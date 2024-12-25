Отдали без торгов: в Ярославле продали помещения в центре города местному бизнесмену

Мэрия продала помещения в центре Ярославля Источник: «Яндекс. Панорама»











Мэрия Ярославля продала помещения в центре города бизнесмену Владлену Агапову за 1,1 миллиона рублей. Здание находится на Депутатской улице, 7. Предприниматель ранее арендовал помещения на первом этаже дома.

Как уточняется в постановлении городской администрации от 24 декабря, помещения в центре Ярославля Владлену Агапову будут отданы в рассрочку на пять лет.

— Продать нежилые помещения 1 этажа № 18, 20 площадью 16,9 кв. м, расположенные в здании на Депутатской, 7, являющемся объектом культурного наследия местного значения, обремененным охранным обязательством на объект культурного наследия «Дом жилой Гарцевых с лавками», — говорится в документах мэрии Ярославля.

Покупателем стал нынешний арендатор помещений. Приватизация проводится по инициативе бизнесмена. ИП Агапов Владлен открыл в феврале 2005 года в Ярославле. Основная сфера деятельности — ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров.