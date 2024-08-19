Банки вновь усложняют получение льготной ипотеки — на этот раз из-за серых схем застройщиков

Дома могут остаться недостроенными Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











В России ужесточаются требования при выдаче льготной ипотеки с господдержкой. Теперь россиянам могут отказать в особых условиях кредитования из-за серых схем, которые использует застройщики, сообщили в Минфине. Банки сейчас особенно внимательно будут следить за нарушениями, поскольку это грозит миллионными потерями для россиян.



Речь идет о том, когда при продаже недвижимости на этапе строительства используется схема переуступки прав по договорам долевого участия. В чем она заключается, объяснил директор департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александр Данилов.



Застройщик продает квартиру по заниженной цене связанному с ним юрлицу. Тогда на эскроу-счете размещаются только эти деньги. Затем недвижимость приобретает конечный покупатель, но по рыночной стоимости. Таким образом, разница идет девелоперу в карман. Тогда, если стройка не будет закончена, это грозит большими потерями для покупателя, пишут «Известия».



Эскроу-счет — это специальный счет в банке, который открывается для расчетов между покупателем квартиры в строящемся доме и застройщиком. Плательщик вносит деньги в банк, после чего они замораживаются. Таким образом граждан страхуют от потери денег, если застройщик решит обанкротиться или не достроить дом. А компанию-строителя побуждают доделать работу до конца.



Например, юрлицу продают квартиру за 2 млн рублей, а человек ее приобретает за 10 млн.



— Если по каким-то причинам дом не будет построен, ему вернут всего 2 млн рублей. Ведь от риска неисполнения обязательств застройщика застрахованы только средства, находящиеся на счете эскроу, — объяснил Александр Данилов.



Дом может оказаться в категории недостроя по нескольким причинам:



ошибки в проекте;

недостаточное финансирование;

удорожание материалов, и т. п.

Поэтому стоит внимательно изучать документы при покупке недвижимости. В первую очередь нужно обратить внимание на количество счетов. Если их два — эскроу и сторонний, то это признак использования схемы, отметила член Московского регионального отделения «Деловая Россия», руководитель агентства «PRO Обмен» Екатерина Никитина.



Всеобщая программа льготной ипотеки действовала в России с 2020 года. Ее отменили с 1 июля 2024. Для россиян всё еще доступны «Семейная ипотека», «IT-ипотека», «Сельская» и «Дальневосточная» ипотечные программы. Что изменилось и кто может взять квартиру на льготных условиях — в материале.