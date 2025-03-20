В тысяче российских городов появится возможность купить жилье выгодно: что известно о расширении ипотечных программ

Артем Устюжанин / MSK1.RU Источник: В городах-счастливчиках не должны строить более двух домов











В России появится возможность купить квартиру с помощью семейной ипотеки под 6% на вторичном рынке. Программа будет доступна не по всей стране. Список населенных пунктов обещают опубликовать до 1 апреля.

— Это тысячи малых и средних городов. Москва точно не попадет в список. [Там будут населенные пункты], в которых строят не более двух домов, — сказал глава ДОМ.РФ Виталий Мутко в беседе с корреспондентом Александром Юнашевым.

Семейная ипотека — льготная программа кредитования в России. Она была запущена в 2018 году. Пока официально ее продлили до 2030 года. Программой можно воспользоваться для покупки жилья в новостройке у застройщика или для приобретения частного дома с земельным участком с использованием эскроу-счета.

Воспользоваться таким кредитом на жилье могут:

семьи с детьми в возрасте до шести лет;

семьи, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью;

семьи из малых городов (до 50 тыс. жителей), где есть двое или более несовершеннолетних детей.

Также в ближайшее время станет известно, будет ли доступна льготная программа для семей с одним несовершеннолетним ребенком. Минфин и Минстрой должны до 25 марта проанализировать эффекты от реализации данной меры и сформулировать конкретные предложения по этой теме для правительства. Как уточнил официальный представитель вице-премьера Александра Новака, правительство действительно планирует вернуть возможность брать семейную ипотеку без ограничений по возрасту детей.