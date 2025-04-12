В Ярославле выставили на продажу остов бани в самом густонаселенном районе. Сколько денег просят

Баню в Брагине пытаются продать не впервые Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU











В Ярославле выставили на продажу недостроенную баню в Дзержинском районе. Остов здания расположен на улице Громова. Ранее за нее просили 18,8 миллиона рублей, но теперь цену снизили до 16,6 миллиона.

Баня готова на 55%. Общая площадь здания — 1406,2 квадратного метра. Сейчас недостроем владеет Лев Георгиевич Комкин, но в июне 2020 года суд постановил изъять постройку.

«В публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц», — уточняется в документах.

Заявки на участие в аукционе будут принимать до 25 апреля. Сами торги пройдут 30 апреля. Чтобы принять в них участие, нужно оставить задаток в 3 миллиона 326 тысяч 400 рублей.

Объект расположен на участке площадью 4500 квадратных метров. В документах указано, что на нем официально разрешено строительство бани на 50 мест с инженерными коммуникациями.