«Люди попали под двойной удар, и никому нет дела»: колонка журналиста о новых обманутых дольщиках

В начале этого года генеральный прокурор страны Игорь Краснов заявил, что проблема обманутых дольщиков в стране почти решена. Есть единичные случаи в отдельных регионах, но проблема уже не носит массового характера. Но пока власти рапортовали о решении одной проблемы, стало очевидно, что на уже знакомые грабли наступил рынок ИЖС.

Несколько сотен семей только в Тюменской области остались с многомиллионными долгами перед банками и недостроенными домами, а таких историй по всей стране тысячи. Кто виноват в случившемся и почему факт появления новых обманутых дольщиков никак не хотят признавать? Своим взглядом на эту проблему и возможные пути ее решения делится журналист 72.RU Анастасия Жердина — автор серии материалов о недобросовестных подрядчиках.

Семьи, которые по условиям договоров подряда должны были справить новоселье и заехать в собственные дома еще в прошлом году, начали обращаться в редакцию 72.RU весной. Сначала нам казалось, что это единичные истории про недобросовестных подрядчиков, но брошенные заказчики продолжают идти до сих пор. Сейчас нам известно уже о нескольких сотнях пострадавших от различных ИП и ООО. И, судя по всему, это еще не полный список.

В 2023–2024 годах банки активно выдавали кредиты на строительство индивидуальных жилых домов. Люди брали займы с господдержкой, оформляли семейную или IT-ипотеку и доверяли свои деньги подрядчикам, которые — внимание — были аккредитованы банками. Заказчики вносили первый транш, и вскоре на их участках появлялись фундаменты. После этого строители получали свой главный куш — самые крупные суммы на возведение домов, и начинали кормить людей завтраками. Кто-то в итоге остался с одними сваями, у кого-то помимо фундамента есть коробка из наружных стен, но на этом всё. Семьи с детьми, не дождавшись запланированных новоселий, продолжают жить с родителями, снимают квартиры, ютятся в банях и ежемесячно платят банкам ипотеки за несуществующие дома. А если в ближайшее время они не отчитаются о завершении строительства, то, по условиям договоров, их льготные ставки могут превратиться в тыкву. В таком случае ежемесячные платежи увеличатся в разы и станут совсем неподъемными.

Что делают банки?

На своей недавней пресс-конференции губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что возникшие проблемы необходимо проработать с банками. И это логично, ведь ипотечные деньги перечислялись только аккредитованным подрядчиками, то есть проверенным. Люди искренне считали, что они защищены, а статус аккредитованного расценивали как надежную гарантию добросовестности строителей. А что на деле? Мы узнали, по каким параметрам банки проверяли различные компании и ИП?

Вот критерии, которым нужно было соответствовать, чтобы попасть в список аккредитованных подрядчиков:

срок существования и регистрации;

опыт строительства домов;

наличие прибыли;

отсутствие исков по договорам подряда, арестов имущества;

отсутствие негатива, в том числе в реестре недобросовестных поставщиков и отзывов в публичных источниках.

Представители банков отмечают, что на момент первоначальных проверок многие организации не имели нарушений, а спрогнозировать заранее их появление невозможно. А еще они добавляют, что выбор подрядчика является добровольным, то есть банки не несут за него ответственности.

Всем советуют обращаться в суд

Пострадавшим заказчикам настоятельно советуют обращаться в суд, и они это делают. Но что происходит дальше? Иски брошенных клиентов удовлетворяют пачками, на некоторых подрядчиков заводят дела о мошенничестве, и на этом, пожалуй, всё. Вернуть свои деньги, достроить дома или рассчитаться с банками не удается практически никому. Выиграв суды, люди сталкиваются с жестокой реальностью взыскания долгов и узнают, что с их подрядчиков по факту взять нечего.

А индивидуальные предприниматели и руководители мелких строительных организаций тем временем нередко теряются или пытаются выйти из игры, проходя процедуру банкротства.

Адвокаты, защищающие права новых обманутых дольщиков, признаются, что даже в случаях возбуждения уголовных дел у людей практически нет шансов вернуть свои деньги. Подрядчики, подозреваемые в многомиллионных мошенничествах, готовы посидеть за свои долги. А один из них недавно ушел на СВО. Уголовное дело приостановили. Точка.

Что делают брошенные заказчики?

Люди сейчас пытаются самостоятельно договариваться с банками. Кому-то удается получить отсрочку для завершения строительства, кому-то — реструктуризировать кредит или заменить подрядчика. Правда, таких лишь единицы. Большинство пострадавших еще надеются, что справедливость восторжествует, и им удастся вернуть деньги, которые ушли на счета подрядчиков, но так и не дошли до строек. А люди, потерявшие надежду, всерьез задумываются о личном банкротстве.

Какой итог?

В комментариях к материалам о брошенных стройках часто можно встретить недоумение. Люди задаются вопросом, зачем заказчики перечисляют строителям сразу по несколько миллионов рублей? Ответ прост: рассчитываться поэтапно и только за выполненный объем работ можно в случае строительства за счет собственных средств, а в случае с ипотеками транши определяются и переводятся по графикам банков. То есть по факту у людей не было выбора. Забрать всю сумму и распоряжаться ею самостоятельно они не могли.

Сейчас банки признают, что в схеме, которая активно использовалась еще в прошлом году, есть серьезные огрехи. Их устранили, переведя расчеты на эскроу. А что сейчас делать тем, кто уже успел пострадать? Ответа на этот вопрос пока, к сожалению, нет. Тем временем количество обманутых дольщиков только в благополучной Тюменской области, по данным, известным 72.RU, приближается к трем сотням. Аналогичные истории есть по всей стране.

Может быть, пришло время создавать новый реестр обманутых дольщиков (заказчиков в сфере ИЖС. — Прим. ред.)? Ведь, по сути, эти семьи попали под двойной удар. Они столкнулись с недобросовестными застройщиками, потеряли деньги, взятые в кредит, а вскоре могут лишиться еще и льготных ставок, поскольку не выполнят условия своих договоров и к обозначенным срокам не завершат строительство домов.

Когда-то властям уже удалось решить проблемы обманутых дольщиков в сфере строительства многоквартирных домов. Возможно, пришло время обратить внимание на пострадавших в сфере ИЖС? Без помощи властей через суды и уголовные дела эти семьи вряд ли смогут погасить свои многомиллионные долги и справить долгожданные новоселья.

