроме того, выяснилось, что дома «блокированной застройки» не должны признаваться аварийными на основании предполагаемой аварийности одного из «блоков» (как в случае с домом Виктории и Сергея).

Не хочется видеть разруху

После снятия аварийности владельцы начали думать о ремонте, и тут инициативу проявила команда «Том Сойер Феста». Организация занимается восстановлением исторической среды. В Краснодаре волонтеры уже спасли и отреставрировали немало дореволюционных дверей и вернули исторический облик особняку на Коммунаров, в котором более века назад жил архитектор и художник Леонид Сологуб. А не так давно они взялись за восстановление фасада дома Баранника 1910-х годов на пересечении улиц Горького и Фрунзе.

Дом Сологуба — до и после. На реставрацию ушло около двух лет

Работы по реставрации начались 10 мая. В этот день к дому пришли как уже опытные волонтеры, так и краснодарки, которые впервые решили поучаствовать в подобном проекте. Как они говорят, давно следили за «Том Сойер Фестом», а тут было свободное время и решили попробовать, что из этого получится. Участвуют в процессе и собственники — Виктория с Сергеем, которые и не ожидали такого отклика от местных жителей.

«Нам часто прилетает — это жилой дом, почему вы будете его ремонтировать? — рассказывает Хельга Шошина, координатор движения " Том Сойер Фест " в Краснодаре. — Но подождите, это же улица, общественное место, здесь ежедневно ходят сотни людей. И когда мы видим разруху, на нас ведь это действует. А когда красиво вокруг? Уже другое дело. И нам самим интересно, потому что во время работ мы можем обнаружить неочевидные детали, которые будут иметь историческую ценность».

Такой двери в городе больше нет

Получать специальное разрешение на реставрацию фасада не пришлось. Дело в том, что эта сторона улицы не входит в историческое поселение Краснодара, а у самого дома нет статуса объекта культурного наследия. Это видовая застройка исторического поселения, поэтому ремонтировать самим можно, но при этом нужно сохранить облик здания, то есть надстроить этаж или кардинально изменить фасад не выйдет. Как рассказывает Хельга, одна бабушка в Краснодаре так решилась поменять дверь и в итоге власти подали на нее в суд.

Первым делом волонтеры взялись за фасад. Ранее активисты «Том Сойер Феста» посещали реставрационные кампусы и мастерские, где учились работать с кирпичом. В первую очередь нужно убрать мох, следы краски и вычистить швы, чтобы в будущем их залить. Затем фасад помоют под напором и восстановят кладку там, где кирпичей уже нет, найдя похожие.

«Вообще, это наш первый опыт работы с кирпичом на натуре, при реставрации других фасадов у нас был сверху слой штукатурный. Мы не будем пескоструить или болгарить кирпич, мы против этого, мы считаем, что не надо из старого делать новое, ну и выглядит это обычно не очень хорошо, что мы видим в том числе на некоторых объектах культурного наследия», — продолжает Хельга.

По данным историка Андрея Чугунова, дом больше ста лет назад принадлежал крестьянину Федору Максимовичу Ананьеву. Он с 1905 по 1908 год арендовал помещение под свою мастерскую-ателье на улице Красной. Его брат, Степан Максимович, был портным, работая на улице Пластуновской (сейчас — Янковского). В будущем, если получится получить в госархивах документы, подтверждающие историческую ценность дома, его могут признать памятником архитектуры. Но пока отсутствие этого статуса только на руку волонтерам, потому что к их работе меньше вопросов.

«Кстати, дверь у этого дома уникальна. Подобной в городе больше нет. Сохранилось всё, кроме стекол: ручки родные, дореволюционные, почтовая накладка родная, французские решетки, резьба… Весь набор роскошества», — с восхищением говорит Хельга. На реставрацию двери позже будет открыт отдельный сбор средств. Предварительно, понадобится не меньше 250 тысяч рублей.

Также в планах привести в порядок козырек и отремонтировать деревянные жалюзи, на их реставрацию ведется сбор средств на официальном сайте «Том Сойер Феста». Уже удалось собрать 65 из 87 тысяч рублей.