Ставка стройке не помеха? Сколько домов возводят в Ярославской области по эскроу-счетам

Сколько домов строят в регионе по эскроу-счетам Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Несмотря на ставку Центробанка в 20%, строительство новых домов в Ярославской области не останавливается. Люди продолжают оформлять ипотеки и покупать квартиры на этапе возведения домов. При этом по данным регионального отделения Центробанка, количество денег на эскроу-счетах в регионе растет.

Эскроу счет — специальный банковский счет, который используется для безопасной сделки между застройщиком и покупателем в случае оформления сделки на этапе возведения дома. Девелопер не может получить средства со счета, пока дом не будет сдан в эксплуатацию. На этапе строительства застройщик не может пользоваться этими деньгами, а потому, ему приходится использовать собственные средства или те, что компания заняла у банка.

Например, в апреле 2024 года остаток привлеченных средств на эскроу-счетах составлял 18,8 миллиарда рублей. С этой даты показатели менялись: в мае сумма выросла до 19,9 миллиарда, июне — до 23,2 миллиарда. Затем остаток сократился до 23 миллиардов, а к сентябрю и вовсе опустился до 21,9 миллиарда. В октябре показатели снова стали расти: 22,4 миллиарда лежало на эскроу-счетах в регионе в предпоследний месяц осени, в ноябре — 22,7 миллиарда. В декабре эта сумма выросла до 23 миллиардов рублей.

В начале 2025 года показатели вновь сократились. В январе на эскроу-счетах в Ярославской области лежало 20,7 миллиарда рублей. В феврале осталось 19,8 миллиарда. В марте показатель вырос до 20,2 миллиарда рублей, а в апреле до 21,2 миллиарда.

По информации ярославского отделения Банка России на данный момент в регионе открыто 83 договора по эскроу-счетам, причем два из них были подписаны в этом году. Примечательно, что в одном договоре, может числиться множество эскроу-счетов. Например, при строительстве многоквартирного дома каждая купленная квартира будет зарегистрирована на отдельный счет, но договор на объект при этом будет один. Но можно предположить, что в регионе строится не меньше 83 новых объектов.

«Всего с 2023 года в регионе раскрыто свыше 14,9 тысячи счетов на общую сумму 52,9 млрд рублей», — рассказали 76.RU в ярославском отделении Банка России.

То есть, застройщики, работавшие по эскроу-счетам, сдали объекты и получили деньги, которые покупатели заплатили за квартиры.