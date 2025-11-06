ТЦ с фитнес-клубом и бассейном: в Ярославле выставили на продажу легендарный недострой

НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Недвижимость

За него просят больше 300 миллионов рублей

167
Здание в Брагине хотят продать | Источник: Алёна Косточкина / 76.RUЗдание в Брагине хотят продать | Источник: Алёна Косточкина / 76.RU

Здание в Брагине хотят продать

Источник:

Алёна Косточкина / 76.RU

В Ярославле выставили на продажу недострой на Ленинградском проспекте у дома № 62 корпус 3 в Дзержинском районе. Информация об этом появилась на сайте управления Росимущества во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях.

Недострой расположен на арендованном участке площадью 5516 квадратных метра. Собственник объекта — ООО «Аргус-Спектр Ярославль». Начальная цена недостроя — 301 миллион 231 тысяча 100 рублей.

Заявки на участие в аукционе будут принимать до 18 ноября. Сами торги проведут 21 ноября.

Недострой на Ленинградском проспекте должен был стать трехэтажным торговым центром с фитнес-клубом и бассейном. По расчетам потенциальный ежемесячный арендный поток со всех площадей здания на 2023 год должен был составить 2 миллиона 300 тысяч рублей. Владельцы объекта ранее оценивали степень готовности недостроя на 80%.

Участок под строительство трехэтажного торгового центра был отдан мэрией Ярославля в аренду компании «Вега-4» еще в 2007 году. Здание должны были построить к ноябрю 2009 года. Но работы остановились. После смены нескольких собственников в конечном итоге недострой оказался во владении компании «Аргус-Спектр Ярославль».

По данным сервиса «Контур.Фокус», эта фирма была зарегистрирована в 2008 году. Среди разрешенных видов деятельности — строительство зданий, проведение отделочных работ, торговля автотранспортом и другие. У компании двое владельцев: Гарегин Баласанян и Дарья Маннапова. В 2023 году фирма сработала с выручкой в 4,7 миллиона рублей и убытком в 59 тысяч.

В 2020 году по предприятию заводилось дело о банкротстве, но в 2022 году оно было прекращено.

Как сообщала летом 2022 года мэрия Ярославля, договор аренды земельного участка с фирмой был прекращен еще в 2016 году. Чиновники требовали у собственника снести недострой и вернуть землю городу в первоначальном виде. Была даже попытка властей в 2020 году изъять недвижимость у собственника, чтобы выставить на торги. Правда, арбитражный суд в то время посчитал такой шаг незаконным.

В 2022 году жители ближайших к недострою домов жаловались на то, что ограждение вокруг него обветшало, из-за чего туда смогли залезать дети. Тогда владельцы ответили жителям, что в этом есть и их вина, так как часто сами дети и ломают забор вокруг недостроя.

В 2023 году владельцы пытались продать недострой за 100 миллионов рублей.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
