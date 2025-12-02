Обманутая покупательница нашла способ вернуть себе деньги за квартиру Долиной: каким образом это удастся

В Верховный суд России поступила жалоба на решения о признании недействительными сделок с квартирой народной артистки Ларисы Долиной. Ее направила защита потерпевшей Полины Лурье. Информация об этом появилась на официальном сайте Верховного суда 2 декабря.

«Сегодня мы подали жалобу в Верховный суд России на решения суда первой инстанции, Мосгорсуда и Второго кассационного суда общей юрисдикции», — рассказала РИА Новости адвокат покупательницы квартиры Светлана Свириденко.

Она также заявила, что у потерпевшей есть еще один способ вернуть деньги. По словам Свириденко, даже если суд признает куплю-продажу недействительной, то всё равно в обязательном порядке применяется двусторонняя реституция, которая предполагает возвращение сторонами всего полученного по сделке. В случае Полины Лурье, ей должны вернуть деньги, которые она заплатила Долиной.

Напомним, летом 2024 года Лариса Долина продала квартиру в элитном ЖК в Хамовниках. Затем она призналась, что стала жертвой мошенников, потеряв более 100 миллионов рублей и жилье площадью около 200 квадратов. В итоге суд вернул ей недвижимость. Четверым участникам сделки назначили до семи лет колонии. Покупательница Полина Лурье осталась и без квартиры, и без денег.

Решение по делу Долиной вызвало широкий общественный резонанс. Многие встали на сторону покупательницы элитной квартиры и стали бойкотировать концерты певицы, запрещать доставку своей продукции и просто сочувствовать Полине Лурье. Даже коллеги по цеху оказались недовольны.