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Недвижимость Дешевле, чем у соседей? Сколько сейчас стоят квартиры во «вторичке» в Ярославле

Дешевле, чем у соседей? Сколько сейчас стоят квартиры во «вторичке» в Ярославле

Публикуем данные от аналитиков

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Аналитики рассказали, как изменились цены на квартиры в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАналитики рассказали, как изменились цены на квартиры в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Аналитики рассказали, как изменились цены на квартиры в Ярославле

Источник:

В Ярославле зафиксировали одни из самых выгодных цен для покупки однушки на вторичном рынке в сравнении с городами-соседями. Об этом свидетельствуют данные рейтинга «Авито Недвижимость» за январь 2025 года.

По данным «Авито», средняя стоимость квартиры в прошлом месяце составила 4,6 миллиона рублей и 91 тысячу рублей за один квадратный метр. По России средняя цена составила 7,7 миллиона рублей за объект и 133 тысячи рублей за квадратный метр.

В соседнем Иваново однушка на вторичном рынке обойдется в 4,7 миллиона рублей и 92 тысячи рублей за «квадрат», аналогичная стоимость в Твери.

— Дешевле всего в прошедшем месяце готовое жилье стоило в Смоленске, Ульяновске и Брянске (по 4,1 млн рублей за объект). Самые высокие цены были зафиксированы в Москве (34,8 млн рублей), Сочи (14,2 млн рублей) и Санкт-Петербурге (12 млн рублей), — говорится в исследовании.

В сравнении с январем 2024 года ярославцы стали чаще интересоваться предложениями на вторичном рынке. При этом многие предпочитают повременить с покупкой до изменения ситуации на рынке.

— Мы фиксируем рост интереса к квартирам на вторичном рынке недвижимости по итогам января. Отчасти это объясняется формированием отложенного спроса: потенциальные покупатели в фоновом режиме следят за ситуацией на рынке, ищут подходящие предложения, но пока не выходят на сделки. Они будут готовы к активным действиям, когда встретят действительно выгодный вариант, — рассказал управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Ерёмкин.

Ранее мы также публиковали прогноз экспертов о количестве предложений на рынке в начале февраля.

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Недвижимость Квартиры Стоимость квартиры Вторичный рынок
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