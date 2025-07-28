НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +18

1 м/c,

вос.

 753мм 88%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,55
EUR 93,35
Медведи купаются и обнимаются
Куда поехать на электричке
Как правильно ухаживать за зубами
Тренер добавит пикантности на турнире
Круиз на четырехпалубном теплоходе
Обзор на старейший ТЦ
Несовершеннолетний сбил пешехода
Летние предложения медцентров Ярославля
Афиша выходных
Погодное ненастье
Недвижимость Ставка стройке не помеха? Сколько домов возводят в Ярославской области по эскроу-счетам

Ставка стройке не помеха? Сколько домов возводят в Ярославской области по эскроу-счетам

В региональном отделении Банка России озвучили данные

469
1 комментарий
Сколько домов строят в регионе по эскроу-счетам | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUСколько домов строят в регионе по эскроу-счетам | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Сколько домов строят в регионе по эскроу-счетам

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Несмотря на ставку Центробанка в 20%, строительство новых домов в Ярославской области не останавливается. Люди продолжают оформлять ипотеки и покупать квартиры на этапе возведения домов. При этом по данным регионального отделения Центробанка, количество денег на эскроу-счетах в регионе растет.

Эскроу счет — специальный банковский счет, который используется для безопасной сделки между застройщиком и покупателем в случае оформления сделки на этапе возведения дома. Девелопер не может получить средства со счета, пока дом не будет сдан в эксплуатацию. На этапе строительства застройщик не может пользоваться этими деньгами, а потому, ему приходится использовать собственные средства или те, что компания заняла у банка.

Например, в апреле 2024 года остаток привлеченных средств на эскроу-счетах составлял 18,8 миллиарда рублей. С этой даты показатели менялись: в мае сумма выросла до 19,9 миллиарда, июне — до 23,2 миллиарда. Затем остаток сократился до 23 миллиардов, а к сентябрю и вовсе опустился до 21,9 миллиарда. В октябре показатели снова стали расти: 22,4 миллиарда лежало на эскроу-счетах в регионе в предпоследний месяц осени, в ноябре — 22,7 миллиарда. В декабре эта сумма выросла до 23 миллиардов рублей.

В начале 2025 года показатели вновь сократились. В январе на эскроу-счетах в Ярославской области лежало 20,7 миллиарда рублей. В феврале осталось 19,8 миллиарда. В марте показатель вырос до 20,2 миллиарда рублей, а в апреле до 21,2 миллиарда.

По информации ярославского отделения Банка России на данный момент в регионе открыто 83 договора по эскроу-счетам, причем два из них были подписаны в этом году. Примечательно, что в одном договоре, может числиться множество эскроу-счетов. Например, при строительстве многоквартирного дома каждая купленная квартира будет зарегистрирована на отдельный счет, но договор на объект при этом будет один. Но можно предположить, что в регионе строится не меньше 83 новых объектов.

«Всего с 2023 года в регионе раскрыто свыше 14,9 тысячи счетов на общую сумму 52,9 млрд рублей», — рассказали 76.RU в ярославском отделении Банка России.

То есть, застройщики, работавшие по эскроу-счетам, сдали объекты и получили деньги, которые покупатели заплатили за квартиры.

Ранее в России предложили выдавать семейную ипотеку только по прописке в регионе. Условно, с помощью этой меры можно было бы контролировать, чтобы люди не покупали по льготным программам квартиры для инвестиций. Наши коллеги говорили с экспертом о том, чем чреваты подобные меры для рынка недвижимости.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Эскроу-счет Строительство Банк России
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
58 минут
Думают что можно не отдавать кредиты. Скоро профессия судебного пристава наверно будет самой популярной. Под такие "конские " проценты не стоит и брать кредит.Раз в 7 переплачивать придётся.За эти деньги что переплачивать этаж целый купить можно. Только всё это банкирам достанется.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Чиновники закупают «Танки». Разбираемся, положены ли они им по статусу
Артем Краснов
Мнение
«Летела с 500 евро в кармане — буквально в никуда». Студентка — о переезде в Сербию и жизни в Белграде
Дарья Ковачевич
Мнение
«Люди думают, что я наркоманка». Блогер рассказала, как 25 лет живет с сахарным диабетом
Ольга Чиги
Мнение
«Большая конкуренция за покупателя»: эксперт — о том, оживит ли рынок ипотеки снижение ключевой ставки
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Это признание себя терпилой и нытиком». Как увольняться с работы, чтобы тебя не прокляли, — 4 правила
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление