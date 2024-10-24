Крупнейший банк страны резко поднял ставки по ипотеке. Что это меняет?

Теперь ипотеку в Сбере, если вы не попадаете ни под одну льготную программу, можно взять только по заградительной ставке Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Сбербанк с 22 октября повысил ставки по ипотеке на три процентных пункта. Теперь квартиру в новостройке можно взять по минимальной ставке в 24,9%, на вторичке — 24,6%.

В банке изменения объясняют ростом доходности облигаций федерального займа и высокой ключевой ставки. Размер первоначального взноса по базовым программам менять не будут.

— По всем ранее одобренным заявкам кредиты будут выданы на прежних условиях до 1 ноября 2024 года. Сбер максимально долго сохранял неизменным уровень ипотечных ставок на рынке и единственный из крупных банков в течение всего 2024 года одобрял заявки по ипотеке на 90 дней и сохранял возможность выдачи кредитов по ранее одобренным условиям, — ответили E1.RU в пресс-службе банка.

Теперь в связи со сложившейся ситуацией на рынке банк вынужден поднять ставки, в том числе по ранее одобренным кредитам. пресс-служба Сбера

При этом эксперты также ожидают, что на ближайшем заседании Центробанка (25 октября) ключевую ставку могут поднять вплоть до 22%.

О том, чем это грозит, рассказал руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.

— Большой разницы нет, насколько рыночная ставка по ипотеке заградительная. И 20%, и 23%, и 25% одинаково неподъемны и неразумны для большинства покупателей . В большей степени от дальнейшего роста ключевой ставки будет страдать предложение. Запуск новых проектов просядет. Одни девелоперы не захотят «работать на банки», другим откажут в проектном финансировании. Строительный сектор уже ощутил падение спроса из-за других секторов рынка, сейчас к ним присоединится жилой, — пишет в своем телеграм-канале Михаил Хорьков.

С нынешними ставками в банках и так не выстраиваются очереди из желающих взять ипотеку Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











О том, в чём смысл поднятия банком ставок, если большинство россиян и так не в состоянии взять ипотеку, мы спросили у Елены Разумовской — доктора экономических наук, профессора кафедры финансов, денежного обращения и кредита УрГЭУ, учредителя компании RE.Consulting.

— Не повысить ставки банки не могли, потому что деньги, которые они дают в ипотеку, им обходятся всё дороже. Это ситуация не про сигнал населению, не про то, что кончилось терпение или банки перестали держать ставку, это связано именно с экономической целесообразностью кредитования. Дешевле ипотеку банки дать не могут, они же сами деньги не печатают, — объясняет Елена Разумовская.

Если банки берут деньги под всё более высокий процент, то под еще более высокий процент выдают ипотеку, чтобы покрыть свои расходы — заработать можно только так. Елена Разумовская доктор экономических наук, профессор УрГЭУ

При этом она согласна с мнением, что для обычных людей ставки по ипотеке становятся всё более недосягаемыми: выдача льготной ипотеки сократилась в среднем по стране на 72,9%, по Свердловской области — в три раза.

— Понятно, что под эти проценты брать будут всё меньше и меньше. Ипотека перестает быть конвейером зарабатывания денег для банков. Вопрос — почему она такая дорогая? Я буквально недавно была на семинаре в Уральском главном управлении Банка России, и мы говорили среди прочего об инфляционных ожиданиях. У нас в стране высокая инфляция, что в принципе тормозит экономический рост вдолгую — темпы роста цен замедляют развитие экономики , — подчеркивает эксперт.

Считается, что если поднять ключевую ставку, это будет сигналом для тех, кто кредитуется: нужно перестать кредитоваться и меньше тратить. Елена Разумовская доктор экономических наук, профессор УрГЭУ

Высокие ставки как бы говорят: не бери ипотеку, не бери кредит, а неси деньги на депозит Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











— Население относит деньги на депозиты или в другие инструменты (хотя депозиты — самые понятные и надежные) и таким образом сберегает их. То есть Банк России сигнализирует нам: аккумулируйте деньги в экономической системе, на депозитах. В банках формируется буфер, пусть коротких денег, но инфляция в результате должна сокращаться , — поясняет Елена Разумовская.

У людей с высоким уровнем дохода высокий уровень и мозгов — они уже давно себе всё купили и не ждут изменения ипотеки. Тем, кто жил у родителей или бабушек и дедушек, надо потерпеть и пожить с ними еще. Дорогая ипотека — это сигнал: не покупать сейчас. Елена Разумовская доктор экономических наук, профессор УрГЭУ

По словам Елены Разумовской, главная задача высоких ставок — сдержать инфляцию. Кроме того, может скорректироваться стоимость квадратного метра. Мы спросили у эксперта, когда стоит ждать снижения ключевой ставки.

— Прогнозы — дело неблагодарное. Если бы мы сейчас были в 2021 году, то не знали бы, что будет в феврале 2022-го. Ближе к апрелю-маю будет видно, есть ли эффект. Раньше [ожидать снижения ставки] вряд ли стоит. До конца года ключевая ставка может подняться до 22%, но это будет вынужденная мера. Потом могут начать снижать резко , скажем, сразу на 5%, если к тому будут резоны, — считает доктор экономических наук.

Зимовать точно будем при высоких ставках, к весне будем готовиться к снижению. Елена Разумовская доктор экономических наук, профессор УрГЭУ

Отметим, что вместе с повышением ставок по базовым программам Сбер также возобновил прием заявок по семейной ипотеке, но первоначальный взнос по ней поднял до 50,1%. Ранее так уже поступили ВТБ и Альфа-банк. Изменения коснутся и других льготных программ.

— Сбер возобновляет выдачи по льготной программе «Семейная ипотека» на «Домклике», а также меняет условия выдачи ипотеки на покупку квартиры в новостройке (готовое или строящееся жилье) по всем действующим льготным программам: по «Семейной ипотеке», «Дальневосточной и Арктической ипотеке». Эти изменения будут применены к еще одной госпрограмме — «Ипотеке для ИТ», после выделения дополнительного лимита государством и возобновления выдач, — подчеркнули в банке.

Там считают, что такая мера оставит программы с низкими ставками доступными для клиентов и в целом поддержит строительную отрасль, потому что иначе в текущих условиях выдача ипотечных кредитов по госпрограммам «становится крайне тяжелой для банков».