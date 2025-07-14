«Цены на квартиры упадут на 20%». К чему приведет запрет на выдачу семейной ипотеки не по месту регистрации

В скором времени нас ждут новые изменения в льготных ипотечных программах Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

В конце июня председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила выдавать семейную ипотеку только по прописке в регионе. В качестве примера она привела Москву и Санкт-Петербург, где в прошлом году была оформлена половина от всех семейных ипотек, при этом больше 40% заемщиков живут вне этих областей.

Уже 10 июля стало известно, что Минфин поддерживает такое предложение. Замминистра финансов России Иван Чебесков заявил, что такое решение в том числе связано с тем, что льготные программы нередко используются для инвестиций.

Пока это лишь инициатива, которая не вступила в силу. Но глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в разговоре с «Известиями» подчеркнул, что запрет на выдачу семейной ипотеки не по месту регистрации может начать действовать уже в начале 2026 года.

Россияне на фоне новостей о запрете начали гадать, может ли он привести к оттоку приезжих в их городах, ведь в случае нововведений желающим заполучить квартиру придется предварительно прописаться в регионе, а это не так просто.

О том, к чему готовиться и как запрет может повлиять на стоимость квартир, 93.RU узнал у Евгения Ткачева, эксперта рынка недвижимости и руководителя федеральной программы «Семейный капитал».

Евгений Ткачев эксперта рынка недвижимости эксперт рынка недвижимости Личный сайт

— То что льготная ипотека давно стала решать инвестиционные задачи — ни для кого не секрет. Это связано с активной популяризацией этого понятия застройщиками и риелторами среди населения. Это недопустимый фактор. В этом вопросе я полностью согласен с Матвиенко.

Ипотечные программы, субсидируемые государством, должны использоваться для улучшения жилищных условий. Решать свои финансовые вопросы за счет субсидий из бюджета недопустимо.

Возможно, сейчас, когда на это обратили внимание, также обратят внимание и на риелторскую деятельность с позиции введения в заблуждение граждан. Так как нередки случаи, когда риелторы призывают брать «донорские» ипотеки, то есть оформлять квартиру для инвестиций на человека, который может подойти по условиям.

Если законопроект примут в той части, в которой он сейчас обсуждается, это со стопроцентной гарантией обвалит самые затоваренные рынки — регионы с самым большим миграционным потоком и иногородним спросом. Цены точно пойдут вниз. На 20% и более.

Я уверен также, что сейчас на этих новостях возникнет очередная волна ажиотажа, подогреваемого риелторами, которые будут призывать активнее покупать недвижимость.

Что касается принятия законопроекта, я уверен, что его обсуждение начнется уже после выхода всех чиновников с каникул.

С другой стороны, я здесь поддерживаю позицию и Светланы Викторовны Разворотневой, что улучшение жилищных условий семья может себе позволить делать в том числе и в связи с переездом в другой регион, где они не прописаны. Однозначно здесь нужен общий консенсус по этому вопросу.

До начала обсуждения этого законопроекта все домыслы, такие как продажа регистраций для открытия ипотеки, считаю излишним обсуждать.

Как эксперт рынка хочу обратить внимание — неконтролируемая риелторская деятельность и популяризация инвестиций в жилую недвижимость за счет льготных ипотек в том числе привели к росту стоимости самой недвижимости и сокращению ее доступности.

Семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, здесь не должны быть ущемлены в своих правах. Решение вопроса надо искать в другой плоскости. Честно говоря, я сомневаюсь, что программу семейной ипотеки откорректируют именно таким образом, как говорила Валентина Матвеенко, потому что это вызовет волну социального недовольства. С другой стороны, если это действительно сделают в таком виде, то нужна альтернатива для появления на рынке новых покупателей, то есть мы автоматически должны увидеть, условно говоря, ипотеку для участников СВО, ипотеку для учителей, врачей и так далее. То есть сокращение покупателей одной категории должно компенсироваться другой, чтобы не возник кризис на рынке недвижимости.

Инвестиции в недвижимость могут быть только на курортных территориях, в объекты курортного строительства (отели, апартаментные комплексы и так далее).