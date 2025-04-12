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Недвижимость В Ярославле выставили на продажу остов бани в самом густонаселенном районе. Сколько денег просят

В Ярославле выставили на продажу остов бани в самом густонаселенном районе. Сколько денег просят

И когда пройдет аукцион

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18 комментариев
Баню в Брагине пытаются продать не впервые | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RUБаню в Брагине пытаются продать не впервые | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Баню в Брагине пытаются продать не впервые

Источник:

Екатерина Лещенкова / 76.RU

В Ярославле выставили на продажу недостроенную баню в Дзержинском районе. Остов здания расположен на улице Громова. Ранее за нее просили 18,8 миллиона рублей, но теперь цену снизили до 16,6 миллиона.

Баня готова на 55%. Общая площадь здания — 1406,2 квадратного метра. Сейчас недостроем владеет Лев Георгиевич Комкин, но в июне 2020 года суд постановил изъять постройку.

«В публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц», — уточняется в документах.

Заявки на участие в аукционе будут принимать до 25 апреля. Сами торги пройдут 30 апреля. Чтобы принять в них участие, нужно оставить задаток в 3 миллиона 326 тысяч 400 рублей.

Объект расположен на участке площадью 4500 квадратных метров. В документах указано, что на нем официально разрешено строительство бани на 50 мест с инженерными коммуникациями.

Раньше заброшку пытались продать еще дороже — за 20,8 миллиона рублей. Но покупать ее не захотели. По сниженной цене ее тоже никто не приобрел.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Недострой Баня Торги Аукцион
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Комментарии
18
280808018
12 апреля, 20:15
все равно по карманам уйдет и ни кто не вспомнит
Гость
12 апреля, 20:05
Извините а мэрию можно поменять, а то перекладывание плитки это слишком накладно для города, а уволить чиновников депутатов Ярославля это пора, и мэр городу не нужен, он зря вообще,
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