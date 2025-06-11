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Недвижимость Кризис-2025 Эксперт Бюджетникам опять обещают почти бесплатные квартиры. Остановит ли этот шаг отток специалистов за границу?

Бюджетникам опять обещают почти бесплатные квартиры. Остановит ли этот шаг отток специалистов за границу?

Мер поддержки для врачей и учителей недостаточно, но потянут ли они льготную ипотеку

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18 комментариев
Бюджетникам обещают льготную ипотеку, но бесплатное жилье не обещают | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUБюджетникам обещают льготную ипотеку, но бесплатное жилье не обещают | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Бюджетникам обещают льготную ипотеку, но бесплатное жилье не обещают

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Госдума предлагает ввести льготную ипотеку со ставкой 5% для медработников, педагогов и ученых. Депутаты уверены, что таким образом смогут снизить отток специалистов за границу, особенно в здравоохранении и образовании. Тем более, что российские айтишники могут получать ипотеку под 6% годовых. А чем бюджетники хуже?!

Депутаты уверены, что существующих мер господдержки педагогов и медиков явно недостаточно. «Не могут наши ученые, учителя, врачи на свои, мягко говоря, скромные доходы приобретать жилье. Тем более по нынешней рыночной ипотеке, которая увеличивает цену квартиры в три-шесть раз», — говорит лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Скажем, существуют программы «Земский учитель», «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Если такие бюджетники работают в малых городах или на селе, то получают подъемные в размере 1 млн рублей (фельдшер — 500 тысяч). А на Дальнем Востоке подъемные вырастают до 2 миллионов. Хотя сейчас, как понятно, на такие деньги купить приемлемое жилье становится нереально. Если еще на селе это возможно, то даже в небольших городах приличная недвижимость стоит дороже.

А есть еще выплаты для ученых. Правда, только для молодых (кандидатам наук должно быть не больше 35 лет, а докторам — не более 40). Им положена социальная выплата на приобретение жилья.

Кстати, кроме введения льготной ипотеки, депутаты хотят ввести для бюджетников и другие меры господдержки. Например, приравнять педагогов, медиков и ученых к чиновникам. Тогда они смогут получать единовременную субсидию на приобретение жилья. Вторая идея — ввести льготную социальную аренду с правом выкупа.

Правда, опрошенные MSK1.RU диаметрально разошлись в оценках думской инициативы.

«Такая система уже хорошо работает в разных странах»

— Да, толк от такой меры безусловно будет. Инициатива выглядит своевременной и полезной на фоне текущей макроэкономической ситуации — ключевая ставка по-прежнему остаётся высокой, а значит, доступность ипотеки для большинства граждан резко сократилась, — комментирует в беседе с MSK1.RU директор рынков России и СНГ fam Properties агентства недвижимости Валерий Тумин. — На этом фоне предложение о льготной ставке в 5% выглядит крайне привлекательно.

— Закрепит это молодых специалистов в регионах, думаете, как обещают депутаты?

— Думаю, да. Я согласен с депутатами: молодые врачи, учителя и научные сотрудники — как правило, люди с невысокими доходами, и обычная рыночная ипотека для них сейчас попросту недоступна. А государственная поддержка через льготную ставку создаёт для них стимул не просто остаться в профессии, но и связать с ней долгосрочные планы.

Во-вторых, такая ипотека — это косвенная мера по сдерживанию оттока кадров. Особенно это актуально для науки, где в последние годы действительно фиксируется рост эмиграции, особенно среди молодых ученых.

— Но достаточно будет одной лишь льготной ипотеки, чтобы закрепить кадры?

— Возможность приобрести жилье дома, не уходя в бизнес или за границу, пусть и не решит проблему оттока кадров целиком. Но хотя бы снизит давление и создаст более благоприятную социальную среду. Сама логика господдержки молодых специалистов через жилье — универсальна. Она хорошо работает в разных странах. Врач или учитель, у которого есть свой дом, с меньшей вероятностью сменит сферу деятельности или регион.

Льготная ипотека на ситуацию с кадрами не повлияет

— Конечно, необходим комплекс мер. Это не только снижение ипотечной ставки, но и, например, введение разумного первоначального взноса в размере 10–20%. В таком случае ипотека станет более доступной для «бюджетников», — говорит управляющий партнер агентства недвижимости Delta estate Елена Земцова.

— В теории предложение Госдумы звучит очень хорошо. А как будет на практике?

— Согласно данным Института статистических исследований ВШЭ, в России порядка 340 тысяч научных работников, 560 тысяч медработников и более 1 миллиона учителей. То есть потенциальный объем потребления льготной ипотеки составит около 2 млн человек. Для сравнения, по льготной IT-ипотеке было оформлено почти 60 тысяч кредитов — 7% от общего объема сегмента (в России 857 тысяч IT-специалистов, по данным Минцифры). Перекладывая этот процент на работников бюджетной сферы — это почти 140 тысяч льготных кредитов.

— Представляю, как обрадуются таким цифрам потенциальных клиентов застройщики.

— Да, для застройщиков это дополнительные продажи. Но для рынка в целом есть ряд негативных последствий. Во-первых, это снова раздует назревающий ипотечный пузырь и увеличит общую закредитованность населения. Во-вторых, увеличит расходы госбюджета и еще больше ускорит инфляцию. В-третьих, цены на квартиры снова активно пойдут вверх на фоне растущего объема продаж, что мы наблюдали при прошлом введении льгот.

— Ну так что же, получается, идея со льготной ипотекой нереализуема?

— Нужно понимать, что любая льготная программа — это огромная нагрузка на государственный бюджет. Чтобы привлечь и закрепить молодежь в бюджетные сферы, нужно повышать уровень оплаты труда, увеличивать финансирование научной отрасли. В таком случае дополнительный расход госбюджета будет более эффективным. А предоставление льготной ипотеки вряд ли как-то серьезно повлияет на общую ситуацию с кадрами.

А вы как думаете, льготная ипотека решит проблему дефицита врачей и учителей?

Надо не ипотеку льготную давать, а жильем специалистов обеспечивать
Не решит
Решит
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Дмитрий Капустин
Льготная ипотека Недвижимость Дефицит врачей Нехватка кадров Отток специалистов за границу Бюджетники
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Комментарии
18
Гость
3 часа
Бесплатные квартиры получают Мурки на букву Ч. А для простых россиян есть ипотека под 30% годовых на 30 лет.
Гость
3 часа
Заготовки для Буратин и цыгане ждут с нетерпением начала этой акции.
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