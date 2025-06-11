Бюджетникам опять обещают почти бесплатные квартиры. Остановит ли этот шаг отток специалистов за границу?

Бюджетникам обещают льготную ипотеку, но бесплатное жилье не обещают Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Госдума предлагает ввести льготную ипотеку со ставкой 5% для медработников, педагогов и ученых. Депутаты уверены, что таким образом смогут снизить отток специалистов за границу, особенно в здравоохранении и образовании. Тем более, что российские айтишники могут получать ипотеку под 6% годовых. А чем бюджетники хуже?!

Депутаты уверены, что существующих мер господдержки педагогов и медиков явно недостаточно. «Не могут наши ученые, учителя, врачи на свои, мягко говоря, скромные доходы приобретать жилье. Тем более по нынешней рыночной ипотеке, которая увеличивает цену квартиры в три-шесть раз», — говорит лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Скажем, существуют программы «Земский учитель», «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Если такие бюджетники работают в малых городах или на селе, то получают подъемные в размере 1 млн рублей (фельдшер — 500 тысяч). А на Дальнем Востоке подъемные вырастают до 2 миллионов. Хотя сейчас, как понятно, на такие деньги купить приемлемое жилье становится нереально. Если еще на селе это возможно, то даже в небольших городах приличная недвижимость стоит дороже.

А есть еще выплаты для ученых. Правда, только для молодых (кандидатам наук должно быть не больше 35 лет, а докторам — не более 40). Им положена социальная выплата на приобретение жилья.

Кстати, кроме введения льготной ипотеки, депутаты хотят ввести для бюджетников и другие меры господдержки. Например, приравнять педагогов, медиков и ученых к чиновникам. Тогда они смогут получать единовременную субсидию на приобретение жилья. Вторая идея — ввести льготную социальную аренду с правом выкупа.

Правда, опрошенные MSK1.RU диаметрально разошлись в оценках думской инициативы.

«Такая система уже хорошо работает в разных странах»

— Да, толк от такой меры безусловно будет. Инициатива выглядит своевременной и полезной на фоне текущей макроэкономической ситуации — ключевая ставка по-прежнему остаётся высокой, а значит, доступность ипотеки для большинства граждан резко сократилась, — комментирует в беседе с MSK1.RU директор рынков России и СНГ fam Properties агентства недвижимости Валерий Тумин. — На этом фоне предложение о льготной ставке в 5% выглядит крайне привлекательно.

— Закрепит это молодых специалистов в регионах, думаете, как обещают депутаты?

— Думаю, да. Я согласен с депутатами: молодые врачи, учителя и научные сотрудники — как правило, люди с невысокими доходами, и обычная рыночная ипотека для них сейчас попросту недоступна. А государственная поддержка через льготную ставку создаёт для них стимул не просто остаться в профессии, но и связать с ней долгосрочные планы.

Во-вторых, такая ипотека — это косвенная мера по сдерживанию оттока кадров. Особенно это актуально для науки, где в последние годы действительно фиксируется рост эмиграции, особенно среди молодых ученых.

— Но достаточно будет одной лишь льготной ипотеки, чтобы закрепить кадры?

— Возможность приобрести жилье дома, не уходя в бизнес или за границу, пусть и не решит проблему оттока кадров целиком. Но хотя бы снизит давление и создаст более благоприятную социальную среду. Сама логика господдержки молодых специалистов через жилье — универсальна. Она хорошо работает в разных странах. Врач или учитель, у которого есть свой дом, с меньшей вероятностью сменит сферу деятельности или регион.

Льготная ипотека на ситуацию с кадрами не повлияет

— Конечно, необходим комплекс мер. Это не только снижение ипотечной ставки, но и, например, введение разумного первоначального взноса в размере 10–20%. В таком случае ипотека станет более доступной для «бюджетников», — говорит управляющий партнер агентства недвижимости Delta estate Елена Земцова.

— В теории предложение Госдумы звучит очень хорошо. А как будет на практике?

— Согласно данным Института статистических исследований ВШЭ, в России порядка 340 тысяч научных работников, 560 тысяч медработников и более 1 миллиона учителей. То есть потенциальный объем потребления льготной ипотеки составит около 2 млн человек. Для сравнения, по льготной IT-ипотеке было оформлено почти 60 тысяч кредитов — 7% от общего объема сегмента (в России 857 тысяч IT-специалистов, по данным Минцифры). Перекладывая этот процент на работников бюджетной сферы — это почти 140 тысяч льготных кредитов.

— Представляю, как обрадуются таким цифрам потенциальных клиентов застройщики.

— Да, для застройщиков это дополнительные продажи. Но для рынка в целом есть ряд негативных последствий. Во-первых, это снова раздует назревающий ипотечный пузырь и увеличит общую закредитованность населения. Во-вторых, увеличит расходы госбюджета и еще больше ускорит инфляцию. В-третьих, цены на квартиры снова активно пойдут вверх на фоне растущего объема продаж, что мы наблюдали при прошлом введении льгот.

— Ну так что же, получается, идея со льготной ипотекой нереализуема?

— Нужно понимать, что любая льготная программа — это огромная нагрузка на государственный бюджет. Чтобы привлечь и закрепить молодежь в бюджетные сферы, нужно повышать уровень оплаты труда, увеличивать финансирование научной отрасли. В таком случае дополнительный расход госбюджета будет более эффективным. А предоставление льготной ипотеки вряд ли как-то серьезно повлияет на общую ситуацию с кадрами.