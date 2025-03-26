Банки начали снижать ставки и взносы по ипотеке: что происходит

Центральный банк опубликовал данные о росте ипотечного рынка в феврале Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Сбербанк и ВТБ объявили о смягчении условий ипотечного кредитования : Сбербанк планирует снизить процентные ставки, а ВТБ уменьшает размер первоначального взноса. Другие крупные банки также готовы последовать этому примеру, передает «Коммерсантъ». По мнению Центрального банка, даже небольшое снижение ставок может активизировать рынок, и ожидается, что объемы ипотечного кредитования в марте вырастут на 10–25% по сравнению с февралем, пишет издание.

ВТБ сообщил о снижении минимального первоначального взноса для зарплатных клиентов до 20% (с 30%), а для остальных заемщиков — до 30% (с 50%). Эти условия действуют для покупки квартир, апартаментов, готовых домов и других объектов. В начале марта ВТБ также снижал ставки по комбинированной ипотеке. Сбербанк рассматривает возможность снижения ставок по рыночной ипотеке в ближайшее время, после того как уже снизил их на 1–1,5 процентного пункта в зависимости от первоначального взноса, передает «Коммерсантъ».

Другие банки тоже следуют этой тенденции. Например, Абсолют-банк собирается снизить ставку по ипотеке на первичном рынке до 27,2% с 1 апреля, а Альфа-банк уменьшил первоначальный взнос до 30% , пишет издание.

Центральный банк опубликовал данные о росте ипотечного рынка в феврале, где объемы выдачи ипотеки увеличились на 79% по сравнению с январем, что связано с улучшением условий льготных программ. Однако выдачи рыночной ипотеки остаются низкими на фоне высоких ставок.

По данным на 21 марта, средневзвешенные ставки по ипотеке в топ-20 банков составляют 27,92% на первичном и 28,41% на вторичном рынках. В марте наблюдается рост выдачи ипотеки по сравнению с февралем, и банки прогнозируют прирост на уровне 10–30%.

Тем не менее эксперты предупреждают, что массовое смягчение условий ипотечного кредитования не произойдет, так как крупные банки могут снижать ставки без значительного влияния на капитал, и текущая положительная динамика может быть обманчивой из-за новых ограничений и ужесточения регулирования, отметил «Коммерсантъ».