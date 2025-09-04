НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Недвижимость В Минстрое обсуждают новые меры поддержки ипотеки: ставки должны упасть

В Минстрое обсуждают новые меры поддержки ипотеки: ставки должны упасть

Помощь будет касаться и молодежи

1 комментарий
Минстрой РФ рассматривает новые меры поддержки ипотеки, в том числе они будут касаться молодежи. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в кулуарах X Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Мы на стратегической сессии во вторник у председателя правительства обсуждали дополнительные меры поддержки, в том числе и для молодежи, для того чтобы и строительный рынок активно работал, чтобы не снизить объемы строительства жилья в будущем», — сказал он в интервью «НЬЮМ ТАСС».

Также Файзуллин спрогнозировал постепенное снижение ипотечных ставок. Сейчас  они находятся на уровне 18%, что уже дает положительный эффект на рынке жилья, считает министр строительства и ЖКХ.

В трети регионов России подешевело жилье. Тенденция касается вторичного рынка. По данным ЦБ, во втором квартале этого года (апрель — июнь) средняя цена за квадратный метр снизилась в 27 из 83 регионов.

Наибольшее падение зафиксировано в Калужской области — на 10% (до 92 тысяч рублей за квадратный метр). В Краснодарском крае цены снизились на 9% (до 175,5 тысячи), а в Мурманской области — на 5% (до 84 тысяч). Также среди регионов с подешевевшим жильем — Тверская область, Еврейская АО, Калмыкия и Тыва. Падение затронуло и другие субъекты, включая Санкт-Петербург, Адыгею, Карелию, Астраханскую, Нижегородскую области и Северную Осетию. 

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Гость
8 минут
Нужно давать квартиры людям бесплатно!
